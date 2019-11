Especial Ligier - Temporada de 1981 - Capitulo 6

A Ligier partia para a sua 6ª temporada tentando finalmente conquistar o título de pilotos e construtures. Para isso a equipe manteve o seu principal piloto o Francês Jacques Laffite, trocou os motores Ford Cosworth pelos Matra que ganhou mais de 40 cavalos de potência e contratou o Francês Jean-Pirrie Jabouille, Mas como ele não tinha condições de corrida, então o outro Francês Jean-Pirrie Jarier substituiu Didier Pironi que iria pilotar pela Ferrari. Com a manutenção da estrutura, a Ligier era uma das candidatas ao titulo junto com a Williams, Brabham, Renault e Ferrari.

Mas infelizmente o inicio os resultados não foram muito animadores. na estreia em Long Beach um 10º lugar de Jarier e 12º lugar de Laffite no Grid, Mas Ambos não completaram a corrida, Jarier com problemas na bomba de combustível e Laffite por causa de Colisão. Na Segunda corrida a equipe já teve um desempenho um pouco melhor, Mas muito longe das suas expectativas. No Chuvoso GP do Brasil, Laffite que largou em 16º terminou a corrida em 6º e marcou seu primeiro ponto na temporada e Jarier Largando do 23º lugar completou a prova em 7º lugar.

Jean-Pirrie Jabouille volta ao time a partir da etapa da Argentina, Mas nem nessa corrida e nem em San Marino a Ligier se saiu bem, Na Argentina Jabouille nem conseguiu colocar o carro no Grid de largada e acabou não classificado em San Marino, Enquanto Laffite não completou ambas as corridas.

Só a partir do GP da Bélgica é que a Ligier consegue um grande resultado, Jacques Laffite largaria em 9º lugar e após 54 voltas em Zolder o Francês chegou em 2º lugar a 36 segundos atrás de Carlos Reutemann que venceu a corrida e foi para o pódio junto e Nigel Mansell, Jabouille largou em 16º lugar e acabou abandonando com problemas de Transmissão.

Em Mônaco, Jabouille teve outro fracasso, não classificando para a prova, mas Laffite teve mais um final de semana feliz, Após largar da 8ª posição e encerrar a prova em 3º lugar chegando de novo ao pódio. Na Corrida seguinte em Jarama na Espanha, Laffite faz grande final de semana, com 1:13.754 garantiu a primeira pole na temporada. Já Jabouille largava em 19º quase 3 segundos mais lento que Laffite.

Na corrida Laffite teve uma péssima largada caindo para o 11º lugar, mas partindo de uma recuperação incrível o Francês galgou posição a posição até que na volta 62 passou John Watson assumindo o 2º lugar. Laffite lutou para ultrapassar o canadense Gilles Villeneuve, mas era o dia de Gilles com uma Ferrari que se mostrava uma decepção não tão grande como a de 1980 mas ainda assim com um desempenho decepcionante ele conquistou a vitória com Laffite, Watson, Reutemann e De Angelis todos separados por apenas 1.231 segundos.

Em Três corridas Laffite conseguia 16 pontos dos 17 que ele já tinha conquistados na temporada e estando na 5ª posição no campeonato, a Ligier tinha naquele momento a 4ª posição com os 17 pontos feitos por Laffite contra 61 da Williams, 26 da Ferrari e 25 da Brabham. Com a Williams dominando era praticamente impossível lutar pelo campeonato de construtores já com que a Ligier não tinha um segundo piloto. E para Jabouille o GP da Espanha foi o último GP da Carreira. Devido a um acidente no GP do Canadá quando estava na Renault ele teve a perna quebrada e os desempenhos dele mostraram sua falta de condições físicas. Com isso Jabouille saiu da equipe e para o seu lugar entrava um piloto que estava na Theodore (Equipe de Formula 1 de Hong Kong) O Jovem Partick Tambay que já tinha feito um ponto no campeonato.

Tambay estreou no GP da França na casa da equipe azul, Mas não fez muita coisa, largou em 16º e acabou tendo problemas de rolamento de roda e deixou a corrida, já Laffite que largou em 6º lugar teve problemas na suspensão e deixou a prova.

Na Inglaterra um grid fraco para Laffite e Tambay, eles largaram em 14º e 15º lugar respectivamente. Na corrida, Laffite fez grande corrida e conseguiu o pódio na 3ª posição, Já Tambay abandonou a corrida com problemas de Ignição. A mesma coisa acontece na Alemanha, Laffite novamente no pódio em 3º lugar após largar numa posição melhor (7ºlugar), Já Tambay continuava tendo azar. Após largar na 11ª posição o Francês abandonava a corrida. Se para Laffite que estava mantendo alguma chance de brigar pelo título, para a Ligier era ruim pois estavam tendo pontuação com apenas com um piloto e isso estava comprometendo o campeonato de construtores.

