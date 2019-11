Guia Vavel 24 horas de Le Mans 2015 - 2º parte

Após definições e a apresentação das equipes da LMP1, a Vavel apresenta as equipes da LMP2. Embora, no WEC, o número de equipes tenha diminuído nos dois últimos anos, em Le Mans, as "coisas" são diferentes. Com o ingresso de equipes da European Le Mans Sseries, do Tudor United SoprtsCar Championship e da Asian Le Mans Series, o total de inscritos na categoria é de 19 carros, a categoria com o maior número de inscritos.

Os Carros

A LMP2 é bastante diversificada quanto ao número de construtoras e motores, atualmente. No entanto, para o novo regulamento da classe, que entrará em vigor em 2017, esse número pode diminuir drasticamente. Mas, enquanto o novo regulamento não entra em vigor, as equipes aproveitam suas armas para conquistar as 24 horas de Le Mans.

As equipes

G-Drive Racing

Desde quando se associou à OAK Racing, a G-Drive Racing tornou-se uma das equipes mais bem sucedidas do WEC. No entanto, ainda não conquistou o título do WEC, nem as 24 horas de Le Mans. Porém, seus dois carros ganharam as duas primeiras corridas, em Silverstone e em Spa-Francorchamps. Os carros sãos dois Ligier, equipados com motores Nissan V8 4.5 Litros.

#26 Ligier-Nissan - Roman Rusinov, Julien Canal, Sam Bird

#28 Ligier-Nissan - Gustavo Yacamán, Ricardo González, Pipo Derani

SMP Racing

A SMP Racing é a principal adversária da G-Drive desde o ano passado. É tanto que derrotou a outra equipe russa e conquistou o título do WEC de 2014. Porém, a principal novidade para 2015 é que a SMP vai para Le Mans com carro próprio, após ter conquistado o título mundial da LMP2 com um Oreca 03. Essa equipe, junto à G-Drive, é uma das principais candidatas à vitória na corrida desse fim de semana. A equipe vai com dois bólidos, chamados de BR01, equipados com motores Nissan V8 4.5 Litros.

#27 BR01-Nissan - Nicolas Minassian, David Markozov, Maurizio Mediani

#37 BR01-Nissan - Mikhail Aleshin, Kirill Ladygin, Anton Ladygin

Pegasus Racing

Eis a primeira equipe da lista que vem a European Le Mans Series. A Pegasus Racing volta Le Mans para cobrir seu péssimo rendimento do ano passado, ao terminar a prova apenas na 10º posição na classe, 18º no geral. O carro da Pegasus é uma versão evoluida do velho Morgan, produzido pela OnRoak, alimentado por um motor Nissan V8 de 4.5 Litros.

#29 Morgan-Nissan - Léo Roussel, Ho-Pin-Tung, David Cheng

Extreme Speed Motorsports

A Extreme Speed Motorsports vai para Le Mans depois de um início de temporada bastante turbulento. Para a tempora 2015, a equipe iria contar com o HPD ARX-04b, se não fosse por problemas de homologação e, por isso, vetado do WEC. Além disso, a equipe amerciana abriu mão do Tudor United SportsCar Championship para disputar integralmente o WEC. E para essa nova empreitada, a equipe da Tequila Patrón, que irá correr com patrocínio dos Rolling Stones, comprou dois novíssimos Ligier JS-P2, equipados com motores V6-biturbo de 2,8 Litros.

#30 Ligier-Honda - Scott Sharp, Ryan Dalziel, David Heinemeier Hansson

#31 Ligier-Honda - Ed Brown, Johannes van Overbeek, Jon Fogarty

OAK Racing

Uma das equipes mais bem sucedidas da história da LMP2 e "sucessora" da Pescarolo Sport, a OAK Racing participará das 24 horas de Le Mans com dois carros iguais, mas com motores diferentes, sendo que um dos bólidos contará apenas com pilotos amantes de velocidade, onde se inclui o dono da equipe - Jacques Nicolet, e no outro conta com dois bons pilotos. Um deles é Laurens Vanthoor, que vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas na Blancpain Sprint Series, além de ter ganhado as 24 horas de Nuburgring desse ano. O objetivo da equipe é terminar numa colocação considerável. A equipe correrá com dois Ligier, um com motor Nissan V8 4,5 litros, e o outro um Honda V6 biturbo 2,8 litros.

#34 Ligier-Honda - Chris Cumming, Laurens Vanthoor, Kévin Estre

#35 Ligier-Nissan - Jacques Nicolet, Jean-Marc Merlin, Erik Maris

Signatech Alpine

A Signatech Alpine venceu a European Le Mans series em 2014 e 2013. E para 2015, o foco é as 24 horas de Le Mans. A equipe francesa quer vencer a grande clássica após 37 anos sem uma vitória de um carro com o nome Alpine. A equipe decidiu ingressar no WEC após o bicampeonato na ELMS. O carro é um Alpine A450b ( Oreca 03 renomeado), com o usual motor V8 de 4,5 litros da Nissan.

