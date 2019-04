Toprak Razgatlioglu se sagra campeão europeu de Superstock 600 na Itália

Tropak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) não conseguiu manter o 100% de vitórias até o final da temporada do Campeonato Europeu de Superstock 600, mas isso não fez a diferença para que ele pudesse confirmar o seu titulo hoje (20) na corrida realizada em Misano, na Itália. O terceiro lugar conquistado ao cruzar a bandeira quadriculada bastou para que a glória fosse confirmada.

A prova foi bastante movimentada, com uma grande disputa pela vitória do inicio ao fim. O italiano Federico Caricasulo (PATA-Honda Junior Team) foi o grande vencedor da prova, conseguindo interromper a marca de 100% de vitórias que Razgatlioglu manteve até duas semanas atrás, em Portugal.

A pole tinha sido marcada, de forma surpreendente, pelo espanhol Augusto Fernández, companheiro de equipe de Caricasulo, mas ele acabou caindo ao final da terceira volta, ficando de fora da briga pela vitória. A disputa pelo primeiro lugar ficaria monopolizada entre Caricasulo, Razgatlioglu, Niki Tuuli (Kallio Racing) e Michael Ruben Rinaldi (San Carlo Team Italia).

Na última volta, Caricasulo conseguiu resistir a pressão imposta por Tuuli, cruzando a linha de chegada a 0.123s na frente do finlandês. Razgatlioglu acabou cruzando a bandeira quadriculada em terceiro, o que lhe confirmou o titulo de forma antecipada, já que ainda restam duas corridas para a temporada acabar de forma oficial.

Rinaldi acabou a prova em quarto lugar, quase conseguindo tomar o pódio de Razgatlioglu. Seu companheiro de equipe, Andrea Tucci, chegou na quinta posição. Luca Vitali (G.A.S. Racing Team), Davide Stirpe (Scuderia Maran.ga. Racing), Chistopher Gobbi (VFT Racing), Nicola Jr. Morrentino (Berclaz Racing Team) e Alessandro Zaccone (FLORAMO Monaco Racing Team) completaram o top 10.

Curiosamente, do quarto lugar, que foi Rinaldi, até o décimo lugar, Zaccone, todos os pilotos são italianos. No pódio, Caricasulo, também italiano, foi acompanhado do irlandês Tuuli e do turco Razgatlioglu. O brasileiro Pedro Sampaio (Team Brazil by Aspi) finalizou a corrida em 25º lugar. Clique aqui e confira o resultado completo.

A próxima etapa do Campeonato Europeu de Superstock 600, que será a penúltima do ano, será realizada em Jerez de la Frontera, na Espanha, no dia 19 de setembro.