Única vencedora no Mundial de Rally, Michèle Mouton diz "não estar interessada" em Carmen Jordá na Lotus

Com o passar dos anos, a entrada de mulheres como pilotas na Fórmula 1 se tornou uma das grandes discussões no automobilismo. Atualmente, apenas duas apresentam funções mais relevantes nas equipes, mas nenhuma como titular: Susie Wolff, pilota de testes da Williams, e Carmen Jordá, pilota de desenvolvimento da Lotus. E, para uma das mulheres mais reconhecidas no automobilismo mundial, esta última não anda com muita moral.

Michèle Mouron, única a vencer corridas no Mundial de Rally (WRC), com quatro triunfos na carreira e um vice-campeonato em 1982 (perdendo o título para o bicampeão da categoria, Walter Röhrl), sugeriu neste sábado (11) outros nomes de pilotas para correrem na F1, como Simona de Silvestro (que corre na Fórmula Indy e chegou a ser pilota de desenvolvimento da Sauber em 2014), Danica Patrick (única mulher a vencer na Indy, que atualmente está na NASCAR), Susie Wolff, e até mesmo um nome desconhecido do grande público: Beitske Visser, atualmente na Fórmula Renault 3.5. A francesa também foi ácida ao dizer que outras mulheres chegaram ao topo graças marketing e política, sem ter interesse nesses casos (incluindo o de Jordá).

"Se eu fosse sugerir nomes de pilotas mulheres para chegarem a F1, eu diria Simona de Silvestro, Danica Patrick, Susie Wolff ou até Beitske Visser, que está indo bem na Fórmula Renault 3.5. Essas mulheres conseguiram resultados muito bons em sua carreira. Outras, com menos sucesso, subiram a escada do automobilismo, mas isso tem mais a ver com estratégias de marketing e razões políticas, e eu não estou interessada nisso", disse Mouron.

Além disso, a atual presidente da Comissão para Mulheres no Automobilismo da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) declarou que precisam haver mais mulheres pilotando atualmente em alto nível, e que um dos principais objetivos dela em seu atual cargo é fazer com que homens e mulheres tenham igualdade de equipamentos, se referindo à sua época como competidora no WRC.

"A coisa mais importante a se fazer é ter certeza que as mulheres tem acesso ao mesmo equipamento que os homens. Quando eu corria, eu tinha o mesmo equipamento que meus rivais masculinos. Com equipamentos iguais, é fácil ver se você é boa ou não. Nosso objetivo é fazer todos terem o mesmo equipamento. As coisas estão avançando, e estamos começando a ver resultados. Mas continuamos trabalhando duro, com a ajuda das federações nacionais. É difícil, mas as coisas estão acontecendo", complementou Mouron.

A última vez que uma mulher competiu na Fórmula 1 foi em 1992, com Giovanna Amati, que se inscreveu para três corridas na Brabham (GP's da África do Sul, do México e do Brasil), mas não conseguiu largar em nenhuma.