#36 Alpine A450b-Nissan - Nelson Panciatici, Paul-Loup Chatin, Vincent Capillaire

Jota Sport

A Jota Sport venceu as 24 horas de Le Mans no ano passado e volta com o intuito de manter a sua supremacia na LMP2 em Le Mans. Além disso, vale ressaltar que durante as corridas da ELMS, a Jota conta com os serviços de Filipe Alburquerque. No entanto, como o português está servindo à Audi, a equipe de Simon Dolan contratou Mitch Evans para preencher a vaga no time. A equipe britânica correrá com um Gibson 015S, que nada mais é que o velho Zytek Z11SN evoluído. O bólido é movido por um motor Nissan V8 4,5 litros.

#38 Gibson 015s-Nissan - Simon Dolan, Olivier Turvey, Mitch Evans

Khron Racing

A equipe de Tracy Khron irá disputar as 24 horas de Le Mans pela primeira vez na classe LMP2. E como preparação, a Khron Racing participou tanto do TUSCC como da ELMS para se preparar para Sarthe, entretanto, embora tenha mostrado ótimo desempenho durante as provas, o carro sofre com problemas de confiabilidade. Outra novidade dessa empreitada é a contratação do português João Barbosa, atual campeão do TUSCC. Quanto ao carro, a Khron racing correrá com um Ligier JS P2 com o velho motor Judd V8 4.0 litros.

#40 Ligier JS P2-Judd - Tracy Khron, Niclas Jönsson, João Barbosa

Greaves Motorsport

A equipe de Tim Greaves já venceu a prova em 2011 e esteve presente no WEC nos seus primeiros anos. No entanto, desde o ano passado, a Greaves Motorsport concentrou suas forças na ELMS e nas 24 horas de Le Mans. O carro da equipe é um Gibson 015s com motor Nissan V8 4.5 litros.

#41 Gibson 015s-Nissan - Gary Hirsch, Gaëtan Paletou, Jon Lancaster

Strakka Racing

Vencedor das 24 horas de Le Mans de 2010, a Strakka Racing é a equipe da LMP2 mais esperada para edição após a associação com a Dome. Depois de vários problemas na homologação e no desenvolvimento do chassi, e entre outras mudanças, a troca dos pneus Michelin para os Dunlop, a equipe estreou Dome S103 em Silverstone com um pódio. o carro é alimentado pelo motor V8 4.5 litros da Nissan.

#42 Dome S103-Nissan - Nick Leventis, Danny Watts, Jonny Kane

Team SARD-Morand

No início de 2015, a equipe suiça Team SARD-Morand estreou o reality show "Race to 24", que oferecia uma vaga para disputar as 24 horas de Le Mans. No entanto, tal iniciativa fracassou após o fim da parceria com a Kairos Technologies. Mas após as turbulações, a equipe helvética estreou no WEC em Spa-Francorchamps e conquistou um 3º lugar. O carro da equipe é um Morgan-EVO com motor Judd de 4.0 litros.

#43 Morgan LMP2 EVO-SARD - Pierre Ragues, Oliver Webb, Zoël Amberg

Ibanez Racing

A Ibanez Racing regressa à Le Mans após uma tentativa de participar da prova em 2010. Dessa vez, em parceria com a Wolf Racing, a equipe participa da ELMS com dois carros, mas, para Le Mans, será com apenas um. O outro carro da equipe está inscrito como reserva. o carro da equipe é um Oreca 03R, renomeado de Wolf GB08 após a união com a Wolf Racing cars, movido por um motor Nissan V8 4.5 litros,

#45 Wolf GB08-Nissan - José Ibañez, Pierre Perret, Ivan Bellarosa

Thiriet by TDS Racing

A Thiriet by TDS Racing, equipe de Xavier Combet e Jacques Morello, tornou-se uma das mais competitivas nos últimos anos na LMP2. Porém, nunca conquistou as 24 horas de Le Mans. Sempre concentrando os esforços na ELMS, a equipe francesa tenta novamente uma vitória histórica em Sarthe. E para tal feito, a TDS apostou no novo Oreca 05, novo bólido da construtora francesa que é muito semelhante ao Rebellion R-One. O motor do Oreca 05 é um Nissan V8 4.5 litros.

#46 Oreca 05-Nissan - Pierre Thiriet, Ludovic Badey, Tristan Gommendy

KCMG Racing

A equipe de Hong Kong, KCMG, vai para sua segunda participação em Le Manse no WEC, depois de ter surpreendido na sua temporada de estreia, vencendo três provas. Para 2015, a KCMG é outra equipe que apostou no novo Oreca 05 que será alimentado por um motor V8 4.5 litros da Nissan. Além disso, a equipe também contratou para essa temporada o francês Nicolas Lapierre, após ter se desligado da Toyota em meados do ano passado.

#47 Oreca 05-Nissan - Matthew Howson, Richard Bradley, Nicolas Lapierre

Murphy Prototypes

A equipe irlandesa, Murphy Prototypes, já é uma participante regular tanto de Le Mans como da ELMS. A equipe, embora não tenha muita estrutura comparada às concorrentes, consegue fazer grandes trabalhos. Sua melhor participação foi em 2013, quando chegou em 6º lugar na LMP2. Além disso, a equipe contará com o ex-piloto de Fórmula 1, Karun Chandhok. A Murphy usará um Oreca 03R, equipado com um motor Nissan V8 4.5 litros.

#48 Oreca 03R-Nissan - Karun Chandhok, Mark Patterson, Nathanaël Berthon