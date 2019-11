Americanos Eric Curran e Dane Cameron vencem etapa de Road America do TUSC

As corridas disputadas no circuito de Road America nos EUA, sempre foram marcada por disputas intensas em todas as posições. Muito pelo ótimo traçado com grandes retas e curvas fechadas, algo difícil de se encontrar hoje em dia em circuitos europeus.

Para a edição desde ano do TUSC disputado na tarde deste Domingo (08) não foi diferente. A vitória do Covette DP #31 de Eric Curran e Dane Cameron veio depois de grandes disputas e problemas com seus adversários diretos.

Resultado final.

Dane Cameron levou o #31 a vitória com uma vantagem de 14.359 segundos sobre o outro carro da equipe, o #5 da dupla Christian Fitipalldi e João Barbosa. Coube a Barbosa terminar a prova. Cameron travou uma dura batalha com o #5 da sua equipe e o #90 da VisitFlorida.com.

O único incidente da classe P foi nos 20 minutos finais quando Barbosa recebeu um toque de um dos carros GT na curva 1, mas voltou a pista para chegar na segunda posição. O pole o Ford #01 da equipe Chip Ganassi manteve a ponta na largada mas foi superado por todos os seus adversários caindo para a quinta posição. O motivo da perda repentina de potencia foi com o turbo, que foi concertado ainda nos primeiros pits stops. Mesmo assim a equipe não conseguiu se recompor chegando na terceira posição.

Na quarta posição o #60, Ligier JS P2 da equipe Michael Shank Racing de Ozz Negri e John Pew, pouco puderam fazer frente aos modelos DP. O #60 que teve problemas antes da largada com um vazamento de combustível teve que largar dos boxes dificultando ainda mais seu rendimento na corrida.

Um drama maior viveu os irmãos Taylor que competem pela Wayne Taylor Racing. O #10 chegou a liderar a prova mas com problemas na suspensão acabaram deixando o carro a três voltas de desvantagem para os líderes. Lembrando que o #10 liderava o certame. Com o resultado o líder do campeonato é o #90 da equipe VisitFlorida.com, seguido pelo #5 da Action Express. A diferença é de apenas 1 ponto.

Já na classe PC a vitória ficou com o #11 da equipe RSR Racing de Bruno Junqueira e Chris Cumming, que superou o #38 da equipe Performance Tech Motorsports na última volta. Esta foi a segunda vez na temporada que o #11 vencem. A dupla dominou a prova mas por conta de um consumo um pouco acima do normal teve que diminuir o ritmo, o que acabou resultando na perda do primeiro lugar para o #38 de James French. Nas últimas voltas um ataque de Bruno Junqueira resultou em uma escapa do líder, devolvendo a liderança para o carro da RSR Racing. Na terceira posição o #54 da equipe Core Autosport de Jon Bennett e Colin Braun. Com o resultado a dupla do #54 aumentou a diferença para o segundo colocado no campeonato o #52 da PR1/Mathiasen Motorsports.

Na classe GTLM uma formidável dobradinha para a equipe Porsche North America com o #911 de Nick Tandy e Patrick Pilet em primeiro seguido prlo #912 de Jorg Bergmeister e Michael Christensen. Pilet largou em oitavo, mas com uma pilotagem agressiva entregouy o carro ao companheiro Tandy nas primeiras posições.

A partir daí, Tandy correu de forma consistente mantendo a dianteira, e entregando o carro de volta a Pilet na frente. A equipe optou por trocar os pneus apenas do lado esquerdo, o que lhe fez perder menos tempo nos boxes.

Com a parada Pierre Kaffer colocou a Ferrari #62 da equipe Risi Competizione na liderança, e como estratégia reabasteceu apenas na última parada na volta 56. Na volta a pista Kaffer não conseguiu diminuir a diferença para o #911 que estava na casa dos três segundos. Para piorar perdeu a segunda colocação após a ultrapassagem de Bergmeister faltando 2 curvas para terminar a prova. Um dia difícil para os demais carros da classe. O Corvette #3 e o BMW #25 ficaram com o quarto e quinto lugar respectivamente.

Na classe GTD uma forte disputa com o Aston Martin #007 e o Viper #33 que acabou vencendo na classe com Ben Keating e Jeroen Bleekemolen. Foi a primeira vitória da dupla no TUSC.

Bleekemolen assumiu a liderança na volta 61 quando Kuno Wittmer, que liderava com o #007 da equipe TRG-AMR teve que parar para completar combustível e trocar os pneus do lado esquerdo. Spencer Pumpelly e Patrick Lindsey terminou em terceiro no Porsche #73 da Park Place Motorsports.