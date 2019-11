Lewis Hamilton domina e lidera primeiro treino livre no Canadá

Lewis Hamilton liderou o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O inglês da Mercedes esteve praticamente o tempo inteiro na frente, superando seus adversários com o tempo de 1min16s212. Seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, mostrou o domínio da equipe alemã e ficou logo atrás, com 0s415 de desvantagem. As grandes surpresas do treino vieram logo em seguida: Romain Grosjean, da Lotus, ficou em 3º, e Nico Hülkenberg, da Force India, em 4º, com Sebastian Vettel, da Ferrari, fechando o top-five.

Entre os brasileiros, Felipe Massa, da Williams, ficou logo atrás dos cinco primeiros, marcando 1min17s985, o 6º melhor tempo, 1s773 atrás do líder, enquanto seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas, ficou em 11º. Já Felipe Nasr ficou mais uma vez à frente de seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericsson. Nasr, mesmo sofrendo com problemas no seu carro e com a falta de conhecimento do traçado de Montréal, foi o 16º, e Ericsson ficou em 18º.

O treino

Logo no segundo minuto de treino, ainda na volta de aquecimento, a McLaren teve problemas. Jenson Button teve um problema de câmbio, e seu carro ficou travado na segunda marcha. Cruzando mais da metade da pista muito lentamente, teve que ir aos boxes e perdeu um bom tempo. Logo depois, os primeiros pilotos começaram a marcar voltas rápidas. A Mercedes tratou de abrir os trabalhos, primeiro com Nico Rosberg, mesmo lento, fazendo 1min23s011, e depois com Lewis Hamilton, marcando 1min20s287. Depois de 15min, mais pilotos começaram a ir para a pista, com destaque para Hamilton, que voltou para abaixar ainda mais o seu tempo, marcando 1min17s734. Felipe Massa também foi para a pista com sua Williams e marcou 1min19s740, ficando com o 3º lugar. Com 18min (1/5 de treino completado), nove pilotos haviam marcado tempo. Lewis Hamilton liderava, seguido por Nico Rosberg, Felipe Massa, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Will Stevens, Roberto Merhi, Felipe Nasr e Pastor Maldonado.

A partir daí, a maioria dos pilotos resolveu fazer suas voltas. Apenas com 22min de treino o tempo de Hamilton foi batido, com Rosberg marcando 1min17s105. Porém, nem deu tempo de celebrar, já que minutos depois, Hamilton marcou 1min16s608 e reassumiu a ponta, sendo o primeiro a chegar na casa de 1min16. Rosberg melhorou e chegou perto, marcando 1min16s860, mas não foi o suficiente. Após 30min, quando todos foram para os boxes, Hamilton e Rosberg lideravam com mais de 1s de vantagem para o 3º colocado, Sebastian Vettel, da Ferrari. Romain Grosjean era a grande surpresa, em 4º com sua Lotus, com Felipe Massa em 5º. Nico Hülkenberg, Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez fechavam o top-10. Apenas Jenson Button, graças aos problemas no começo, não tinha tempo marcado.

Com quase metade do treino completado (42min), Will Stevens e Pastor Maldonado foram os primeiros a voltar para a pista. Maldonado marcou 1min21s262, sem melhorar sua marca. Pouco depois, Button conseguiu superar os problemas e voltar à ação, fazendo 1min20s199, apenas a 17ª marca. Seu companheiro de McLaren, Fernando Alonso, também melhorou sua volta, e conseguiu um belo 9º lugar. Grosjean continuou surpreendendo e subiu para 3º, com 1min17s721, tomando a posição de Vettel. Outra surpresa foi Nico Hülkenberg, que melhorou ainda mais seu tempo e pulou para o 4º posto. Na briga pelo primeiro lugar, Rosberg chegou muito perto de Hamilton, marcando 1min16s627, ficando em 2º por míseros 0s019.

Por conta de alguns problemas de aderência, os primeiros incidentes mais visíveis aconteceram, um em cada setor. Primeiro, na curva 1, Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, perdeu o ponto de freada, travou o pneu dianteiro esquerdo no começo da curva e acabou rodando, mas graças à área de escape conseguiu voltar sem problemas. Depois, quem também rodou foi Valtteri Bottas, da Williams dando um giro em 360º na curva 6, mas sem dificuldades para retornar ao traçado. Por fim, Lewis Hamilton vinha baixando o seu tempo, mas perdeu o tempo correto da freada e, sem aderência, rodou no hairpin da curva 10, usando a enorme área de escape para voltar sem causar nenhuma interrupção.

Faltando 22min para o fim, com mais de 2/3 do treino completos, Hamilton acelerou muito e fez 1min16s212, melhorando em mais de 0s3 a sua marca, que já era a melhor. O inglês foi um dos últimos a abaixar significativamente seu tempo. Dez minutos depois, mais problemas para Sainz Jr. O espanhol, que já havia rodado momentos antes, saía do box para marcar a sua volta, mas prestes ao deixar o pit lane, viu seu carro morrer, ficou parado e foi forçado a abandonar a sessão mais cedo, com a Toro Rosso tendo que empurrar seu carro de ré até a garagem. Até o fim, os pilotos começaram a marcar voltas em ritmo próximo ao de corrida, e não trocaram para os pneus supermacios (vermelhos), os mais rápidos, permanecendo com os macios (amarelos), um pouco mais lentos. Com isso, a classificação praticamente não se alterou até o fim.

O segundo treino livre do GP do Canadá está marcado para esta sexta-feira (05), às 15h, no horário de Brasília.

Veja abaixo a classificação do primeiro treino livre do GP do Canadá: