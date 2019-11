GP do Canadá 2015 de Fórmula 1 minuto a minuto

Ficamos por aqui com a nossa transmissão do GP do Canadá. Muito obrigado a todos que acompanharam. A próxma corrida será no dia 21 de junho, daqui a duas semanas, o GP da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg. Até lá!

"Estou orgulhoso da equipe hoje. Sabemos que somos uma equipe top, e que podemos brigar por pódios", disse o 3º, Valtteri Bottas.

"Eu tentei acelerar ao máximo e colocar pressão em Lewis (Hamilton), mas ele infelizmente acabou não errando", disse o segundo colocado, Nico Rosberg.

"Eu amo Montréal! Amo esta pista, esta cidade... Foi um fim de semana fantástico, eu precisava disto", disse um sorridente Hamilton no pódio.

Depois dos hinos inglês e alemão para Lewis Hamilton e para a Mercedes, respectivamente, Hamilton, Nico Rosberg e Valtteri Bottas recebem seus troféus e fazem a festa do champanhe!

Hamilton agora é isoladamente o segundo maior vencedor no Canadá, com quatro vitórias (só Michael Schumacher, com sete, venceu mais). O inglês também detém a terceira maior sequência de pódios na história, com 14 (atrás apenas de Schumacher, com 19, e Fernando Alonso, com 15).

A dupla da Ferrari, Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, fecha o top-five. Completam os dez primeiros e pontuáveis: Felipe Massa, Pastor Maldonado (conseguindo pontos pela primeira vez no ano), Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat e Romain Grosjean, que será punido em 5s no seu tempo de corrida pelo acidente com Will Stevens.

Nico Rosberg cruza em 2º, Valtteri Bottas fecha o pódio em 3º! É o primeiro pódio da Williams no ano, e também é a primeira vez em 2015 que um piloto não-Mercedes ou Ferrari chega entre os três melhores!

De ponta a ponta, o inglês vence a sua quarta corrida em Montréal, 37ª na carreira!

LEWIS HAMILTON VENCE O GRANDE PRÊMIO DO CANADÁ DE 2015 DE FÓRMULA 1!!!!!!!!!!!!

Volta 70: ÚLTIMA VOLTA PARA HAMILTON! Falta pouco para o inglês!

Volta 69: O que mais gastou combustível até agora foi Nico Rosberg: 97.5kg.

Volta 68: Vettel e Massa são os que mais subiram em relação à posição de largada. O alemão ganhou 13 posições (18º para 5º), e o brasileiro subiu 9 (15º para 6º).

Volta 67: Hamilton continua com a vantagem sobre Rosberg um pouco maior que 1s5. Falta muito pouco!

Volta 66: Vettel tenta chegar, mas não consegue tirar muito de diferença para Räikkönen. 8s8.

Volta 65: Grosjean já entrou na zona de pontuação, e pressiona Kvyat pelo 9º lugar. Lembrando que ele será punido em 5s no seu tempo de corrida pelo acidente com Stevens.

Volta 64: Vettel tirou parte da diferença sobre Räikkönen para 9s9, mas o finlandês continua tranquilo na quarta posição.

Volta 63: Massa consegue a ultrapassagem, e assume a 6ª posição! Grande corrida do brasileiro!

Volta 63: Massa já está a 0s7 de Maldonado. O brasileiro chega com tudo pra cima do venezuelano! Enquanto isso, Roberto Merhi abandona com problemas em sua Manor Marussia.

Volta 62: Hamilton continua tranquilo, e volta a abrir 1s6 de vantagem para Rosberg.

Volta 61: Nas últimas quatro voltas, Massa tirou 3s4 de vantagem para Maldonado. A briga será boa pela sexta posição!

Volta 60: Com 10 voltas para o fim, Hamilton mantém a diferença sob Rosberg na casa de 1s6. Falta pouco para mais uma vitória do inglês!

Volta 59: Verstappen pressiona Ericsson na briga pela 14ª posição. Vantagem é de apenas 0s5.

Volta 58: Jenson Button é o segundo carro a abandonar, com problemas. Nenhuma das duas McLarens consegue terminar a prova.

