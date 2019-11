Massa se mostra otimista e afirma que Williams pode alcançar Ferrari nas próximas provas

Felipe Massa foi um dos grandes destaques da última corrida do campeonato de 2015 da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá. O piloto brasileiro sofreu com problemas relacionados à potência do motor na classificação e largou apenas em 15º, mas fez uma grande prova no último domingo (07), ganhou nove posições e chegou no 6º lugar. E, segundo Felipe, as coisas tendem a melhorar. Em entrevista para o site Motorsport.com nesta quarta-feira (10), o piloto da Williams disse que as evoluções que a equipe inglesa trará para as próximas corridas, os GPs da Áustria e da Inglaterra, especialmente no motor (a Williams é equipada com motores Mercedes), ajudarão na briga contra a Ferrari pelo posto de segunda força do grid.

"Levando em conta que eles (Ferrari) tinham esse upgrade no motor, a diferença ainda é semelhante. Acho que isso mostra que podemos lutar com a Ferrari. Deveremos ter upgrades no carro para a próxima corrida, e espero que possamos chegar na Ferrari ainda mais. Não sei quando a Mercedes vai trazer as atualizações no motor, mas quando eles nos derem, talvez fiquemos mais fortes nessa área", disse Massa.

Felipe também ressaltou que as características da pista da Áustria favorecem as qualidades do carro da Williams. Ano passado, o brasileiro foi o único piloto não-Mercedes a fazer uma pole-position, justamente no Red Bull Ring (na ocasião, a Williams aproveitou os problemas da equipe alemã e cravou a primeira fila, com Massa na pole e o finlandês Valtteri Bottas em segundo).

"Eu acho que as coisas estão indo de uma maneira boa. Esta corrida será um momento importante para nós, porque a pista da Áustria é boa para o nosso carro e temos uma atualização vindo. Acho que é um bom momento para nós colocarmos alguma pressão sobre a Ferrari", acrescentou o brasileiro.

Por fim, o piloto do #19 disse que a Williams não está perdendo em relação à Ferrari no motor, já que os propulsores da Mercedes, segundo ele, são tão bons quanto os italianos, e que nas próximas etapas, diferentemente da corrida do último domingo em Montréal, a preocupação geral com o consumo excesivo de combustível não será tão grande.

"Acredito que ainda temos um motor muito forte. Por isso, não estamos perdendo nada. Eu não sei o quanto as atualizações vão nos dar. A Ferrari melhorou no Canadá, mas acho que estamos em boa forma também", disse Massa. "Nós só fizemos um pouco de economia de combustível, mas ainda fomos rápidos. É parte do trabalho, e às vezes, você precisa fazer isso. Mas Montréal é uma das piores pistas para isso. Acho que o consumo não será problema nas próximas pistas", complementou.

O GP da Áustria será a próxima etapa do Mundial de 2015 da Fórmula 1, no dia 21 de junho, no Red Bull Ring, em Spielberg. Até o momento, Massa ocupa a 6ª posição na tabela de pilotos, com 47 pontos. Já a Williams é a 3ª entre os construtores, com 104 pontos.