Felipe Massa faz apenas oitavo tempo e espera pontuar na Hungria

O brasileiro Felipe Massa vai largar na oitava posição para o GP da Hungria que será realizado neste Domingo (26) em Hungaroring em Budapeste. Com o tempo de 1:23.537, o brasileiro pouco pode fazer frete aos equipes Mercedes, Ferrari e Red Bull que ocuparam as primeiras posições do grip.

A pole ficou com o líder do campeonato Lewis Hamilton com o tempo de 1:22.020, seguido pelo companheiro Nico Rosberg que marcou 1:22.979. Em terceiro Sebastien Vettel da Ferrari com 1:23.312. O companheiro de Massa, Valtteri Bottas ficou com a sexta posição marcando 1:23.649.

Ciente que não iria ficar entre os primeiros, Massa esboçou otimismo para a prova e espera lutar por pontos. “A gente sabia que entre os cinco primeiros seria difícil, hoje. Sexto e sétimo eram mais ou menos as nossas posições hoje”, afirmou Massa.

Com uma estrategia diferente durante a classificação, e já prevendo um fraco rendimento o brasileiro ousou. “Segui uma estratégia diferente, para ver se colocava o pneu na temperatura ideal no Q3. Na primeira saída, saí dos boxes com um pouco mais de gasolina. A ideia era só trocar de pneus quando voltasse para os boxes, a fim de deixar o carro um pouco mais quente e, com isso, esquentar mais os pneus. Mas acabou não funcionando do jeito certo”, explicou Massa.

Para o brasileiro a pista é ideal para os carros da Ferrari e RBR o que pode dar uma emoção na prova frente ao domínio da Mercedes. “A pista é ideal para eles (Ferrari e RBR), principalmente para a Red Bull, talvez esse seja o seu melhor resultado em classificação. Aqui, em Mônaco e Cingapura eles podem ter um carro mais competitivo, enquanto das demais pistas um pouco menos”.

Em termos de estratégia já que a previsão do tempo indica sol, com temperaturas mais amenas das registradas neste Sábado (25), o brasileiro aposta em duas paradas. “Eu imagino duas paradas. Agora, o pneu que vai ser usado depois da primeira parada ainda é uma incógnita”, disse Massa. “Não estamos longe de onde deveríamos estar. Na simulação de corrida (realizada no treino livre de sexta-feira à tarde), nós éramos um pouco melhor do que com pneu novo, vamos ver ser se isso acontece amanhã.”

A largada será as 08:30 pelo horário de Brasilia.