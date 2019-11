Guia Vavel 24 horas de Le Mans 2015

E edição de número 83 das 24 horas de Le Mans, que será disputada entre os dias 13 e 14 de Junho no circuito de Le Sarthe, é um dos eventos automobilísticos mais importantes do mundo ao lado das 500 milhas de Indianápolis e do GP de Mônaco válido pelo mundial de Fórmula 1.

História

Sendo realizada desde 1923 com uma pausa entre os anos de 1940 a 1948 por conta da Segunda Guerra, a prova foi idealizada no início dos anos 20 pelo Automobile Club de l'Ouest, para ser uma alavanca de desenvolvimento da industria automobilista Européia.

Na primeira edição que aconteceu em 1923, 33 carros largaram com dois integrantes, sendo um deles mecânico para pequenos reparos. O traçado que conta com 13.650 metros e utiliza o circuito Bugatti com estradas normais. Grande para os padrões atuais e com uma reta de 5 km (Hunaudiéres), aonde os protótipos beiraram os 400 km/h, recebeu em 1990 duas chicanes para tentar diminuir a velocidade. Mesmo assim os atuais protótipos ainda conseguem velocidades que beiram os 340 km/h.

Recordes e marcas

Ao longo dos anos a prova destacou vários nomes. O maior vencedor foi o dinâmarques Tom Kristensen que se aposentou em 2014 com nove vitórias. Entre os construtores a Porsche é a maior vencedora com 16 triunfos. O recorde de distancia percorrida que até 2010, pertencia ao Porsche 917k de Helmut Marko e Gijs Van Lennep de 1970 e era de 5.335 km, foi superado pelo Audi R15 TDI Plus com um total de 397 voltas e percorrendo 5.410,713 km.

Ediçao 2015

Para este ano a prova via contar com 56 carros e com 168 motoristas de 29 países diferentes. A França lidera com 30 pilotos, seguida da Inglaterra 28, Estados Unidos 18 e Alemanha 15. Serão 14 carros na classe LMP1, 19 na LMP2, 9 na GTE-PRO e 14 na GTE-AM. O Brasil será representado pelos pilotos habituais que competem no Mundial de Endurance. Lucas di Grassi com o Audi #8 na classe LMP1, Pipo Derani com o Ligier #28 da equipe G-Drive Racing na classe LMP2 e Fernando Rees com o Aston Martin #99 na GTE-PRO.

Lista de pilotos e equipes.

Equipes e pilotos.

As equipes são divididas em 4 classes, sendo duas de protótipos (LMP) e 2 de carros de Gran Turismo (GT). A diferença entre as classes LMP1 e LMP2 se dá que na primeira a motorização híbrida que pode ser utilizada por meio de motores elétricos além de conter equipes oficiais de fabricantes. A LMP2 é destina a equipes de clientes, aonde o piloto não é necessariamente um profissional.

Nas classes GT (PRO e AM) os carros são idênticos, apenas com pequenas mudanças para deixar os modelos que correm na classe PRO mais rápidos. É nesta classe que estão equipes de fábrica e pilotos profissionais. Já entre os carros da classe AM se encontram gentleman drives e equipes que muitas vezes não podem bancar um piloto pago.

Classe LMP1

Reduto das equipes oficiais da Audi, Porsche, Toyota e Nissan, reúne o que há de mais moderno em termos de carros de corrida. Os sistemas híbridos em conjunto com motores a combustão dão aos carros potencias que chegam a 1000 cv.

Toyota Gazoo Racing

O time Japonês que tem como base a cidade de Colônia na Alemanha e é o atual campeão do Mundia de Endurance (WEC), era tido como favorito para a edição 2015 do certame, porém o avanço da Audi e Porsche deixou o time deslocado.

Os dois TS040 Hybrid estão muito aquém dos que competiram em 2014. Nas duas etapas disputadas até agora do WEC, Silverstone e SPA o carro não se mostrou competitivo. Durante os testes oficiais para a prova, que foram disputadas no dia 31 de Maio, os carros não melhoraram o tempo se comparado com a edição 2014.

Equipado com um motor V8, aspirado, conta com um supercapacitor em seu sistema híbrido tem uma potencia de 6 mj. Será que consegue melhorar seu desempenho frente a Audi e a Porsche?

