Ricardo Baptista e Franco Giaffone vencem Porsche GT3 Cup em Cascavel

Na primeira bateria da terceira Etapa da Porsche GT3 Cup Brasil, Ricardo Baptista dominou a prova de abertura em Cascavel. O bicampeão do carro #27 largou na pole e liderou todas as voltas da prova, para conquistar sua primeira vitória em 2015. Ele é o quinto vencedor diferente em cinco corridas realizadas neste ano.

“Tive uma boa adaptação à pista e fico muito contente com a vitória. Em uma categoria competitiva como é a Cup, é importante pontuar sempre. O começo da prova foi intenso, com o Pedro Piquet me pressionando. Com isso abrimos uma boa distância para o terceiro, o que me permitiu administrar depois que ele abandonou”, narrou Baptista.

Segundo no grid, Constantino Jr perdeu a posição para Piquet na largada, mas reassumiu depois de o carro #6 abandonar.

Terceiro colocado no geral e vencedor na Cup Sport, Daniel Schneider destacou sua largada. “A pista é fantástica e todos estamos muito próximos. Sabia que não seria fácil passar aqui, então concentrei muito na largada. Fico contente em terminar e terminar bem, com dois troféus. Aposto que na segunda corrida o pessoal vai arriscar um pouquinho mais”, disse o catarinense, vencedor na classe de entrada.

O bicampeão Ricardo Rosset recebeu a bandeirada em quarto, depois de largar em nono. “Na largada passei dois e depois vim disputando até o final. Com a limitação de potência para a pista de Cascavel, ficou mais difícil ainda ultrapassar, então fico contente por mais um pódio”, contou o competidor do carro #11.

Lico Kasemodel completou o pódio, também graças a uma boa escalada no pelotão. Ele perdeu uma posição na largada e conseguiu bela recuperação ao longo da prova. “A largada foi mais ou menos, mas, na raça, deu para recuperar posições durante a corrida, inclusive com ultrapassagens na entrada do Bacião, onde é preciso ter arrojo. Espero conquistar outro troféu na próxima.”

Gui Affonso foi o vencedor na Cup Master, com o 14º lugar no geral. “A corrida foi muito boa e consegui ficar na frente de pilotos experientes como o bicampeão Miguel Paludo e o Pedro Queirolo. Depois senti um pouco o cansaço, e falhou a concentração. Perdi um pouco do ritmo e então passei a correr pela Master. Virou meu foco na corrida e fico contente por ter vencido na classe”, disse o piloto do carro #4.

2° Prova classe CUP

Na segunda bateria em Cascavel da classe CUP, Franco Giaffone teve sua primeira vitória na categoria. “Fico muito contente com minha primeira vitória na Cup, que dedico ao ‘Silverinha’. A prova foi decidida na primeira curva. Quando Gil Farah e Sylvio de Barros se tocaram, saltei de terceiro para a liderança e consegui conservar até o final. O carro esteve muito rápido, desde o primeiro treino”, disse Giaffone, que competiu no Autódromo Zilmar Beux com o bólido normalmente pilotado por Carlos Silveira.

Miguel Paludo e Pedro Piquet. O competidor do carro #32 largou em 12º e terminou em sexto, enquanto o campeão da F3 partiu de 22º e último lugar e recebeu a bandeirada em nono, meio carro atrás de Carlos Ambrósio.

O sábado reservou ainda disputas intensas nas classes Sport e Master. Na divisão de entrada Daniel Schneider venceu a primeira e Giaffone a segunda corrida. Já Gui Affonso foi o vencedor de ambas as corridas na divisão para pilotos acima de 50 anos de idade.

De quebra, os resultados em Cascavel colocaram os quatro bicampeões da Porsche GT3 Cup nas quatro primeiras posições do campeonato. Maior pontuador da etapa (36 pontos em 42 possíveis), o campeão de 2014, Constantino Júnior assumiu a liderança graças a um segundo e um terceiro lugares. A seguir vêm Miguel Paludo, Ricardo Rosset e Ricardo Baptista, vencedor da corrida 1 em Cascavel.

“O campeonato está no começo e todos os bicampeões são pilotos muito competentes. Vim de um dia ruim no Velo Città e hoje fui feliz. Acho que o campeonato vai acabar decidido em favor daquele que, no seu dia ruim, conseguir minimizar os danos e somar pontos importantes”, afirmou o piloto do carro #00. Constantino soma 102 pontos após três etapas.

Foi justamente nesta tese que se apoiou Miguel Paludo, agora vice-líder, com 85 pontos. “Não consegui treinar direito e isso nos prejudicou. Sempre que ia sair de pneu zero teve bandeira vermelha ou amarela, então na tomada o ajuste estava ruim para pneu novo. Mudamos bastante para a primeira corrida e mais um pouco para a segunda. No final ficou bom, tanto que minha melhor volta foi a última da última prova. Deu para minimizar o prejuízo, mas temos que ficar atentos para isso não se repetir em Goiânia, outra pista nova na categoria”, observou o gaúcho do carro #32.

