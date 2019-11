Marcos Gomes e Valdeno Brito vencem na rodada dupla da Stock Car em Santa Cruz do Sul

As temperaturas um tanto altas no circuito de Santa Cruz do Sul foram um verdadeiro contraste ao que vinha sendo um rigoroso inverno gaúcho durante esta semana, porém o que acabou trazendo mais problemas foi a pista abrasiva e traiçoeira, que vitimou pneus e carenagens dos carros da Stock Car Brasil neste domingo (28). Porém, Marcos Gomes, em pilotagem inspirada, e Valdeno Brito, mesmo com o seu carro avariado, não têm do que reclamar, já que faturaram as duas corridas do fim de semana, sendo a primeira vez para ambos na temporada a estarem no lugar mais alto do pódio.

Na largada, Valdeno Brito se manteve firme na liderança, enquanto Thiago Camilo e Marcos Gomes entram lado a lado na curva 1 e na chincane, com Camilo levando a pior ao ser passado por Allan Khodair e Cacá Bueno. Pouco depois, o pneu traseiro esquerdo de Camilo furou no meio da curva da ferradura, abrindo caminho pelo pelotão que era liderado por Felipe Fraga. Os pneus traseiros foram os mártires das primeiras voltas, já que na volta 5 o pneu traseiro direito do carro de Julio Campos também furou, o levando direto aos boxes.

Valdeno se mantinha na liderança, mas o difusor de seu carro estava se soltando e gerando arrasto, o que se tornou a oportunidade para Gomes e Khodair tentarem ultrapassagens, mas ambos não tiveram sucesso. Enquanto isso, logo atrás, Cacá Bueno fez uma manobra mais audaciosa, Fraga tentou a defesa na primeira curva e acabou rodando.

Na volta 13, Marcos Gomes finalmente ultrapassou Valdeno, e foi só o piloto do carro 77 abrir a porta que Khodair e Cacá passassem imediatamente. Logo atrás, devido ao fato do pelotão que se formou atrás de Valdeno Brito, Antônio Pizzonia e Gabriel Casagrande se tocaram e rodaram. Ambos conseguiram voltar para a pista.

Valdeno Brito foi o primeiro entre os líderes a entrar para a parada nos boxes, mas o difusor não foi arrumado. Khodair trocou somente o pneu dianteiro direito e conseguiu voltar a frente de Marcos Gomes, que trocou dois pneus. A desvantagem em tempo nos pits foi compensada pela maior aderência de Gomes, que passou Khodair com facilidade e assumiu a liderança, visto que Átila Abreu finalmente tinha ido fazer sua parada.

Cacá vinha pressionando Ricardo Maurício, mas tomou o revés ao ver Maurício passar Navarro e ao ser passado por Max Wilson e cair para o sexto lugar. Faltando três voltas para fim, Cacá ainda conseguiu passar Navarro, que já estava sem acionamentos do botão de ultrapassagem.

Marcos Gomes já vinha com certa tranquilidade, dados os cinco segundos de vantagem para Khodair, e bastou administrar o carro 80 da Voxx Racing Team e levá-lo até a bandeirada para vencer a corrida. Atrás de Gomes e Khodair, Barrichello fechou o pódio após atuação muito boa.

Valdeno Brito fatura a corrida 2 em pilotagem aguerrida

Na largada da segunda corrida, Daniel Serra liderava o pelotão, mas não contava com Valdeno Brito se esgueirando pela esquerda e passando o carro 29. Cacá Bueno e Max Wilson aproveitaram a oportunidade e também passaram Daniel Serra. No meio da confusão, Gabriel Casagrande, que largou em segundo, acabou levando a pior, ficando pelo lado de fora e caiu para décimo segundo, enquanto Popó Bueno, vítima de um toque no meio do pelotão, passou reto antes da chincane após a curva 1, rodou e estampou o muro de Santa Cruz do Sul, trazendo a primeira bandeira amarela.

Veio a relargada e mesmo que estejam próximos, os primeiros colocados não tiveram alterações, mas bastaram algumas voltas para Cacá Bueno começar a pressionar Max Wilson. Enquanto isso, Rubens Barrichello perdeu potência, mas voltou ao normal após algumas voltas, mas foi o suficiente para derrubá-lo para vigésimo quinto, mas depois ele levou o carro para os boxes devido a altas temperaturas no carro, que estavam acionando o modo de segurança no carro da Full Time. A partir da volta 11, ficou bastante claro que o carro de Cacá Bueno era superior ao de Valdeno, mas a situação se acalmou quando o Safety Car entrou devido a uma saída de pista de Felipe Lapena.

A relargada veio com seis minutos e meio restando de prova, e tudo se resumia a Valdeno tendo que segurar Cacá, visto que estava com menos acionamentos do botão de ultrapassagem. Valdeno vinha contando com a sua velocidade e posicionamento, enquanto Cacá acionava o botão de ultrapassagem a vontade, e após duas tentativas, Cacá não teve sucesso.

Na última volta, Cacá Bueno e Max Wilson se enroscaram na curva 1, e enquanto Cacá se manteve na frente, Daniel Serra não tomou conhecimento de seu companheiro e de Max e passou com facilidade, assumindo o segundo lugar. Valdeno consolidou a vitória do carro 77 da Shell Racing, enquanto a dupla da Red Bull Racing fechou o pódio.

A consistência de Cacá Bueno o põe na liderança, com 113 pontos, enquanto Marcos Gomes pula para segundo, com 107 pontos. Rubens Barrichello vem em terceiro, com 92, seguido por Julio Campos, com 87, e Daniel Serra, com 84. Red Bull e Full Time estão no topo da tabela de equipes, com 197 e 158 pontos, respectivamente, enquanto a Eurofarma-RC se coloca em terceiro, com 145, seguida pela Voxx, com 143.

No dia 2 de Agosto a Stock Car sobe o país em direção a Curitiba, palco da próxima rodada dupla da temporada.