Rosberg exalta triunfo da Mercedes na Áustria: "Dei muito duro pela vitória de hoje"

Nico Rosberg teve uma corrida para guardar neste domingo (21). O alemão da Mercedes largou atrás de seu companheiro de equipe e líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton (após cometer um erro em sua última volta rápida na classificação), mas o superou na largada, impôs seu ritmo e venceu pela segunda vez seguida no Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg.

Após o triunfo, o 11º da carreira (que o coloca ao lado de Felipe Massa, Rubens Barrichello e Jacques Villeneuve na 26ª posição da lista de maiores vencedores da história). Ainda no pódio, ao ser entrevistado pelo ex-piloto austríaco Gerhard Berger, Rosberg destacou o bom ritmo do carro da Mercedes e ressaltou o quão essencial foi a largada.

“É uma ótima sensação ganhar de novo aqui. É fantástico. A largada fez a corrida, foi muito importante ter tido uma boa largada. Consegui me defender de Lewis (Hamilton) nas primeiras curvas e tentei dar tudo hoje. Estive muito feliz com o carro, fiquei contente de ver a diferença para Lewis aumentando. Dei muito duro pela vitória aqui hoje”, disse o sorridente Rosberg.

Logo depois, na entrevista coletiva com os três primeiros colocados (Rosberg, Hamilton e Massa), o alemão disse que teve pequenos problemas com o excesso de vibrações no pneu dianteiro direito ao final da prova, mas que tudo voltou ao normal sem grandes problemas e não passou de um simples susto.

“Foi apenas uma vibração. Eu disse para a equipe que ficasssem de olho nisso, mas depois voltou ao normal. O pneu se estabilizou, então não foi um problema real. Foi apenas por causa do desgaste dos pneus, é um pouco desconfortável quando isso acontece, mas deu tudo certo”, explicou.

Por fim, Nico destacou o fato de ter vencido pelo segundo ano consecutivo no Red Bull Ring, exaltou mais uma vez o ritmo do carro e disse que corrigiu problemas no ritmo de corrida que o afetaram no ano passado, quando disputo o título até a última corrida com Lewis Hamilton, mas acabou sendo vice-campeão.

“Eu não sei se há uma tendência nesta pista ou qualquer coisa do tipo. Hoje foi um grande dia. Bela largada e, em seguida, bom ritmo também na corrida - e por isso eu estou mais feliz. O carro estava bom, eu era capaz de acelerar tudo desde a primeira volta, isso é legal. Acho que este ano eu encontrei o que eu precisava no ano passado em termos de raça, e apenas fazendo um pouco melhor nas corridas. Isso está realmente funcionando para mim este ano”, complementou.

Nico Rosberg continua na segunda posição do campeonato, mas agora apenas 10 pontos atrás de Lewis Hamilton. A próxima corrida será o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, daqui a duas semanas, no dia 5 de julho.