Na Áustria na fantástica pista de Osterrechring, Laffite largou na 4º posição fazendo uma grande corrida. O francês levou a Ligier a 7ª vitória na sua História na Formula 1, Laffite passou as Ferraris de Villeneuve e Pironi, Piquet e depois esperou a Quebra de Prost. No volta 39, Laffite passou a Arnoux e administrou a vitória após 53 voltas numa chegada apertada entre ele, Arnoux, Piquet e Jones. Laffite passava a ter 34 pontos e estava a 11 de Reutemann e a 5 de Piquet na terceira posição o título de pilotos começava a ser muito possível para o francês. Já Tambay largou em 17º lugar a acabou deixando a prova ainda na parte inicial com problemas de Motor.

Na Holanda e na Itália foram corridas para se esquecer, Na Holanda Laffite largou em 6º e Tambay em 11º e acabaram ambos batendo e deixando a corrida. Já na Itália, Laffite largaria em 4º e Tambay largaria em 15º lugar e o vilão dessa vez foi furo de pneu em ambos os carros. Com duas provas para terminar o campeonato o título para Laffite se via distante com 34 pontos e estava a 15 pontos sobre Reutemann e a 12 sobre Piquet, além dos 3 pontos sobre Prost e Jones. Mas tudo poderia acontecer com 18 pontos ainda em jogo.

E não é que aconteceu. Com um diluvio em Montreal, Todo mundo se lembra da Heroica pilotagem de Gilles Villeneuve, Mas Laffite fez uma corrida espetacular nesse dia e largando da 10ª posição o piloto Francês venceu a corrida e com os 9 pontos ele saiu do Canadá ainda com possibilidades de título com um carro que se demonstrava não ser muito rápido, mas que com o talento de um piloto como Laffite compensou as deficiências do equipamento. Se o piloto levava a Ligier para a 8ªv itória na sua carreira o outro piloto da equipe Partick Tambay abandonava sua 7ª corrida em 7 participações na Ligier com problemas de Rotação .

Em Las Vegas num estacionamento de um Casino seria realizada a decisão do Título de 1981 entre Reutemann com 49, Piquet com 48 e Laffite com 43. Laffite só tinha uma opção para ser o campeão: Se ele vencesse a prova desde que Reutemann não passasse do 5º lugar e que Piquet não passase do 4º lugar para que a festa do campeonato fosse Francesa.

Os Treinos Partick Tambay conseguiu a 7ª posição e Laffite um 12ºlugar contra o 1º de Reutemann e o 4ºlugar de Piquet.

A Corrida foi tenta. Partick Tambay teve um acidente grave com a parte da frente destruída sem motivo aparente. Com o aciente o piloto saiu mancando do carro. Já Laffite viu problemas com o Reutemann e estava na frente de Piquet, até a metade da corrida parecia que as coisas conspiravam a favor do piloto Francês, Mas faltando 30 voltas o carro perde rendimento e cai para o 8º lugar. Ainda no final consegue ganhar posições de Reutemann e de Watson e com isso salva um ponto.

Mas que foi insuficiente para conquistar o título até por que Piquet fez 2 pontos com o 5º lugar e faturou o campeonato de 1981. Laffite perdeu o terceiro lugar para Alain Jones e acabou o campeonato com 44 pontos ganhos com 2 vitórias, 1 pole, 7 pódios e 1 melhor volta. E os mesmos 44 pontos a Ligier levou na temporada, já que nenhum dos pilotos que correu como companheiro de Laffite conseguiu marcar algum ponto no campeonato. A Ligier fechou o ano em 4º lugar no Mundial de construtores. As atenções estavam agora voltadas para a temporada de 1982 e as expectativas são as melhores já que eles já estavam entre as melhores equipes da Formula 1.

Números da Ligier em 1981:

GPS: 30 (Largou em 27 GPS)

Vitórias: 2

Poles: 1

Pódios: 7

Pontos: 44

Pneus: Michelin

Motor: Matra V12 3.0 Litros

12 cilindros em V – 2993 cm³

Potência: 520 Cavalos a 13.200 RPM

Pilotos:

Jacques Laffite

Jean-Pirrie Jabouille

Partick Tambay

Número de Voltas Completadas: 1.114

Ligier JS17

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico) e Michel Beaujon (Design)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Peso: 585 kg

Transmissão: Hewland FGB 400 com 5 Marchas

Combustível e Lubrificante: Elf

Amortecedores: Koni

Freios: Freios a disco

Comprimento:

Distância entre eixos: 2780 mm

dianteira: 1710 mm

traseira: 1678 mm

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Fotos: Bestlap/Formel1mic

Dados: Portalsportszone/Stats F1