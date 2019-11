Chuva da vitória a Visitflorida.com em Watkins Glen

As 6 horas de Watkins Glen que aconteceram na tarde desde Domingo (28) sob forte chuva teve como vencedores na classe P o Corvette DP #90 da equipe VisitFlorida.com de Richard Westbrook e Michael Valiante.

Com longos períodos de chuva a prova foi encerrada com o carro de segurança a frente do pelotão. Richard Westbrook assumiu a liderança com menos de dez minutos do fim, quando o líder o #01 Chip Ganassi Racing Joey Hand teve que fazer uma parada para completar combustível. Apos a conquista da liderança o #90 foi beneficiado por um acidente com o Aston Martin #007 da equipe TRG-AMR, e assim a prova foi encerrada com bandeira amarela.

Resultado final da prova.

Foi a segunda vitória da equipe na classe P, assumindo assim a liderança do campeonato. Apesar da parada rápida no final da prova o #01 da equipe Chip Ganassi acabou na segunda posição com Joey Hand e Scott Pruettd. Em terceiro e perdendo a liderança do campeonato o Corvette #5 da equipe Action Express Racing de Christian Fittipaldi e João Barbosa.

Faltando menos de 1 hora para o final da prova a liderança era do Corvette #10 da equipe Wayne Taylor Racing dos irmãos Jordan e Ricky Taylor mas uma escapada de pista na entrada da reta dos boxes acabou com o sonho de vitória da dupla. Ainda durante o incidente o Ford #01 chegou a ser atingido pelo carro #10 mas conseguiu seguir na prova na liderança.

O #10 foi um dos três carros da classe P a não terminar a prova, assim como o Ligier #60 da equipe Michael Shank Racing que abandonou por problemas na suspensão e o DeltaWing que abandonou por problemas na caixa de cambio.

Na classe PC a Starworks Motorsport conquistou a sua segunda vitória consecutiva com o #8 de Mirco Schultis e Renger van der Zande. Em segundo o #52 da equipe PR1/Mathiasen Motorsports de Mike Guasch, Tom Kimber-Smith e Andrew Palmer. Em terceiro o #16 da BAR1 Motorsports de Martin Plowman, Daniel Burkett e Matt McMurry. Com a vitória o #52 ficou a 1 ponto no campeonato dos líderes da equipe Core Autosport.

Já na classe GTLM a vitória ficou com o Porsche #17 da equipe Falken Tires de Wolf Henzler e Bryan Sellers. Esta foi a primeira vitória do #17 na temporada, que largou em sétimo na classe e literalmente “sobreviveu” com as intempéries climáticas que assolaram o circuito. Henzler teve que diminuir o ritmo no final por conta de uma possível pane seca, e foi muito beneficiado pelas bandeiras amarelas que marcaram o final da prova. O #17 alcançou a liderança após 5 horas de prova, após o Corvette #4 pilotado por Olivier Gavin parar por conta de problemas na caixa de direção.

Com a saída, a Corvette não conseguiu vencer mais uma prova longa na temporada, já que conquistou vitórias em Daytona, Sebring e Le Mans. Com a conquista do Porsche a Falken venceu pelo menos uma vitória nos últimos 5 anos, seja na ALMS ou agora no TUSC.

Em segundo o Porsche #912 de Earl Bamber, Jorg Bermeister, seguido pelo BMW #25 de Dirk Werner e Bill Auberlen. O Corvette #3 de Jan Magnussen e Antonio Garcia ficaram com a quarta colocação, enquanto a Ferrari #62 da equipe Rizi Competizione fcom Pierre Kaffer e Giancarlo Fisichella completou os cinco primeiros .

Um pit stop na hora final levou o Porsche #911 de Nick Tandy e Patrick Pilet para sexto, enquanto o Corvette #4 ficou na sétima posição. O BMW #24 terminha na oitava posição. Tanto Werner/Auberlen e Magnussen/Garcia estão empatados em 157 pontos na luta pelo campeonato da classe GTLM.

Na classe GTD a batalha pela primeira posição foi intensa, mas que no final corou o Viper #93 da equipe Riley Motorsprots, que marcou sua segunda vitória em três corridas. Faltando pouco mais de 16 minutos para o final da prova os líderes já que o Porsche #44 da Magnus Racing saiu da pista, após liderar por cerca de 5 horas, mesmo assim conseguiu a segunda posição com John Potter, Andy Lally e Marco Seefried.

Em terceiro o Audi #48 da Paul Miller Racing, seguido pelo #63 Scuderia Corsa com aFerrari 458 Italia, #22 Alex Job Racing. Pela luta na classe GTD, von Moltke e Haase tem uma vantagem de 10 pontos sobre Keen e MacNeil.

A próxima etapa será no dia 12 de Julho em Mosport no Canadá.