Circuito de Cingapura altera traçado para beneficiar ultrapassagens

A Marina Bay, local aonde é disputado o GP noturno de Cingapura entre os dias 18 a 20 de Setembro sofrerá alterações para a 13º etapa do Mundial de F1. Com alterações que segundos os organizadores irão proporcionar mais áreas para ultrapassagem, que pelas características do traçado são complicadas de serem realizadas.

As mudanças afetarão as curvas 11, 12 e 13 e já foram aprovadas pela FIA. A Curva 11 será a mais afetada a transformando em um cotovelo. A curva 12 ficou mais “reta” possibilitando o vácuo dos carros. "As alterações irão proporcionar uma nova experiência nova para os pilotos e potencializar mais a corrida deste ano", disse o vice-presidente do GP de Singapore Pte Ltd, Colin Syn em declarações ao site Autosport.com. "Espero que as modificações nas curvas 11 a 13 permitam corridas mais justas com mais ultrapassagens." Finalizou.