Volta 57: Hamilton respira brevemente na ponta. Vantagem é de 1s5 sobre Rosberg.

Volta 56: Vettel ultrapassa Maldonado e assume a 5ª posição.

Volta 55: Sainz Jr ultrapassa Rcciardo sem problemas. Enquanto isso, a diferença entre Hamilton e Rosberg continua curta, de 1s1.

Volta 54: Carlos Sainz Jr pressiona Daniel Ricciardo pela 12ª posição. Diferença é de apenas 0s2.

Volta 53: Romain Grosjean,da Lotus, foi punido com um stop-and-go de 5s pelo acidente com Will Stevens, da Manor.

Volta 52: Rosberg está exatamente 1s atrás de Hamilton. O alemão já pode usar o DRS e vêm pra cima!

Volta 51: Com isso, Maldonado, companheiro de Grosjean na Lotus, ganha a 5ª posição.

Volta 50: Problemas para Romain Grosjean! O francês tocou-se com Will Stevens ao tentar dar uma volta. Os dois foram aos boxes, e o francês voltou em 11º.

Volta 49: Rosberg errou no hairpin da curva 10 e perdeu tempo. Com isso, Hamilton abre um pouo mais na ponta: 1s7.

Volta 48: O incidente entre Vettel e Hülkenberg foi investigado, e nenhuma ação será tomada pela direção de prova.

Volta 47: Mais uma corrida com problemas para Fernando Alonso, que abandona a prova. Sétima corrida e nenhum ponto para o espanhol.

Volta 46: Hamilton abriu um pouco mais na última volta. Diferença de 1s3.

Volta 45: Diferença entre Hamilton e Rosberg continua caindo, e chega a 1s!

Volta 44: Nico Hülkenberg e Sebastian Vettel se chocam! O alemão da Ferrari tentou ultrapassar por fora na chicane final. Seu compatriota da Force India se defendeu, os dois se tocaram, e Nico acabou rodando!

Volta 43: Hamilton foi um pouco mais rápido que Rosberg, mas a diferença continua pequena, em 1s4.

Volta 42: Vettel pressiona Hülkenberg na briga pela 7ª posição. Diferença é de apenas 0s2!

Volta 41: Rosberg vem reduzindo a diferença de Hamilton na liderança. Na última volta, ela foi de 1s8. Enquanto isso, Räikkönen para e põe pneus supermacios em 3s5.

Volta 40: Sebastian Vettel, com 1min17s299, faz de novo a volta mais rápida.

Volta 39: Finalmente parou Felipe Massa, depois de quase 40 voltas de macios, pondo pneus supermacios e voltando em 9º.

Volta 38: Mercedes avisa a Rosberg via rádio que a situação dos seus freios é "crítica", e que ele deve economizá-los pelo mens nas próximas 10 voltas.

Volta 37: Agora Hamilton responde fortemente, e abre 2s2 de vantagem para Rosberg, respirando na liderança.

Volta 36: Enquanto Massa e Grosjean brigam pelo 5º lugar, Vettel faz mais uma parada, põe pneus macios em 3s2 e volta em 9º.

Volta 35: Até agora, com 50.6kg usados, Räikkönen é o que mais gastou combustível.

Volta 34: Rosberg vem chegando forte. A diferença nunca foi tão pequena, é de 1s6!

Volta 33: Kvyat ultrapassa Verstappen, assume o 10º lugar e entra na zona de pontuação.

Volta 32: Após as paradas, a diferença caiu. Rosberg está apenas 2s3 atrás de Hamilton!

Volta 31: Agora é Nico Rosberg quem para, pondo pneus macios em 2s6. Mesmo sendo mais rápido nos pits, o alemão voltou atrás de Hamilton.

Volta 30: O líder, Lewis Hamilton, para e põe pneus macios em uma bela parada, de 2s8.

Volta 29: Nico Rosberg faz a volta mais rápida, com 1min17s970. Enquanto isso, Valtteri Bottas põe pneus macios em uma parada lenta, de 4s8.

Volta 28: Kimi Räikkönen roda! O finlandês perdeu a traseira no hairpin da curva 10 e girou, mas voltou normalmente à pista.

Volta 27: Kimi Räikkönen para e põe pneus macios. A parada total foi boa, durando 23s6.

