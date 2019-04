Pilotos e personalidades do automobilismo reagem à morte de Jules Bianchi

Uma das notícias mais tristes da história recente do automobilismo mundial não passou desapercebida. Após o anúncio oficial da morte do francês Jules Bianchi nesta sexta-feira (17), que não resistiu ao grave acidente que sofreu no Grande Prêmio do Japão de 2014 de Fórmula 1, em Suzuka, vários pilotos e personalidades de várias categorias do automobilismo mundial se pronunciaram a respeito do ocorrido..

O acidente de Bianchi aconteceu em 5 de outubro do ano passado, durante a 43ª volta do GP japonês. Jules rodou na curva 7, debaixo de muita chuva, e acertou um guindaste, que retirava a Sauber do alemão Adrian Sutil, que havia rodado no mesmo ponto momentos antes. O então piloto da Marussia foi levado ao Hospital Geral de Mie, no Japão, com lesões graves na cabeça, entre elas uma lesão axonal difusa (LAD), que segundo pesquisas da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a qual analisou o caso na época, 90% dos pacientes que possuem LAD ficam em coma definitivo, e 33% morrem. Depois, Jules foi transferido para o Hospital de Nice, na França, onde moram os familiares, e veio a falecer.

Veja abaixo o que disseram várias personalidades do automobilismo mundial:

Fórmula 1:

"Um triste, triste dia hoje, pessoal. Por favor, orem por todos que o amam. Descanse em paz, Jules. Deus o abençoe" - Lewis Hamilton, Mercedes, atual campeão e líder do campeonato de 2015.

"Muito triste ao saber que Jules morreu. Pensando em Jules e sua família" - Nico Rosberg, Mercedes.

"Descanse em paz meu irmão Jules Bianchi, muita força a toda a sua família. Vou sentir sua falta! #JB17" - Felipe Massa, Williams.

"Acordei com essa notícia muito triste... Descanse em paz, Jules. Você nunca será esquecido. Meus pensamentos estão com a família" - Valtteri Bottas, Williams.

"Notícia muito triste sobre o Jules, perdemos um verdadeiro lutador... Todos os meus pensamentos vão para a sua família neste momento difícil" - Felipe Nasr, Sauber.

"Notícia trágica hoje. Muito injusto. Um dos melhores dentro e fora da pista. Descanse em paz, meu amigo" - Marcus Ericsson, Sauber.

"Nunca esquecerei você e os bom momentos que tivemos. Sentirei sua falta, irmão" - Daniel Ricciardo, Red Bull.

"Amigo, companheiro, talentoso, sorridente. Eterno. Descanse em paz, Jules. Sempre conosco" - Fernando Alonso, McLaren.

"Na noite passada, perdemos um grande cara e um verdadeiro lutador. #RIPJules, minhas sinceras condolências a sua família e amigos" - Jenson Button, McLaren.

"Hoje perdemos um enorme talento e pessoa. Palavras não podem descrever nossos sentimentos agora. Todos sentiremos sua falta, Jules" - Max Verstappen, Toro Rosso.

"Notícia horrível. Descanse em paz, amigo. Um grande exemplo de luta e coragem para todos nós. Você sempre estará conosco" - Carlos Sainz Jr, Toro Rosso.

"Ontem, nós perdemos um dos melhores caras e melhores pilotos que conheci. Sentirei muito sua falta, meu amigo... #RIPJules" - Romain Grosjean, Lotus.

"Voe alto, Jules Bianchi. Minhas sinceras condolências a seus familiares, descanse em paz amigo..." - Pastor Maldonado, Lotus.

"Descanse em paz, Jules" - Nico Hülkenberg, Force India.

"Notícia devastadora. Uma grande perda para a família de Jules, amigos e o esporte. Descanse em paz, companheiro. Você estará sempre conosco! #JB17" - Will Stevens, Manor.

"Dia muito triste para o automobilismo, o melhor piloto o qual eu competi nos deixou depois de nove meses lutando pela vida. Descanse em paz meu amigo, Jules" - Roberto Merhi, Manor.

"Estamos devastados pela morte de Jules, depois de uma batalha tão dura. Foi um privilégio ter ele correndo na nossa equipe" - Manor Marussia, única equipe de Bianchi na F1.

Indy:

"Muito triste. Odeio ver uma estrela brilhante morrer. Descanse em paz, Jules Bianchi" - James Hinchcliffe.

