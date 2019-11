Patrick Dempsey e Sebastien Loeb participam da Porsche Supercup em SPA-Francorchamps

Dois ilustres pilotos estarão presentes na etapa belga da Porsche Supercup, categoria de suporte da Fórmula 1 que ocorre no circuito de SPA-Francorchamps entre os dias 21 a 23 de Agosto.

O ator e piloto Patrick Dempsey volta ao volante do Porsche 911 GT3 Cup depois de sua estréia no ano passado em Hockenheim. A pintura do seu carro tem como inspiração a do Porsche 911 RSR com o qual conquistou o segundo lugar na classe GTE-AM nas 24 horas de Le Mans em Junho. Ao seu lado estará o nove vezes campeão do mundo de Rally, Sébastien Loeb que já competiu na categoria nas etapas de Barcelona e Mônaco na temporada de 2013.

Não é a primeira vez que pilotos de outras categorias ou “vips” competem na categoria. Mika Hakkinen e Nick Heidfeld já disputaram provas com o Porsche 911, como explica Oliver Schwab diretor da categoria. “O conceito da Porsche Mobil 1 Supercup é composta de fatores complementares. Levando pilotos internacionais que competem em categorias maiores, bem como pilotos profissionais e clientes oriundos dos mais diversos campeonatos Porsche ao redor do mundo. É uma espécie de “liga dos campeões” da Porsche”. Comenta. A Porsche Mobil 1 Supercup tem sido considerada uma plataforma de lançamento para a carreira profissional de pilotos GT para as corridas de endurance. Muitos ex-pilotos que hoje competem no mundial de Endurance iniciaram sua carreira na modalidade.

Earl Bamber, neozelandês é um exemplo. Com 25 anos começou na Porsche Carrera Cup Asia aonde foi campeão em 2013. Como resultado, foi convidado a participar em um processo de seleção da marca. Chegou a competir na Porsche Supercup em 2014 pela equipe oficial da marca. Foi campeão da edição 2014. Em 2015 foi convidado a correr em Le Mans com o Porsche 919 Hybrid e se sagrou campeão da grande clássica.

Cinco das onze rodadas já foram completadas com cerca de 28 veículos no grid por fim de semana. Cinco vencedores diferentes, mostram a competitividade do certame. Em Barcelona a vitória foi para o alemão Michael Ammermüller, em Mônaco Jaap van Lagen, Já no circuito de Red Bull Ring foi a vez de Christopher Zöchling, com o seu compatriota Philipp Eng marcando a vitória em Silverstone. E recentemente, em Budapeste, o piloto do programa Porsche Júnior Sven Müller cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Na classificação geral, Philipp Eng detém uma vantagem de dez pontos sobre o alemão Christian Engelhart.