Matthieu Lussiana vence em Campo Grande pela Moto 1000 GP

Matthieu Lussiana venceu pela terceira vez na temporada na Moto 1000 GP neste Domingo (26) em Campo Grande. O calor e o desgaste dos pneus interferiram no resultado da etapa. Lussiana, que largou na pole, ditou um forte ritmo, desde o começo, mas a cinco voltas do fim começou a sentir o desgaste dos pneus. Passou a ser pressionado pelo argentino Diego Pierluigi, mas soube usar sua experiência para vencer. Luciano Ribodino também teve um bom resultado e garantiu o pódio com o terceiro lugar. A próxima etapa será no dia 30 de agosto em Curitiba

"Foi difícil para mim. A moto mudou muito durante a corrida, principalmente na parte dianteira, e estava complicado de guiar. O Pierluigi vinha forte e ficamos disputando o primeiro lugar. Mas aí me lembrei da corrida de Goiânia, quando ele me passou na última volta, e pensei: Aqui não, essa corrida é minha. E então eu ousei e fiz uma manobra na volta final em um lugar onde quase não dava para passar e garanti a vitória. Estou muito feliz por esse resultado", comemorou o piloto que manteve a liderança do campeonato, com 101 pontos. Ele também marcou a volta mais rápida da prova com 1min26s056, marca que se tornou o novo recorde da pista na GP 1000.

Luciano Ribodino, que largou em terceiro lugar, também ditou bom ritmo para conquistar um bom resultado. O argentino, que correu em Campo Grande substituindo Sebastian Porto, chegou a perder a posição, mas soube usar sua experiência de bicampeão da categoria, para garantir um lugar no pódio, com o terceiro lugar.

"Foi uma corrida dura. Tentei manter o ritmo dos ponteiros, mas eles estavam muito rápidos. Mesmo assim, mantive um bom ritmo. Cheguei a perder posições, pois senti muito cansaço por causa do calor e porque a pilotagem com a BMW exige mais e cansa mais também. Mas no final, forcei para buscar o pódio. Estou muito contente", disse Ribodino.

GP Light

Na GP Light, Luciano Donato não teve um domingo muito favorável. O paulista largou do nono lugar, fez boa largada para defender a posição, mas ainda nas voltas iniciais da prova, escapou, foi para a grama e quando tentou voltar, se desequilibrou e caiu. O dono da BMW S 1000 RR #19 não completou a quarta etapa do ano. A vitória ficou com o gaúcho Marcelo Dahmer.

Resultados da GP 1000 em Campo Grande (top-10):

1. Matthieu Lussiana (FRA/BMW Motorrad Petronas Racing), BMW, 16 voltas em 23min19s806

2. Diego Pierluigi (ARG/JC Racing Team), Kawasaki, a 0s037

3. Luciano Ribodino (ARG/BMW Motorrad Petronas Racing), BMW, a 2s686

4. Miguel Praia (POR/Center Moto Racing Team), Honda, 5s254

5. Wesley Gutierrez (PR/Motonil Motors-PDV Brasil), Kawasaki, a 14s097

6. Sebastiano Zerbo (ITA/Kawasaki), Target Race Superbike Team, a 42s109

7. Philippe Thiriet (MG/Motonil Motors-PDV Brasil), Kawasaki, a 52s429

8.Diego Pretel (SP/DRT), Ducati, GP 1000 Evo, a 55s731

9. Nick Iatauro (SP/Suzuki), classe Evo, Team Suzuki-PRT, a 58s963

10. Victor Moura (PR), a uma volta

Resultados da GP Light em Campo Grande (top-10):

1. Marcelo Dahmer (RS/K Racing), Honda, 14 voltas, em 21min25s427

2. Rafael Nunes (PR/Team Suzuki PRT), Suzuki, a 2s960

3. Henrique Castro (DF/City Service BSB Motor Racing), Kawasaki, a 7s239

4. Sandro Campos (MS/Fura 300 Racing), Kawasaki, a 8s005

5. Pedro Lins (RJ/Center Moto Racing Team), Honda, a 8s017

6. Jean Vieira (SC/MS Racing Team), Kawasaki, a 12s677

7. Ricardo Levy (SP/DRT), Ducati, 27s574

8. Márcio Pereira (SC/MS Racing Team), BMW, a 28s776

9. Erlon Franco (MS/Target Race Superbike Team), Kawasaki, a 44s732

10. Marcos Ramalho (PR/2MT-PRT), Kawasaki, 51s227

Não completou

Luciano Donato (SP/BMW Motorrad Petronas Racing), BMW

Classificação da GP 1000 após quatro etapas (Top-10):

1º) Matthieu Lussiana, 101

2º) Diego Pierluigi, 73

3º) Miguel Praia, 60

4º) Wesley Gutierrez, 51

5º) Sebastiano Zerbo, 37

6º) Danilo Lewis, 32

7º) Sebastian Porto, 29

8º) Nick Iatauro, 23

9º) Diego Pretel e Philippe Thiriet, 22

13º) Luciano Ribodino, 16

Classificação da GP Light - após quatro etapas (Top-12):

1º) Rafael Nunes, 88

2º) Marcelo Dahmer, 73

3º) Henrique Castro, 57

4º) Jean Vieira, 46

5º) Ricardo Levy, 36

6º) Marcos Ramalho, 31

7º) Ricardo Negretto, 29

8º) Diogo Ramos, 27

9º) Edson Luiz e Pedro Lins, 23

11º) Erlon Franco, 22

12º) Luciano Donato, 16