Volta 26: Hamilton já abre 4s4 para Rosberg na ponta. O alemão tem 6s3 de vantagem para o 7º, Räikkönen.

Volta 25: Sergio Pérez para, e põe pneus macios em 2s9.

Volta 24: Usando o DRS, Vettel ultrapassa Ericsson e é o 12º. Enquanto isso, Ricciardo para e põe pneus macios em 3s2.

Volta 23: Pastor Maldonado ultrapassa Marcus Ericsson e agora é o 11º.

Volta 22: Felipe Massa ultrapassou sem problemas Sergio Pérez, assumindo o 7º lugar. Enquanto isso, Sebastian Vettel ultrapassa Max Verstappen e é o 14º.

Volta 21: Depois de muita dificuldade, Vettel enfim ultrapassa Alonso, e assume o 15º lugar.

Volta 20: Na briga pela 15ª posição, Alonso e Vettel quase se chocaram na chicane, e o espanhol leva a vantagem!

Volta 19: Sem dificuldades, Verstappen passa Alonso e é o 14º.

Volta 18: Depois de tirar 2s5 nas últimas quatro voltas, Massa pressiona Kvyat pelo 8º lugar. Enquanto isso, Maldonado vai para a sua primeira parada.

Volta 17: Com 1min18s051, de novo Hamilton faz a melhor volta.

Volta 16: Felipe Massa não toma conhecimento de Sergio Pérez e assume o 9º lugar. O brasileiro vêm muito rápido!

Volta 15: Hamilton foi 0s3 mais rápido que Rosberg na última volta, e já abre 3s3 na liderança.

Volta 14: Enquanto Lewis Hamilton faz a volta mais rápida, com 1min18s331, Felipe Massa ultrapassa Daniel Ricciardo e assume o 10º posto.

Volta 13: Pastor Maldonado pressiona Nico Hülkenberg, na briga pela 6ª posição, com 0s7 de diferença entre os dois.

Volta 12: Com 1min18s469, Lewis Hamilton faz a volta mais rápida.

Volta 11: Max Verstappen tirou 0s5 na última volta em relação a Felipe Nasr, chegou com tudo e passou na curva 1, assumindo a 15ª posição.

Volta 10: Hamilton já abre 2s765 para Rosberg na ponta. O inglês vai voando até o momento!

Volta 9: Em bela briga, Massa enfim ultrapassa Ericsson e assume o 11º lugar!

Volta 7: Vettel foi aos boxes, aproveitando para pagar uma punição de 10s sofrida antes da corrida.

Volta 6: Hamilton é o primeiro a fazer uma volta em 1min18s, mais rápido no momento. Enquanto isso, Ericsson, Massa e Vettel, nesta ordem, brigam pelo 11º lugar.

Volta 4: Vettel forçou pra cima de Alonso, perdeu o ponto da curva, mas aproveitou a grande reta, usou o DRs e assumiu a 13ª posição.

Volta 3: Felipe Massa e Fernando Alonso brigam por posição, o brasileiro ultrapassa e é o 12º.

Volta 2: Jenson Button, que já havia sofrido uma punição antes da corrida pelo uso da quinta unidade de potência, cumpre seu drive-through.

Volta 1: Os cinco primeiros não se alteram na primeira volta. Hülkenberg tomou a posição de Maldonado e é o 6º!

COMEÇA O GRANDE PRÊMIO DO CANADÁ DE 2015 DE FÓRMULA 1!!!!!!!

Os carros estão chegando ao grid! Vai começar!

Começa a volta de apresentação. Dentro de instantes, teremos a largada!

A estratégia recomendada pela fornecedora de pneus, a Pirelli, é de um pit-stop, mas alguns pilotos que tenham uma tocada mais agressiva e precisam subir no grid, como Sebastian Vettel e Felipe Massa, podem fazer duas paradas.

Os pilotos já estão alinhados. Faltam aproximadamente 15min para o começo do GP.

Os pilotos vão saindo, o pitlane está oficialmente aberto!

Os carros já estão preparados, mas o pitlane ainda não foi aberto. Quando for, os pilotos alinharão no grid e irão para a corrida.

