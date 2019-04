Classe de motos de duas cilindradas vai integegar Mundial de Endurance em 2016

Atualmente, o Mundial de Resistência corre com três classes: Superbike, Superstock e Open. No próximo ano, o campeonato vai contar também com a Supertwin, que é mais conhecida por ser disputada por motos de duas cilindradas.

A ideia se deu por conta da participação da equipe KTM Hamaguchi Racing Team, que levou para as 8 Horas de Suzuka em 2013 e 2014, a KTM RC8R. O resultado final do time não foi dos melhores, 52º no geral com 29 voltas atrás da equipe vencedora. Mas os tempos de volta foram o que impressionaram, ficando entre os 20 mais rápidos.

Inicialmente, o planejamento era colocar a categoria já no inicio desse ano, mas uma conversa entre a FIM (Federação Internacional de Motociclismo) e a JRC (Comissão de Corridas de Estrada), ficou-se decidido que a estreia será em 2016.

Com a entrada da nova classe no campeonato de forma integral, algumas equipes já começam a preparar suas motos para o próximo ano. Muitas estarão com Ducati Panigale 1199, KTM RC8R, EBR 1190RS e Kawasaki ER6.

As grandes expectativas é de que grandes nomes das corridas de estrada, especialmente do Troféu Turista da Ilha de Man, possam se juntar ao Mundial de Resistência por essa categoria, visto que é na maior e mais perigosa corrida de estrada que a mesma ganhou grande destaque nos últimos anos.