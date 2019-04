Corvette confiante com retorno da Ford a Le Mans

A Corvette que a vários anos tem um programa oficial no Endurance, está na espectativa de reencontrar um dos seus mais tradicionais rivais, a Ford.

Com uma possível volta do fabricante a Sarthe de forma oficial, uma histórica briga está prestes a emergir. Com duelos que marcaram os anos 60 a expectativa por parte da Corvette é grande pelo retorno da rival.

"Eu não acho que nós não poderíamos estar mais felizes", disse o gerente da Corvette Racing Doug Fehan disse ao site RACER. "A Ford reconheceu a viabilidade do uso de profissionais e de tecnologias oriundas de um programa “motorsports”, que é muito mais do que apenas uma bandeira de xadrez e um troféu. Há uma série de maneiras para transferir o que você faz com esses programas e eu acho que a Corvette tem servido como exemplo de aprendizagem para todos os fabricantes de como se faz isso. E, em segundo lugar, obviamente, ele vai dar mais emoção ao TUSC. A adição de outro fabricante já teria sido ótimo, e um outro fabricante americano faz com que seja ainda melhor. Ela traz de volta um nome muito santificado em corridas. Há uma enorme quantidade de história ligada a Ford, aqui em Le Mans e nos EUA. Eu acho que tê-los de volta acrescenta credibilidade a nível mundial, e não apenas nos EUA.”

O anuncio oficial será na próxima Sexta (12), rumores dão conte de que a parceria entre a Ford e a Chip Ganassi, que já ocorre no TUSC seja estendida para a classe GTE com o novo Ford GT. Além d programa norte americano é esperado mais dois carros no WEC, mirando o continente Europeu.

Outras empresas parceiras como a Multimatic na construção dos chassis, bem como a Roush Yates responsável pela motorização também devem ser anunciadas. Nomes de peso como como George Howard Chappell, ex-diretor da Aston Martin também deve ser confirmado. Em termos de estrutura a a Multimatic tem centros de desenvolvimentos tanto no Canadá, quanto na Europa, o que ajudaria em termos de logística. Cabe a nós, fãs do Endurance, aguardar até a próxima Sexta.