Carro # 1 Sebastien Buemi, Anthony Davidson e Kazuki Nakajima.

Carro #2 Mike Conway, Stephane Sarrazin e Alex Wurz.

By Kolles Racing

Equipe privada que até o ano passado ostentava o nome da Lotus, a By Kolles tenta fazer o impossível, vencer as equipes de fábrica. Equipada com um Motor AER, o time tem como principal destaque entre os pilotos Pierre Kaffer.

Carro # 4 Pierre Kaffer, Tiago Monteiro e Simon Trummer

Audi Sport Team Joest

Grande nome da endurance na atualidade, a Audi vem dominando a prova desde o começo dos anos 2000 com o célebre R8. Mesmo fazendo um WEC irregular ano passado, sendo superada pela Toyota, vence as 24 horas de Le Mans, por conta da durabilidade dos carros.

A 12ª vitória que foi um dos poucos destaques na temporada de 2014, que viu Toyota e Porsche serem nitidamente mais rápidas. Para este ano uma versão atualizada do R18 e-tron quattro tem se mostrado superior aos adversários. Equipado com seu V6 4.0 Diesel a mudança mais significativa em comparação ao ano passado é pela mudança no sistema de recuperação de energia que passou de 2 para 4 mj.

# 7 Audi R18 e-tron quattro - Marcel Fassler, Andre Lotterer e Benoit Treluyer

# 8 Audi R18 e-tron quattro - Lucas di Grassi, Loic Duval e Oliver Jarvis

# 9 Audi R18 e-tron quattro - Filipe Albuquerque, Marco Bonanomi e Rene Rast

Rebellion Racing

Com um início tardio para a temporada de 2015 os dois R-One agora equipados com motores AER, depois de competirem nos últimos anos com propulsores Toyota, acabaram perdendo as duas provas iniciais do WEC. Assim o carro estreia em Sarthe e vai brigar diretamente com o carro da equipe By Kolles. Experiência para os pilotos e equipe não faltam, pois é melhor equipe provada atualmente competindo na classe LMP1.

# 12 Rebellion R-One AER - Mathias Beche, Nick Heidfeld e Nicolas Prost

# 13 Rebellion R-One AER - Daniel Abt, Alexandre Imperator e Dominik Kraihamer

Porsche Racing Team

Principal nome entre as equipes de fábrica e com m maior número de vitórias na história da competição, a Porsche quer mais. Desde que voltou a competir de forma oficial em 2014, vem fazendo avanços com seu 919 Hybrid. Se no ano passado foi um ano de aprendizado, surpreendeu a todos vencendo a última etapa do WEC em Interlagos, neste ano com a mudança para a classe de 8 MJ o carro tem se mostrado muito rápido o que será crucial no circuito de Le Mans com longos techos de reta. Resta saber se o carro irá aguentar as 24 horas de prova. O carro precisa melhor seu consumo de pneus que é ligeiramente superior aos modelos da equipe “irmã” Audi.

# 17 Porsche 919 híbrido (vermelho) - Timo Bernhard, Brendon Hartley e Mark Webber

# 18 Porsche 919 híbrido (preto) - Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb

19 Porsche 919 híbrido (branco) - Earl Bamber, Nico Hulkenberg e Nick Tandy

Nissan Motorsport

Principal novidade do Mundial de Endurance e consequentemente das 24 horas de Le Mans, a Nissan vem sendo muito criticava pelos meios que vem levando seu mais novo LMP1 o GT-R LM NISMO. Desde que anunciou em 2014 sua volta de forma oficial para as pistas, o fabricante Japonês deixou bem claro que voltaria com um projeto antes nunca visto.

Com um protótipo equipado com um motor V6 bi turbo, instalado na dianteira, LMP não lembra nada seus pares. Nos testes oficiais ficou a mais de 5 segundos dos seus adversários diretos, já que não fez uma boa pré temporada. Em alguns momentos foi superado até pelos modelos da classe LMP2.

A maior dúvida é se completa a prova.

# 21 de Nissan GT-R NISMO LM - Tsugio Matsuda, Lucas Ordonez e Mark Shulzhitskiy

# 22 de Nissan GT-R NISMO LM - Alex Buncombe, Michael Krumm e Harry Tincknell

# 23 de Nissan GT-R NISMO LM - Max Chilton, Jann Mardenborough e Olivier Pla