"Acabei de saber que Jules Bianchi faleceu. Meus pensamentos e orações com sua família e amigos" - Juan Pablo Montoya.

"Descanse em paz, Jules. Meus pensamentos e orações com sua família, não consigo imaginar quanta dor eles sentem" - Ryan Hunter-Reay.

"Triste ao ver sobre Jules Bianchi... Pensamentos e orações com sua família" - Will Power.

"Um dia muito triste para o automobilismo. Jules Bianchi morreu esta noite. Pensamentos e orações com sua família e amigos. Descanse em paz, Jules" - Gabby Chaves.

"Descanse em paz, Jules Bianchi" - Tony Kanaan.

"Descanse em paz, Bianchi" - Helio Castroneves.

"Palavras não descrevem o que sua família e o esporte perderam. Tudo o que eu posso dizer é que foi um prazer conhecer e correr com você" - Max Chilton, piloto da Indy Lights e companheiro de Bianchi em seus dois anos na Marussia.

Ex-pilotos e outras categorias:

"Força à família do Jules Bianchi. Espero que tenhamos aprendido mais uma lição pra evitar outras tragédias assim no futuro. Descanse em Paz!" - Bruno Senna, ex-F1, hoje na Fórmula E.

"Acordei com a notícia que um dos grandes talentos da nossa geração agora descansa em paz. Todos sentiremos sua falta. #jules #rip" - Lucas de Grassi, ex-F1, atualmente no WEC e na Fórmula E.

"Descanse em paz, Jules Bianchi. Foi um prazer e privilégio conhecer ele em sua curta vida. Dia triste, condolências para sua família e amigos" - Martin Brundle, ex-piloto e comentarista da Sky Sports.

"Talentoso e educado, irá ficar em nossos corações. Descanse em paz, Jules Bianchi" - Johnny Herbert, ex-piloto e comentarista da Sky Sports.

"Estou sem palavras... Sentiremos sua falta, meu velho amigo..." - Jean-Éric Vergne, ex-F1, hoje na Fórmula E, amigo e compatriota de Bianchi.

"Descanse em paz, Jules Bianchi #17, nunca te esqueceremos!" - Kamui Kobayashi, ex-F1.

"Descanse em paz, Jules Bianchi. Minhas sinceras condolências para toda a sua família" - Heikki Kovalainen, ex-F1.

"Adeus, Jules... Um dos grandes "o que poderia ser", como Tom Pryce, Francois Cevert ou Gilles Villeneuve antes dele" - Karun Chandhok, ex-F1.

"Descanse em paz, Jules. Sentirei sua falta. Meus pensamentos com sua família" - Charles Pic, ex-F1 e compatriota de Bianchi.

"Acordei nesta manhã e soube das notícias sobre Jules. Difícil de acreditar. Nunca foi meu companheiro de equipe, mas sempre um rival nas pistas, tivemos várias grandes disputas. Hoje ele perdeu a sua grande disputa, o que me deixa sem palavras. Minhas condolências com sua família, amigos, e todo o automobilismo. É um dia triste..." - Giedo van der Garde, ex-F1.

"Descanse em paz, querido Jules! Perdemos um grande lutador hoje. Todos os meus pensamentos estão com você e sua família" - André Lotterer, ex-F1 e vencedor das 24h de Le Mans.

"Muito triste acordar com a notícia de que Jules nos deixou. Ele era um piloto jovem e talentoso" - Gary Paffett, DTM.

"Hoje é um dia difícil para o automobilismo, você partiu, mas com certeza deixou sua marca! Descanse em paz, meu amigo, foi um prazer dividir pistas e pódios com você #RIPJULES" - Antonio Félix da Costa, DTM e Fórmula E.

"Minhas condolências à família de Jules Bianchi. Descanse em paz" - Marc Márquez, MotoGP.

"Triste noticia da morte de Jules Bianchi. Toda minha força para sua família. #RIPBianchi" - Jorge Lorenzo, MotoGP.

"#FORZAJULES" - Brad Keselowski, NASCAR.

"Muito triste em saber que Jules Bianchi faleceu... #RIPJules" - Sébastien Ogier, WRC.

"Triste depois da morte de Jules Bianchi. Um grande cara e um piloto top. Descanse em paz campeão. Minhas condolências à sua família #RIPJules" - Sébastien Loeb, eneacampeão do WRC.