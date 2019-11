FIA e ACO definem construtores que irão fornecer carros para a classe LMP2 do Mundial de Endurance

O Comitê de Endurance anunciou na última Sexta (10) as quatro fabricantes de chassis que irão fornecer seus produtos para a classe LMP2 a partir de 2017.

São Onroak Automotive, Oreca, Dallara e Riley Tech / Multimatic foram os escolhidos.Onroak e Oreca são os principais construtores da atualidade com modelos como o Ligier JS P2 e Oreca 05 respectivamente.

A surpresa é a Dalarra que venceu empresas fortes como a Ginetta e a Russa BR Engineering. Única construtora americana a Riley em parceria com a Multimatic (ex Lola) também causou surpresa quando anunciada.

Tanto HPD quanto Coyote cogitaram entregar seus projetos mas acabaram não o fazendo. No caso da HPD não faria tanto sentido já que teria que ter um motor que não fosse Honda.

“Graças às decisões tomadas em conjunto pelo ACO, IMSA e a FIA, conseguimos reunir um conjunto de construtores, o que reforça o interesse na série e suas brilhantes perspectivas futuras de alta qualidade”, disse Presidente ACO Pierre Fillon.

“Estes novos regulamentos são divididos em várias etapas. A primeiro dos quais é a seleção dos quatro construtores de chassis, vai levar a carros mais competitivos, um modelo eficiente, fechado de custo viável, e que terá mercado na América do Norte, na Ásia e na Europa.” Disse.

Além de Riley / Multimatic, tanto Dallara e Oreca também têm bases nos EUA e canais de suporte, o que foi um dos critérios para a seleção das três organizações. Assim um equipe que compete no TUSC pode vir a competir na Europa ou Ásia, ou equipes destes dois continentes correr nos EUA.

A potência para os carros em todas as séries será de aproximadamente 600 cavalos de potência. “O processo que seguimos com nossos parceiros na ACO e da FIA para selecionar esses quatro construtores de chassis foi sem precedentes em seu nível de profissionalismo e colaboração entre os três principais órgãos”, disse o Presidente da IMSA Scott Atherton.

“Chegar a esta decisão não foi fácil, como havia muitos candidatos qualificados, mas representa um marco fundamental para traçar o futuro do esporte nos Estados Unidos e no exterior. No entanto, este é apenas o começo. ” Finalizou.

Dallara, Onroak, Oreca e Riley Tech / Multimatic vai agora juntar-se ao grupo de trabalho técnico gerido pelo ACO, FIA e IMSA para definir os detalhes finais dos regulamentos.A A próxima fase do cronograma será a seleção de um único motor e fornecedor de produtos eletrônicos isto previsto para Setembro.

Strakka Racing se muda para a classe LMP1

Após a confirmação por parte da ACO dos 4 fabricantes que poderão vender seus carros na classe LMP2 a partir de 2017, a Strakka Racing anunciou em seu site que vai começar o desenvolvimento de um LMP1 para a temporada 2017.

Ao contrário do atual LMP2 que é feito em parceria com a japonesa Dome, novo LMP1 será desenvolvido exclusivamente pela equipe Inglesa. Por conta desta empreitada o time baseado em Silverstone está investindo no aumento da sua estrutura para comportar o desenvolvimento completo do futuro carro.

“As mudanças de regulamento LMP2 que restringem o número de fabricantes de chassis significa que tínhamos de avaliar a nossa atual estratégia de negócios e olhar seriamente para projetos que nos permitam aproveitar as experiências que temos do nosso carro LMP2″, diz o chefe de equipe Dan Walmsley. “Depois de avaliar todas as opções, decidimos em um LMP1 privado por oferecer a melhor opção para criar o nosso próprio carro, que usaremos para mostrar nosso conhecimento crescente dos novos processos de projeto e fabricação para construir um carro de baixo custo no mais curto prazo. A Strakka Racing vai continuar a desenvolver e esta um passo em frente para se tornar um verdadeiro negócio sustentável​​”.

O atual Dome S103 será usado como “mula” para o futuro novo carro, e conversas com possíveis fornecedores de motor estão em andamento. Por conta disso a equipe irá competir com um Gibson para o restante da temporada do WEC. “Aprendemos a nossa lição em 2013 por não parar de correr enquanto se desenvolver o novo carro”, acrescenta Walmsley. “Fomos capazes de adquirir um Gibson para o restante da temporada de 2015. É um carro competitivo que nos permite continuar a correr e usar o chassis S103 para teste e desenvolvimento de trabalho em paralelo.”

“A Strakka Racing, graças ao apoio incondicional dos membros da equipe, nossos patrocinadores, parceiros técnicos e também os fãs que alimentam o nosso entusiasmo para correr, continuar a crescer e lançar programas emocionantes, como este novo carro LMP1″, diz o fundador da equipe Nick Leventis. “Junto com essa expansão vamos projetar nosso primeiro carro, além de continuar a competir no WEC com um Gibson.”Disse.

A equipe está planejando testar o Gibson no final de julho antes da próxima rodada do WEC em Nürburgring. “Nós planejamos ter o carro no final de julho”, acrescenta Leventis. “Vai ser apertado testar o novo carro antes de Nurburgring, mas a Strakka Racing é sempre pronta para um novo desafio!”

Gibson também olha para a LMP1 e aposta em motor para a LMP2

Após a Strakka Racing confirmar que vai desenvolver um LMP1 a partir de 2017, chegou a vez da Gibson (Zytek) a mostrar interesse na principal classe do Endurance após as quatro fabricantes da classe LMP2 terem sido escolhidas.

Além de um futuro LMP1, os planos da montadora é se candidatar ao fornecimento de motores para a classe LMP2, já que os blocos VK45DE Nissan usados por grande parte dos carros da classe, são montados pela Gibson.

“Nós não fizemos uma proposta para ser um fabricante de chassis da classe LMP2 porque não se encaixava nosso plano de negócios”, afirma John Manchester diretor de operações da Gibson ao site Endurance-Info.

“Também é uma pena que, após muitas temporadas excelentes na LMP2 não somos capazes de produzir um chassi para a categoria. Atualmente, estamos avaliando a possibilidade de fornecer motores para a classe além de um projeto com carros LMP1.”Finalizou.