Um ponto atrás de Paludo está Ricardo Rosset. Ao lado de Ricardo Baptista, ele foi o segundo maior pontuador do final de semana (com 34 pontos somados em Cascavel).

Na Cup Sport a liderança permanece nas mãos do atual campeão da classe de entrada, Eduardo Azevedo. Sua margem caiu de 12 para 11 pontos, mas o novo vice-líder é Daniel Schneider.

Na Cup Master o campeonato também tem a manutenção do líder, com Maurizio Billi à frente. Mas a diferença do carro #34 para Sergio Ribas caiu de 17 para oito pontos após a passagem da Porsche GT3 Cup por Cascavel.

A próxima etapa da temporada acontece novamente no Velo Città, em 17 de junho.

Classe Challenge 1° corrida

Elias Azevedo é o primeiro vencedor da história da Porsche GT3 Challenge em Cascavel. O piloto do carro #21 largou em segundo lugar e surpreendeu o pole Cristiano Piquet na prova que abre os trabalhos da terceira etapa no oeste paranaense, graças a uma ousada ultrapassagem por fora na entrada do Bacião.

Mesmo acossado pelo adversário durante a prova toda, Elias sustentou a liderança para chegar à sua primeira vitória na temporada 2015.

“Sabia que não seria uma pista de fácil ultrapassagem e concentrei muito para fazer uma boa largada, pois sabia que era a oportunidade. Consegui me posicionar bem por fora e frear depois. Tenho que destacar a postura do Cristiano Piquet, que foi um cavalheiro e deixou espaço para meu carro”, disse Elias.

Cristiano Piquet recebeu a bandeirada em segundo lugar, seguido por Ramon Alcaraz, o melhor representante da Challenge Sport na prova. Tom Filho e Vitor Scheid completaram o top5.

“É um dia inesquecível para mim. O terceiro lugar no geral é incrível, mas fico muito feliz pela primeira vitória na Challenge Sport”, afirmou o piloto do carro #50, que ainda não havia triunfado na classe de entrada.

O líder JP Mauro foi um dos destaques da prova, mas não conseguiu terminar. Largou em nono e disputava a terceira posição com o chileno Gonzalo Huerta quando ambos se tocaram na saída do S.

Classe Challenge 2° prova

Na segunda bateria do dia para a classe challenge JP Mauro conquistou mais uma vitória de ponta a ponta na Porsche GT3 Challenge.

“Saio daqui muito contente. A primeira prova foi uma aventura, inclusive correndo sem porta. Foi pena não ter terminado… Mas na prova 2 conseguimos um bom ritmo, sustentando a liderança desde a largada. Consegui defender os ataques do Cristiano Piquet e fico muito feliz por vencer nesta pista fantástica”, disse JP Mauro.

Crisitiano Piquet terminou em segundo lugar pela segunda vez no dia e sustenta 100% de pódios em suas participações na temporada 2015: na etapa anterior, há um mês no Velo Città, o competidor do carro #8 havia arrebatado as duas vitórias.

O terceiro na corrida 2 foi Elias Azevedo, vencedor da prova 1. O pódio da categoria geral foi composto por outros dois competidores da Challenge Sport, a classe de entrada: o chileno Gonzalo Huerta terminou em quarto, com Rodrigo Mello em quinto, mostrando bom poder de reação depois de uma manhã decepcionante.

“Competi diversos eventos de carro, moto e rally. E nunca vi uma organização tão impecável quanto a da Porsche Cup. Estão de parabéns. Sou um piloto novato e fui muito bem recebido. Espero conseguir patrocínios para voltar a correr aqui nesta temporada”, disse o piloto do carro #7.

Porsche GT3 Cup – Cascavel – Corrida 1

1. Ricardo Baptista

2. Constantino Jr.

3. Daniel Schneider

4. Ricardo Rosset

5. Lico Kaesemodel

6. Franco Giaffone

7. Sylvio de Barros

8. Gilberto Farah

9. Pedro Queirolo

10. Rodolfo Ometto

11. Carlos Ambrósio

12. Miguel Paludo

13. Edu Azevedo

14. Gui Affonso

15. Marcel Visconde

16. Sérgio Ribas

17. Adalberto Baptista

18. Marcio Basso

19. Guilherme Figueiroa

20. Marcelo Stallone

21. Maurizio Billi (ret)

22. Pedro Piquet (ret)

Porsche GT3 Cup – Cascavel – Corrida 2

1. Franco Giaffone

2. Ricardo Rosset

3. Constantino Junior

4. Daniel Schneider

5. Ricardo Baptista

6. Miguel Paludo

7. Pedro Queirolo

8. Carlos Ambrósio

9. Pedro Piquet

10. Edu Azevedo

11. Rodolfo Ometto

12. Gui Affonso

13. Marcel Visconde

14. Gilberto Farah

15. Guilherme Figueirôa

16. Adalberto Baptista

17. Maurizio Billi

18. Sérgio Ribas

19. Marcelo Stallone

20. Marcio Basso

21. Lico Kaesemodel (ret)

22. Sylvio de Barros (ret)