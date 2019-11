Especial Ligier - Temporada de 1976 - Capitulo 1

A Ligier Foi criada por Guy Ligier, um Construtor que teve durante seu inicio da sua carreira uma Trajetória difícil Nos anos 50 e 60 Trabalhou em varias áreas na França, e também jogou Rugby pela França.

em 1966 Guy Ligier ingressou na Formula 1 como piloto com um Cooper-Maserati no GP de Mônaco, Guy Teve 13 participações em corridas na Formula 1 em 1966 e 1967, não conseguiu nenhum ponto. Depois em 1968 Guy Ligier compra uma Mclaren e com Jo Schlesser disputa a temporada de 1968 como construtor independente na Formula 2 com um Mclaren, mas a trajetória não foi feliz, Jo Schlesser acaba morrendo e a Equipe Ligier acaba ficando 8 anos sem ficar na Ativa.

Em 1974 a Matra vende suas ações para a Equipe Ligier que no final dos anos 60 e inicio dos anos 70 se dedicou a Outras categorias. e em 1975 A Ligier conseguiu o 2ºLugar nas 24 Horas de Le Mans na Categoria Esporte. Mas as atenções de Guy Ligier era a Formula 1, Então Gerard Ducarouge era o Encarregado a fazer o primeiro Ligier que iria largar na Formula 1, temporada de 1976.

O Chassi era chamado de JS5, tinha um Motor Matra de 12 Cilindros e tinha uma gigante entrada de Ar. Com esse carro é que a Ligier iria para a Temporada de 1976.

A primeira temporada : 1976

A Ligier Estreia na Formula 1 com um carro Azul, marca que iria ficar registrada por essa equipe durante toda a História da Equipe Francesa, e ao Bordo do Carrinho Azul estava Jacques Laffite com seus 32 anos Que tinha a responsabilidade de Fazer com que esse carro faça bonito.

na Primeira corrida da Ligier o piloto Francês Laffite Classificou o Carro na 11ªPosição no Grid do Grande Prêmio do Brasil, mas acabou tendo problemas de transmissão no seu carro e acabou não completando a corrida. Na África do Sul Laffite Classifica o Carro na 8ªPosição no Grid, mas também não completa a corrida, Desta vez o Motor Foi o Problema do Carro. Mas só pelas 2 apresentações desse carro nos treinos era certo que a equipe não iria tardar a marcar pontos na Fórmula 1.

E na 3ªCorrida isso aconteceu no GP de Long Beach Laffite largou em 12ºLugar e fazendo brilhante corrida acaba em 4ºLugar dando os primeiros pontos para a Recém-criada equipe Ligier.

Depois dos pontos em Long Beach, ficou fácil a missão de pontuar, pois o Carro era muito rápido e tinha um Piloto muito bom. e logo na Sua 5ºCorrida Laffite e a Ligier Chegavam ao primeiro pódio. com um 3ºLugar atrás Apenas de Niki Lauda e de Clay Regazzoni, Após ótimo final de Semana largando na 6ªposição no Grid. Depois disso a Equipe pontuou mais Três vezes, e conquistou dois pódios, um Segundo no GP da Áustria e em Terceiro em Monza no GP da Itália. Mas foi nesse GP da Itália que a Ligier conquistou sua maior Gloria na Formula 1. Jacques Laffite conquistava a 1ªPole da Equipe, na 1ªTemporada da equipe, algo que era muito Difícil de acontecer, Quase que podermos dizer raríssimo. Além do Treino espetacular na Corrida Laffite ficou apenas a 3 segundos do Vencedor que foi o Ronnie Peterson que Levou o Fraquíssimo March a Vitória e Ficou a 7 Décimos do Suíço Clay Regazzoni da Ferrari.

A Ligier encerrada sua primeira Temporada com uma Digníssima 6ªPosição no Mundial de Construtores com 20 pontos, 3 Pódios, 1 Pole Position e levou Jacques Laffite ao 7ºLugar no mundial de pilotos tendo feito todos os 20 pontos da Equipe em 1976.

Números da Ligier em 1976:

Gps: 16

Vitórias: 0

Poles: 1

Pódios: 3

Pontos: 20

Motor: Matra MS73 V12

12 Cilindros em V

2.993 cm³

Potência: 490 Cavalos a 11.500 RPM

Pilotos:

Jacques Laffite

Chassi: JS5

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi : Monocoque em Alumínio

Peso : 605 kg

Transmissão : Hewland TL 2-200 em 5 marchas

Combustível / Lubrificante : Shell

Distância entre eixos : 2608 mm

dianteira : 1536 mm

traseira : 1600 mm