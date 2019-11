Guia Vavel 24 horas de Le Mans 2015 4ª parte

O Vavel finaliza com este post a última parte com o guia dos participantes das 24 horas de Le Mans, que acontecerá neste fim de semana, nos dias 13 e 14 de Junho. Agora, será apresentado as equipes da LMGTE-Am. O trio de pilotos das equipes dessa categoria deve apresentar apenas um piloto profissional, enquanto que os outros dois devem "amadores".

Os carros

Quanto aos carros, serão os bólidos usados até 2014. Tecnicamente, não há muita diferença entre os carros da LMGTE-Am e a LMGTE-Pro. É tanto que a potência dos carros dessa categoria variam entre 450hp e 500hp, semelhante aos LMGTE-Pro.

As equipes

Aston Martin Racing

A Aston Martin venceu Le Mans 2014 nessa categoria, e começou 2015 com muita força, vencendo as duas primeiras etapas do Mundial de Endurance em Silverstone e Spa-Francorchamps. A equipe conta com o experiente piloto português Pedro Lamy em um de seus carros, além também do filho do ex-piloto Niki Lauda, Mathias. A Aston Martin correrá com dois Vantage V8, alimentados por um motor V8 4.5 litros, com 485hp.

#96 Aston Martin-Vantage V8 - Roald Goethe, Stuart Hall, Francesco Castellacci

#98 Aston Martin-Vantage V8 - Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda

AF Corse

Assim como a Aston Martin Racing, a AF Crose, equipe oficial da Ferrari, também está presente em ambas as categorias. No entanto, não é tão competitiva na GTE-Am como é a Pro. A equipe disputará o título da LMGTE-Am com três carros. O carro com que a turma de Amato Ferrari corre no WEC se juntará aos outros dois que correm habitualmente no ELMS. Os 458 Italias com que a equipe correrá são movidos por motores V8 de 4.5 litros, que geram 465hp de potência.

#55 Ferrari-458 Italia GT2 - Duncan Cameron, Matt Griffin, Alex Mortimer

#61 Ferrari-458 Italia GT2 - Peter Ashley Mann, Raffaele Gianmaria, Matteo Cressoni

#83 Ferrari-458 Italia GT2 - François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Águas

Abu Dhabi-Dempsey Proton Racing

Em parceria com o pessoal dos petrodólares de Abu Dhabi e com o ator Patrick Dempsey, a Proton Racing, que anos atrás contou com o apoio oficial da Porsche nas corridas de Gran Turismo de longa duração, vai para Le Mans querendo acabar com a hegemonia da Aston Martin. Para buscar esse título, a equipe tem o experiente piloto da Porsche, Patrick Long, num dos seus trios. Na parte técnica, Os dois Porsches 911, geração 991, da equipe possuem motores Flat-6 de 4.0 litros, que geram 470hp de potência.

#77 Porsche 911 RSR - Patrick Dempsey, Patrick Long, Marco Seefried

#88 Porsche 911 RSR - Christian Ried, Khaled Al Qubaisi, Klaus Bachler

SMP Racing

Campeã do WEC em 2014 na classe LMP2 e presença frequente nas corridas da LMGTE-Am, a equipe russa SMP Racing, apesar de parte dos seus esforços estar concentrado na LMP2, com seu novo bólido, o BR01, quer vencer LMP2 e LMGTE-Am em Le Mans. A equipe contará com a experiência do italiano Andrea Bertolini a tríade de pilotos que comandará a Ferrari 458 Italia de motor V8 de 4.5 litros, que gera 465hp de potência.

#72 Ferrari-458 Italia GT2 - Viktor Shaitar, Andrea Bertolini, Aleksey Basov

Team AAI

De origem taiwandesa, o Team AAI é uma das equipes provenientes da Asian Le Mans Series, e com o apoio da equipe belga ProSpeed Competition, o pessoal de Taiwan não quer fazer feio na sua primeira participação em Sarthe. O time correrá com dois Porsches 911 de gerações diferentes, mas de mesma configuração de motor. Ambos correrão com motor Flat-6 de 4.0 litros, com 470hp de potência.

#67 Porsche-911 GT3 RSR - Jun-San Chen, Xavier Maassen, Alex Kapadia

#68 Porsche-911 (991) RSR - Han-Chen Chen, Gilles Vannelet, Mike Parisy

JMW Motorsport

A equipe britânica JMW Motorsport é uma das equipes com participações bastante frequente. Após algumas participações na categoria LMGTE-Pro, a equipe de Jim McWhiter agora concentra suas atenções na LMGTE-Am, com o apoio exclusivo da Dunlop já que é a única equipe que usa os pneus da fornecedora francesa. O time britânica correrá com uma Ferrari 458 Itália, com motor V8 de 4.5 litros que gera 465hp de potência.

#66 Ferrari-458 Italia GT2 - Abdulaziz al Faisal, Kuba Giermaziak, Michael Avenatti

Scuderia Corsa

A Scuderia Corsa, de origem americana, estreará em Le Mans neste ano e para essa empreitada, contará com o suporte técnico da AF Corse. Com tripulação feita apenas por pilotos americanos, a Corsa correrá com uma Ferrari 458 Italia com motor V8 de 4.5 litros, que gera 465hp de potência.

#62 Ferrari-458 Italia GT2 - Bill Sweedler, Townsend Bell, Jeff Segal

Riley Motorsports

A Riley Motorsports era o primeiro time reserva para Sarthe, mas com uma única desistência anunciada, o time americano participará das 24 horas de Le Mans e escreverá mais um capítulo para a história dos Vipers e Le Mans. A equipe lutou para poder participar da grande clássica, já que no fim do ano passado, o grupo Chrysler decretou o fim do programa SRT Motorsport. A Riley vai de Viper GTS-R para Le Mans, que usa um monstruoso motor V10 de 8.0 litros, com 500hp de potência.

#53 SRT-Viper GTS-R - Jeroen Bleekemolen, Ben Keating, Marc Miller

Larbe Competition

Equipe remanescente da antiga LMGT1, a Larbre sempre foi uma das maiores forças da LMGTE-Am com os Corvettes, apesar de em 2014 tenha participado das 24 horas de Le Mans na classe LMP2. A equipe venceu a prova três vezes na extinta classe LMGT1 e duas vezes na LMGTE-Am, o time francês volta para LMGTE-Am com o novo Corvette C7.R, que estreou nas pistas no ano passado. O C7.R com que a Larbre irá correr, tem motor V8 de 5.5 litros, com 490hp de potência.