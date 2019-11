Especial Ligier - Temporada de 1980 - Capitulo 5

A Temporada de 1980 da Ligier precisaria confirmar que o time Francês era uma das forças da Formula 1, para isso projetou um novo chassi, o JS11-15. Manteve Jacques Laffite e contratou o jovem Didier Pironi para o segundo carro. O motor continuava sendo o bom Ford. Os trabalhos começaram bem com um segundo e terceiro lugar no grid no GP da Argentina, porém nenhum dos dois carros terminou a prova. A Equipe conseguiu se manter forte. Os primeiros pontos vieram com Pironi no GP do Brasil com um 4º lugar após largarem em 2º com Pironi e em 5º com Laffite. Na África do Sul conseguiu um duplo pódio com Laffite em 2º e Pironi em 3º. Em Long Beach a Ligier fez uma corrida discreta demais e após um treino fraco com Pironi largando em 9ºlugar acabou salvando 1 ponto ficando em 6ºlugar, Laffite em 13º no grid Abandonou a corrida.

Em Zolder a Ligier mais uma vez colocou seus pilotos bem colocados, com Pironi em 2º e Laffite em 3º. Em solo Belga a equipe dos carros azuis conquistou sua primeira vitória na temporada com Didier Pironi, Laffite com problemas acabou apenas em 11º lugar, Esta foi a quinta vitória da equipe na F1. Em Mônaco Pironi dá a Ligier a primeira pole do ano, Mas acaba se acidentando, Laffite foi responsável pelo bom resultado da Ligier largando em 5º lugar e completando a prova em 2º. Na Casa da Ligier na França (Paul Ricard) Laffite voou baixo e fez a pole position e Pironi um 3ºlugar. Na Corrida Pironi e Laffite conquistam pódios, Mas deixam a vitória escapar, Alan Jones líder do campeonato vencia a prova. Ao final da primeira parte de temporada, Jones era o líder com 28, Piquet com 25, Arnoux e Pironi com 23 e Reutemann e Laffite com 16. Nos construtores a Ligier estava com 39 pontos na Vice-liderança do campeonato atrás da Williams com 44 pontos.

Na Inglaterra dobradinha nos treinos com pole de Pironi e Laffite em 2º, mas problemas com os pneus acabaram com a corrida de Ambas as Ligier deixando os dois de fora e assistindo Jones vencer e Piquet em segundo abrirem vantagem para Pironi e Laffite., na luta pelo título da temporada. Na Alemanha, a equipe não teve um grande grid de largada, Laffite largaria em 5º e Pironi em 7º. Laffite venceu a segunda da temporada. Já Pironi com problemas de Transmissão abandonava a corrida complicando mais ainda na Disputa pelo título.

Na Áustria, uma terceira fila com Laffite na frente de Pironi que enfrentava uma maré de má sorte, pois na corrida ele abandonou mais uma vez com problemas em seu carro. Laffite terminou a corrida em 4ºlugar. Na Holanda mais uma vez Pironi abandona, sendo o quarto abandono seguido. Largando em 15º lugar ele bateu na corrida e praticamente deu adeus a disputa do título, Laffite por sua vez largou em 6º lugar e subiu ao pódio na 3ª posição. Na Itália a Ligier teve seu pior Grid um destruido Pironi largando na 13º posição e Laffite num sofrível 20º lugar.

Durante a corrida Pironi voltou a marcar pontos ficando em 6º lugar, Laffite ficou em 9º lugar. No Canadá já sem qualquer chance de título os pilotos da Ligier fizeram boas corridas, com Pironi largou em 3º fazendo uma excelente corrida, cruzando na frente a mais de 40 segundos de Alan Jones que conquistou o título em Montreal, Mas Pironi queimou a largada e com isso foi punido em 1 minuto jogando o piloto para o terceiro lugar, Laffite ficou em 8ºlugar após largar em 9ºlugar, e acabou sofrendo com a pane seca que fez ele abandonar a prova a 2 voltas do final.

Em Waltins Glen, Pironi largou em 7º lugar e chegou ao pódio de novo na terceira posição, Laffite largou em 12º lugar e chegou em 5º lugar. Ao final do campeonato Jacques Laffite terminou em 4º lugar com 34 pontos e Didier Pironi em 5º lugar com 32 pontos a Ligier fechava a temporada com o inédito Vice-Campeonato nos Construtores com 66 pontos, longe dos 120 pontos da William. Ao todo foram 2 Vitórias, 3 Poles, 11 Pódios e 3 Melhores Voltas Completadas.

Gps: 28

Vitórias: 2

Poles: 3

Pódios: 10

Pontos: 66

Motor: Ford Cosworth DFV

8 Cilindros em V com Ângulo de 90º

2 993 cm³

Potência: 475 Cavalos a 11000 RPM

Pilotos:

Didier Pironi

Jacques Laffite

Número de voltas completadas: 1.415

Chassi: Ligier JS 11-15

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e

Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi : Monocoque em alumínio

Peso : 575 kg

Transmissão : Hewland FGA 400 com 5 marchas

Combustível e Lubrificante : Elf

Freios: A Disco

Comprimento:

Distância entre eixos : 2800 mm

dianteira : 1778 mm

traseira : 1608 mm

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Fotos: Bestlap/Formel1mic

Informações: Stats F1 e Portalsportszone