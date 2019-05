Sebastien Vettel vence GP da Hungria

O Alemão Sebastien Vettel venceu o GP da Hungria disputado neste Domingo (26) no circuito de Hungaroring na Hungria. Vettel surpreendeu logo na largada e saltou a frente de Lewis Hamilton e Nico Rosberg ambos da Mercedes.

Esta foi a segunda vitória de Vettel e da Ferrari na temporada, feito conquistando no GP da Malásia em Março. Com um carro mais acertado para a travada pista e um acerto que se beneficiou do asfalto quente, tanto Vettel quanto seu companheiro de equipe Kimi Haikkonen pularam na frente das Mercedes e imprimiram um ritmo que não deu chance para o time Alemão acompanhar.

A prova que lembra pouco as monótonas edições passadas do GP Húngaro foi cheia de toques e belas disputas. Hamilton que como de costume se atrapalha em momentos decisivos acabou se envolvendo em um toque com Daniel Ricciardo, obrigando o jovem inglês fazer uma corrida de recuperação.

Mesmo com dificuldades Lewis se valeu do toque entre Ricciardo e seu companheiro de equipe Nico Rosberg para ampliar sua vantagem no mundial de 17 para 21 pontos. Para os brasileiros a prova foi mediana.

Felipe Massa que largou na oitava posição e previa uma prova apenas para pontuar, acabou levando uma punição de 5 segundos nos boxes por ter se alocado de maneira errada durante a largada da prova. Como efeito a corrida teve dois procedimentos de largada e a prova teve 69 das 70 voltas previstas. Como resultado e tentando uma estratégia ousada com mais paradas nos boxes acabou apenas na 12° posição.

Já seu compatriota Felipe Nasr, se valendo dos muitos acidentes acabou na 11° posição. Mesmo com uma boa apresentação, não conseguiu superar o companheiro Marcus Ericsson que conquistou o único ponto da Sauber na prova terminando em 10°.

Como foi a corrida

Mesmo não sendo considerados postulantes a vitória tanto Vettel quanto Raikkonen superaram a dupla da Mercedes ainda na primeira curva. Assim Rosberg e Hamilton caíram para terceiro e quarto respectivamente.

Com sua tradicional “afobação” Hamilton errou ao se aproximar do companheiro de equipe saindo da pista. Mesmo conseguindo voltar o inglês ficou na 10° posição. Voltando atrás de Felipe Massa, Hamilton não teve grandes dificuldades para superar o brasileiro no final da reta dos boxes, único lugar possível para ultrapassagens em todo o circuito.

Por conta da punição pelo erro na largada, Massa teve que fazer sua parada extra nos boxes voltando na 16° posição. O inglês já estava em quinto quando foi para os boxes, e conseguiu manter a posição ao retornar à pista. Quando chegou a vez de Vettel fazer o pit stop, Raikkonen assumiu a liderança apenas provisoriamente, até o alemão reaver a ponta.

Com uma recuperação intensa Hamilton já estava na quinta posição. Já na 20° volta Sergio Péres e Pastor Maldonado acabaram se “encontrando”. Acabou sobrando para Pérez que saiu da pista.

Já na volta 26 encostou em Daniel Ricciardo mas penou por três voltas até superar seu adversário da RBR. Na mesma volta Felipe Nasr tentou superar Massa. Seu trabalho foi poupado já que o piloto da Williams optou por entrar nos boxes para sua troca de pneus.

Mostrando um desempenho foram do comum, Hamilton superou Ricciardo e se aproximada do companheiro de equipe Rosberg. O acidente mais grave da prova foi na volta 43, quando a asa dianteira de Nico Hulkenberg se soltou e o campeão das 24 horas de Le Mans deste ano pela Porsche não tinha como controlar o carro.

Por conta dos detritos na pista a direção de prova acabou impondo o safety car virtual e na sequência o carro de segurança acabou entrando para organizar o pelotão. Por conta do incidente a prova ganhou uma nova dinâmica.

Na volta 49, Rosberg acabou superando Kimi Haikkonen que enfrentava problemas com o ERS e na sequência acabou abandonando a prova. Ricciardo tentou passar Hamilton e foi acertado pelo inglês. Mesmo assim o australiano foi impetuoso e ultrapassou Hamilton que acabou tendo a asa dianteira quebrada.

Com pneus em melhores condições Rosberg começou uma caça para o ponteiro Vettel. Por conta do incidente Hamilton e teve que pagar um drive througt voltando no meio do pelotão.

Pressionado, Vettel manteve a distância na casa de 1s. Sem conseguir alcançar o alemão da Ferrari, Nico passou a ser atacado por Ricciardo, em terceiro. Na volta 64, o australiano voltou a forçar e acabou se tocando com Rosberg ocasionando o furo no pneu do Alemão.

Ricciardo voltou aos boxes para a troca do bico, assim com Rosberg que voltou aos boxes voltando na 10° posição. No controle da prova Vettel venceu, seguido por Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo que mesmo com a parada extra nos boxes, chegou na terceira posição. Max Verstappen chegou na quarta posição. No quinto lugar a McLaren pilotada por Fernando Alonso. Hamilton ainda conseguiu chegar na sexta posição. Felipe Nasr foi 11º, e Massa o 12º.