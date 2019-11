Especial Ligier - Temporada de 1979 - Capitulo 4

A Ligier chegava a sua quarta temporada de Formula 1 depois de três temporadas medianas. Com um novo chassi, batizado de JS11, e os motores Motor Ford Cosworth DVR que iriam substituir os propulsores da Matra. Porém a maior novidade era a adição de mais um carro dado a Patrick Depailler que fazia dupla com o primeiro piloto da equipe Jacques Laffite.

A equipe Francesa começa com pinta de campeã. Já no primeiro GP do ano na Argentina, Laffite consegue a primeira pole position e Partick Depailler um ótimo 2º Lugar. Na corrida Laffite manteve a ponta e vencendo o GP, enquanto seu companheiro de equipe fica na quareta posição. Com o bom resultado Çaffite consegue o primeiro hattrick (Melhor Volta da Corrida/ Vencedor e Pole) para a equipe.

Mas se na Argentina foi ótimo, no Brasil a coisa seria. Nos rteinos em Interlagos a Ligier comandava a primeira fila Com Laffite e Depailler. Na corrida um amplo domínio da Ligier que garantiu a primeira, com Laffite em primeiro e Depailler em Segundo. Após duas corridas a equipe já somava 28 pontos no mundial de construtores, 18 oontos com Laffite.

Porém, a partir da terceira corrida do ano, a Ferrari começou um a ter um carro competitvo, sendo seguida pela Williams que também estava passando por um ótimo momento. Com tanta competitividade a Ligier era a tarceira força do mundial. Mesmo com a forte competitividade Patrick Depailler venceu o GP da Espanha, em Jarama.

Outro momento ruin para a equipe foi a saída de Depailler após o GP de Monte Claro, devido a um acidente de Asa Delta, o que acabou deixando seu carro para o Belga Jacky Ickx, que não conseguiu manter o bom rendimento. Ickx conquistou apenas 3 pontos contra, 21 pontos de Laffite, no final do ano a Ligier não conseguiu pontuar nas últimas três corridas e isso acabou sendo fatal. Com o resultado ficou em terceiro entre os contrutores. A vencedora foi a Williams, que usaria a base do carro de 1979 para o próximo ano.

A Ligier conseguia seu melhor resultado com 3ºlugar no mundial de construtores com 61 pontos, 3 vitórias, 4 poles, 8 pódios e 3 voltas mais rápidas. Assim a equipe era franca favorita para o mundial de 1980.

Ligier

GPS: 30

Vitórias: 3

Poles: 4

Pódios: 8

Pontos: 61

Ford Cosworth DFV

8 Cilindros em V com Ângulo de 90º

2 993 cm³

Potência: 475 Cavalos a 11000 RPM

Pilotos:

Patrick Depailler

Jacques Laffite

Jacky Ickx

Número de voltas completadas: 1.334

Chassi: Ligier JS11

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e

Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassis : Monocoque em alumínio

peso :582 kg

Transmissão : Hewland FGA 400 – com 5 Marchas

Combustível e Lubrificante : Eif

Amortecedores : Koni

Freios de disco de Carbono Girling

Comprimento :

Distância entre eixos : 2794 mm

dianteira : 1738 mm

traseira : 1600 mm