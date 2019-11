Com vários pilotos presentes, funeral de Jules Bianchi é realizado na França

Nesta terça-feira (21), a Fórmula 1 passou por um dos momentos mais marcantes da sua história, mas infelizmente pelo lado ruim. Na cidade de Nice, na França, foi realizado o funeral de Jules Bianchi. O francês faleceu na última sexta-feira (17), depois de longos nove meses nos hospitais de Mie, no Japão, e da própria Nice, onde mora a família, lutando pela vida após um gravíssimo acidente.



Tudo aconteceu no dia 5 de outubro de 2014. Durante a 43ª volta do Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, Jules rodou na curva 7, debaixo de muita chuva, e acertou um guindaste, que retirava a Sauber do alemão Adrian Sutil, que havia rodado no mesmo ponto momentos antes. O então piloto da Marussia foi levado ao Hospital Geral de Mie, no Japão, com lesões graves na cabeça, entre elas uma lesão axonal difusa (LAD), e depois foi transferido para o Hospital de Nice, onde veio a óbito.



No funeral desta terça-feira, o clima não podia ser outro: pesado, e de muita emoção. Várias personalidades da F1 participaram. Os atuais pilotos Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Esteban Gutiérrez, Felipe Massa, Jenson Button, Lewis Hamilton, Marcus Ericsson, Nico Hülkenberg, Nico Rosberg, Pastor Maldonado, Roberto Merhi, Romain Grosjean (compatriota de Jules) e Sebastian Vettel, alguns que já passaram pela categoria, como os também franceses Alain Prost e Jean-Éric Vergne, além de Adrian Sutil (que viu de perto todo o acidente fatal de Bianchi), Max Chilton (companheiro do francês em suas duas temporadas na Marussia) e Pedro de la Rosa, e dirigentes como os franceses Jean Todt (presidente da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA) e Éric Boullier (chefe da McLaren), além do chefe da Marussia (ex-equipe de Bianchi), John Booth.



Com muitos pilotos emocionados e chorando copiosamente, poucos falaram sobre o acontecimento. Um deles foi justamente um de seus compatriotas, Jean-Éric Vergne. ''Hoje é um dia especial. Um dos maiores pilotos nos deixou, mas com um lindo presente. Ele foi uma grande pessoa, fora e dentro da pista, e seu nome vai ficar escrito na história da F1. Ele está entre os grandes, e sempre estará em nossos corações'', disse ele.



Logo cedo pela manhã, às 10h (horário francês), o corpo (carregado pelos pilotos) foi até a Catedral Sainte-Réparate‏ para a missa em homenagem a Jules. Lá, em um curto discurso, alguns de seus familiares falaram a respeito da marca que será deixada por Bianchi.

''Nós seremos fortes por você até o final. Sua coragem, força e dignidade serão gravadas para sempre em nós. Não importa o que aconteça, se estivermos tristes ou tivermos medo, sabemos que você sempre estará lá. Suas crianças (apelido dado por Jules aos seus familiares), como você dizia, você sabe bem como protegê-los. Sia falta será dolorosa, mas saiba que para sempre, sempre, te amamos'', disseram em francês.



A FIA também promoveu sua homenagem nesta semana, aposentando o #17 que era usado por Jules Bianchi, que a partir de agora não poderá ser adotado por nenhum outro piloto.