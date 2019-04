Especial Ligier - Temporada de 1982 - Capitulo 7

O ano de 1982 ficou marcado como um ano maluco e trágico na Formula 1. Para a Ligier foi um ano muito confuso por causa de conflitos internos que acabaram atrapalhando as decisões da equipe. Os Motores Matra continuaram além de Jacques Laffite. Como seu companheiro foi contratado o jovem piloto Americano Eddie Cheever que veio da equipe Tyrrell. Para as primeiras corridas do campeonato a Ligier usaram o Chassi JS17 que acabou bem o ano de 1981.

Mas o que se viu foi que o chassi estava ultrapassado e a equipe estava desorganizada. Na primeira corrida na África do Sul Laffite largou em 11º e Cheever em 17º, mas ambos deixaram a prova com problemas de injeção de combustível. Já no Brasil a Ligier conseguiu ser patética e ficar quase na porta de serem eliminados no treino de classificação. Laffite largou em 24º e Cheever pegou a última vaga do Grid por causa de 38 milésimos mais rápido do que o tempo do Téo Fabi que ficou com a primeira posição dos eliminados.Nenhum dos dois competaram a prova.

Por conta disso o chassi JS17 foi aposentado e lançado o JS17B para correr a partir de Long Beach. Com isso a equipe teve uma melhora substancial no grid, com Cheever em 13º e Laffite em 15º. Na corrida Cheever chegou a estar na 5ªposição até o câmbio quebrar faltando poucas voltas do final, já Laffite abandonou depois de um toque. Em 3 corridas a Ligier não completou nenhuma prova com seus dois pilotos.

No fatídico GP Belga a Ligier não foi nada bem nos treinos com um 16º de Cheever e um 19º de Laffite. Mas ao contraio das primeiras etapas do campeonato o carro andou muito bem e ao final de 70 voltas, Cheever alcançava a 4ª posição e Laffite em 10ª lugar. Mas com a Desclassificação de Niki Lauda por ter o carro abaixo do peso mínimo o jovem norte-americano conquistou o primeiro pódio da carreira.

Já em Mônaco animado com o resultado da Bélgica com um novo carro, o JS19. o resultado do final de semana foi um balde de água fria, Ambos os pilotos conseguiram se classificar para a corrida (Cheever em 16º e Laffite em 18º), mas na corrida ambos deixaram a prova e o que mostrou que o Chassi ainda estava pouco desenvolvido, assim o antigo JS17B volta em cena em Detroit aonde a Ligier tem seu melhor final de semana, Eddie Cheever largou em 9º lugar e correndo em casa só terminando atrás do vencedor John Watson e Laffite largando do 13º lugar completando a prova em 6ºlugar, Aliás o francês estava fazendo um ano muito aquém do que ele fez na temporada passada. Com todos os problemas da Ligier eles já tinham 11 pontos no campeonato.

O GP do Canadá, marcou a F1 com a morde de Ricardo Paletti, Eddie Cheever quase conseguindo o 4º lugar mas acabou fora dos pontos por falta de combustível após largar do 12º lugar. Laffite largando em 19º abandonou a corrida nas primeiras voltas.

Após essa corrida a Ligier resolve recolocar o JS19 na pista, Só que ainda mantem o JS17B com um dos pilotos, Na Holanda Laffite largou em 21º e Cheever com o JS19 nem conseguiu a classificação fazendo com que o Francês representasse sozinho o time Francês o que não adiantou muito pois Laffite deixou a corrida. Na Inglaterra em Brands Hatch o JS19 foi conduzido por Laffite que conseguiu levar o carro ao 20º lugar e Cheever com o JS17B largou em 24º lugar. Na corrida Laffite fazia uma grande prova chegando no 6ºlugar, mas acabou com a caixa de marchas quebrada e teve que abandonar. Já Cheever fez uma boa corrida de recuperação até abandonar com problemas de Motor.

Depois desses resultados o JS17B é deixado de lado e o JS19 foi colocado em cena pelo resto do ano. Na na França uma corrida apagada, Laffite largou em 16º e completou a prova em 14º e Cheever largou em 19º e completou em 16º. Na Alemanha as coisas melhoraram um pouco até por que Laffite largando do 15ºlugar e conseguiu chegar nas primeiras posições até ter problemas de manuseio do carro e deixar a prova. Cheever largou em 12º e também deixou a prova por manuseio, Na Áustria numa corrida em que 19 pilotos deixaram a prova, Laffite tendo a Ligier que mais quebrava do que terminava corridas acabou completando a prova em 3º lugar após largar em 14º lugar. Cheever largou em 22º lugar e deixou a prova com problema na válvula do seu carro.

Na parte final da temporada a Ligier melhoraria muito, Não foi o caso da corrida em Dijón aonde os dois pilotos da equipe não conseguiram levar o carro a um bom desempenho Laffite deixou a prova por problemas de manuseio do seu carro após largar em 13º e Cheever não se classificou pois ficou a 10 voltas do vencedor após largar do 16ºlugar.

Na Itália Cheever fez mais uma grande final de semana ao largar do 14º e terminar a corrida no 6º posto marcando mais um ponto na temporada. Laffite já não foi bem largando do 21º lugar e abandonou com problemas de Câmbio na 5ªVolta. Na prova derradeira de 1982 no estacionamento em Las Vegas Cheever fez um final de semana fantástico largando da 4ª. Conseguiu um terceiro lugar no pódio.

Após todos os conflitos internos a equipe levou 20 pontos na temporada e confirmando o talento de Eddie Cheever que levou 15 dos 20 pontos da Ligier, Já Laffite ficou a desejar no campeonato marcando apenas 5 pontos. Foram 4 pódios em 16 corridas na temporada levando o time ao 8ºlugar no mundial de construtores. Com o fim do efeito Solo em 1983 a Ligier partiria para a próxima temporada sem os dois pilotos pois Cheever iria para a Renault e Laffite iria para a Williams. Seria uma nova fase para o time francês, Se seria melhor ou não veremos no próximo post da temporada de 1983.

Números da Ligier em 1982:

Gps: 30 (Largou em 29 Gps)

Vitórias: 0

Poles: 0

Pódios:3

Pontos: 20

Motor: Matra MS81 -12 Cilindros

2.993 Cm³ -520 cavalos em 13.000 RPM

Pilotos:

Eddie Cheever

Jacques Laffite

Número de Voltas Completadas: 1.134

Pneus: Michelin

Ligier JS17

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico) e Michel Beaujon (Design)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Peso: 585 kg

Transmissão: Hewland FGB 400 com 5 Marchas

Combustível e Lubrificante: Elf

Amortecedores: Koni

Freios: Freios a disco

Comprimento:

Distância entre eixos: 2780 mm

dianteira: 1710 mm

traseira: 1678 mm

Ligier JS17B

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico) e Michel Beaujon (Design)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Ligier JS19

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico) e Michel Beaujon (Design)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Peso: 590 kg

Transmissão: Talbot-Ligier/Hewland com 5 Marchas

Combustível e Lubrificante: Elf

Comprimento

Distância entre eixos: 2700 mm

dianteira: 1800 mm

Via traseira: 1600 mm