A corrida do Canadá é uma das mais imprevisíveis do campeonato. Nas últimas seis edições, apenas em duas o pole-position venceu (Lewis Hamilton em 2010 e Sebastian Vettel em 2013). Além disso, nas últimas 15 corridas, houve um número incrível de 112 abandonos.

Apesar de previsões apontarem o risco de chuva, no momento temos Sol forte, sem muitas nuvens. Faltam aproximadamente 40min para a largada em Montréal.

Michael Schumacher é o maior vencedor da história do GP do Canadá, com sete triunfos.

Desde 1982, a corrida é realizada no Circuit Gilles Villeneuve, na Île Notre-Dame, em Montréal. Apesar de ser oficialmente uma pista de rua, ela se caracteriza por mesclar curvas fechadas com longas retas e trechos de alta velocidade, possibilitando várias ultrapassagens. O circuito tem extensão de 4.361 km, e possui 70 voltas (caracterizando 305.270 km totais). A volta mais rápida de sua história é de Rubens Barrichello, com 1min13s622, em 2004, na época com a Ferrari.

O Grande Prêmio do Canadá sedia GP's do Mundial de Fórmula 1 desde 1967. O maior vencedor da história é o heptacampeão mundial Michael Schumacher, com sete triunfos. Logo depois, com três vitórias, aparecem Nelson Piquet e Lewis Hamilton. Já Jacky Ickx, Jackie Stewart, Alan Jones e Ayrton Senna têm duas vitórias cada. Dos pilotos do grid atual, além de Hamilton, outros cinco já venceram por lá: Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2006), Jenson Button (2011), Sebastian Vettel (2014) e Daniel Ricciardo (2015).

Além de Massa, a grande decepção do treino foi Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari teve problemas com seu carro, não passou do Q1 e ainda perdeu cinco posições por ultrapassar um carro da Manor sob bandeira vermelha no último treino livre, largando apenas em 18º. Sobre o péssimo treino, o alemão disse: "Desde o início nós não tínhamos a potência máxima disponível, então quando eu saí pela primeira vez, tentamos resolver o problema, mas não conseguimos. Claro, temos que investigar, mas não acho que seja alguma coisa relacionada ao motor. Acho que é mais do lado eletrônico, mas estou confiante de que poderemos resolver este problema para a corrida de amanhã. Nós temos muitos pneus e qualquer coisa pode acontecer. Nós temos um carro forte e um ritmo forte, então devo conseguir somar bons pontos”.

A Force India também surpreendeu no treino classificatório. O alemão Nico Hülkenberg larga em 7º, e o mexicano Sergio Pérez, em 10º. Hülkenberg elogiou o desempenho da equipe e se disse confiante para a corrida. "O carro teve uma performance muito boa desde o início dos treinos, e acho que temos uma ótima oportunidade de somar bons pontos amanhã. A tarefa que temos pela frente ainda será um desafio, porque tem alguns carros bem rápidos ao nosso redor, nós teremos uma verdadeira luta pela frente amanhã. Mas acho que estamos em uma forma boa, me sinto confiante e estou ansioso para uma corrida competitiva", ressaltou o alemão.

A Lotus foi a grande surpresa do treino classificatório, colocando Romain Grosjean em 5º e Pastor Maldonado em 6º. Segundo Grosjean, poderia ter sido ainda melhor, mas o resultado já é satisfatório. "Acredito que com a preparação perfeita, facilmente estaríamos largando da terceira posição. Mas sair em quinto e sexto é um ótimo resultado. Não gostei da minha última volta, não foi a melhor maneira de começar o Q3, mas a pista estava um pouco mais lenta no final, então não teria muito o que fazer. Fomos melhores que as Williams, então espero que seja uma ótima corrida", disse o francês.

Já Massa, após a pior classificação do ano, lamentou os problemas no motor. "Perdi a potência totalmente. Fazia o primeiro setor sem perder tanto, mas na hora que acabava o primeiro setor, nas curvas 6 e 7, onde tem uma retinha, a potência já vinha reduzindo. Quando chegava na reta oposta ela reduzia totalmente. Eu não conseguia nem pôr a sexta marcha, e aí perdia muito tempo. Não tinha o que fazer. Temos que entender o que aconteceu, conversar com a Mercedes. Sem dúvida, eles vão conseguir explicar o que aconteceu", disse ele à TV Globo.

Nasr agradeceu à equipe pelo bom trabalho, por conserto do carro a tempo depois da batida no último treino livre, e espera um bom resultado. "Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao time por ter colocado o carro pronto para a classificação. Foi um trabalho fantástico, estou realmente impressionado com o trabalho feito por eles. Não tivemos nenhum problema no chassi, por isso o resultado ainda é muito bom. Ainda é uma posição de onde eu vou ter condições de brigar pelos pontos amanhã. Eu não estou sentindo nada além do meu pescoço duro e estou pronto para correr a prova. Isto não vai abalar a minha confiança", disse o brasileiro.

Os brasileiros tiveram uma classificação muito ruim. Felipe Nasr, da Sauber, que nunca havia corrido em Montréal e bateu no fim do terceiro treino livre, larga em 14º, com 1min16s620, enquanto seu companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson, foi o 12º, o 1min16s262. Já Felipe Massa, da Williams, teve problemas de potência no motor e nem ao menos passou do Q1, largando da 15ª posição, com 1min17s886, enquanto seu companheiro, Valtteri Bottas, é o 4º.

Räikkönen teve a sua melhor classificação no ano, com o 3º lugar. O finlandês gostou, mas disse querer mais. “O fim de semana inteiro foi muito bom, sem problemas, tão suave quanto poderia ser com as condições d aqui. Fiquei desapontado pela equipe porque um carro teve problemas. Mas amanhã é a corrida e normalmente somos fortes aqui, então precisamos fazer uma boa largada, e partir disso para ver o que acontece. Obviamente não é o ideal, queremos ficar na frente, mas já é melhor”, falou Kimi.

Já Rosberg foi duro, mostrando não estar nada feliz com a segunda colocação: "Foi um lixo o fim da classificação. Eu realmente estava confiante, mas no fim não conseguimos tirar tudo do carro. Estava brigando com o carro por causa da falta de aderência, e acabou que nada funcionou no final. Agora precisamos ver os dados e analisar o que aconteceu. Eu tinha pouca aderência traseira, especialmente com o primeiro jogo de pneus, mas a volta foi boa. Depois não consegui ser mais rápido, é decepcionante", explicou o alemão.

Hamilton celebrou a sua 44ª pole-position na carreira, justamente o número que carrega em seu carro: "Venci minha primeira corrida aqui em 2007, e foi incrivelmente especial. Estar de volta aqui e finalmente conquistar outra pole, e a 44ª, é algo muito especial para mim. A equipe fez um grande trabalho para juntar tudo, o que ajudou a mim e a Nico (Rosberg) para estarmos aqui e conseguir a primeira fila. Um grande trabalho de todos, muito bom", disse o inglês.

A Lotus foi a grande surpresa e ocupa a terceira fila: Romain Grosjean é o 5º, com 1min15s194, e Pastor Maldonado é o 6º, com 1min15s329.

Rosberg esteve sempre perto de Hamilton no fim de semana, venceu o último treino livre, mas não conseguiu ameaçar diretamente o inglês na classificação e parte ao lado dele na primeira fila, com 1min14s702. Kimi Räikkönen, da Ferrari, continuou com o bom desempenho que vêm tendo desde a sexta-feira e ficou em 3º, marcando 1min15s014. Valtteri Bottas aproveitou o bom ritmo da Williams em Montréal e larga em 4º, com 1min15s102.

Na classificação deste sábado (06), o inglês Lewis Hamilton mostrou mais uma vez o quão anda bem na pista de Montréal, fazendo sua quarta pole-position no Canadá, com 1min14s393. Seu companheiro de Mercedes, vice-líder do campeonato e vencedor das duas últimas corridas (GPs da Espanha e de Mônaco), o alemão Nico Rosberg, larga em 2º.

Boa tarde, amigos da VAVEL Brasil! Começa agora o nosso Live do Grande Prêmio do Canadá, 7ª etapa do mundial de 2015 da Fórmula 1. A corrida começa às 15h (horário de Brasília).