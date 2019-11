Especial Ligier - Temporada de 1983 - Capitulo 8

A Ligier após um ano mediano decidiu voltar com propulsores aspirados, assinou com a Ford e seu tradicional Cosworth DFV V8 que tinha ganho o campeonato de 1982 com a Williams. A equipe projeta o JS21, um carro sem as caixas de ar laterais. Seus pilotos para 1983 seriam o veterano Jean-Pirrie Jarier que desempenhou um papel muito bom na temporada de 1982 pela Osella e para segundo piloto a equipe contratou Raul Boesel que veio da March que se retirou após a temporada de 1982. E de uma certa forma a equipe francesa repetia a receita de 1982 com um piloto bem experiente e o novato Boesel.

O primeiro GP do ano no Rio de Janeiro a classificação foi razoável, Jarier com mais experiência que Boesel consegue classificar o carro em 12º, cinco posições a frente do Brasileiro. Na corrida ambos abandonaram, Jarier com a suspensão quebrada na 22ª volta e Boesel com problemas elétricos na 25ª volta.

Na Segunda etapa do Campeonato em Long Beach, o talento do piloto Jarier levou a Ligier para uma honrosa 10ª posição no grid de largada e na corrida estava alcançando as primeiras posições, Na volta de número 20 ele vinha em um 4º lugar, na volta 26 ele estava em segundo lugar e poderia até vencer a corrida. Só que ele bateu na 27ª volta e deixou a prova que foi vencida pelo John Watson da Mclaren que saiu do 22º lugar, com Lauda em segundo largando de 23º. Boesel largou na última posição e a uma posição de marcar seus primeiros pontos na temporada.

Chegando para disputar o GP da França a Ligier não tinha grandes expectativas, Conseguiu a classificação para a corrida com ambos os carros, sendo que Jarier em 20º e Boesel em 25º, o Francês levou o carro até o final em 9º e Boesel quebrou o motor com 6 voltas para o final da corrida. Na quarta etapa em San Marino mais um grid ruim para ambos Jarier em 19º e Boesel em 25º e na corrida um novo 9ºlugar que dessa vez foi com o Brasileiro.

Em Mônaco tudo poderia mudar para o time. Na classificação Jarier tratou de alimentar as esperanças do time com o 9º lugar no Grid e Boesel que conseguiu passar da classificação largaria em 18º (Lembrando que em Mônaco somente 20 pilotos corriam por motivos de segurança). Mas na corrida Jarier com problemas na suspensão e Boesel devido a um acidente na 4ª volta acabaram com as esperanças do time Azul.

Na Bélgica continua o inferno astral com seus pilotos largando no final do Grid (Jarier em 21º e Boesel em 26º), Jarier se acidentou na 9ª volta e deixou a corrida, Pelo menos Boesel levou o seu carro em 13ºlugar a 1 Volta do vencedor da prova (Alain Prost).

Mesmo com um carro com motor defasado em relação as demais equipes que competiam com propulsores aspirados a equipe chega a Detroit dando a vitória aMichele Alboreto com a Tyrrell-Ford, mostrando de vez a incompetência da equipe Ligier. Jarier largou em 19ºl ugar e acabou com problemas nas rodas na volta 30 e Boesel largando de 23º e levou o JS21 para o 10ºlugar no final da corrida.

Com motores aspirados a Williams tinha 32 pontos, Mclaren 25, Tyrrell 11, Arrows 4, Lotus e Theodore em 1. No Canadá um grid um pouco melhor para Jarier que largou em 16º e Boesel mais atrás em 24º. Na corrida ambos abandonaram de novo, Jarier com problemas de câmbio e Boesel nas rodas. Em Silverstone outro grid ruim (Jarier 22º, Boesel 25º) e na corrida Jarier terminou em 10º lugar a 2 voltas do vencedor e Boesel abandonou.

Em Hockenheim na Alemanha a Ligier conseguiu um bom resultado considerando a precariedade da temporada, Jarier largou em 19º lugar e chegou a 8ª Posição e Boesel em 25º no grid de largada acabou quebrando o motor na 28ª volta. Na Áustria Jarier largou em 20º lugar acabou a corrida batendo na trave com um 7º lugar e foi a única Ligier no grid já que o brasileiro Raul Boesel não conseguiu a classificação para a largada.

Na Holanda a Ligier na parte de trás do grid (Jarier em 22º e Boesel em 25º), o brasileiro conseguiu levar a Ligier para o 10º lugar como resultado final e Jarier acabou com problemas na suspensão abandonando na 4ª volta, Na Itália pela segunda vez na temporada o piloto paranaense não conseguiu classificação para a corrida, Já Jarier largou em 19º para completar a corrida em 9º lugar.Só restava o GP de Brands Hatch e o da África do Sul para a Ligier se livrar de um fiasco em 1983.

Mas isso não aconteceu, Nas duas últimas corridas péssmos resultados. Em terras Inglesas Jarier e Boesel largaram nas últimas posições do Grid. O único que terminou foi o brasileiro na 15º posição. Já na África do Sul, Jarier largou em 21º e Boesel em 23º o Francês completou a prova em 10º lugar e o Brasileiro abandonou a corrida.

As prováveis causas do mal desempenho da equipe se deram:

Usar motor Aspirado que já estava perdendo terreno para os motores Turbo

Chassi de mediano para Fraco

Um piloto inexperiente como era Raul Boesel que não esteve a altura da Ligier

Falta de dinheiro (Não estavam patrocinando a Equipe a Talbot)

Números da Ligier em 1983:

Grandes Prêmios: 30 (Largou em 28 GPs)

Vitórias: 0

Poles: 0

Pódios: 0

Pontos: 0

Motor: Ford Cosworth DFV V8

8 Cilindros em V – 90ºGraus

2993 Cm³

Potência: 495 cavalos – 11 000 RPM

Pilotos:

Jean-Pirrie Jarier

Raul Boesel

Número de Voltas Completadas: 1.175

Chassis: Ligier JS21

Projetistas: Michel Beaujon (Diretor Técnico), Claude Gallopin (Design) e Henri Durand (Aerodinâmica)

Chassi : Monocoque de Alumínio Leve

Peso: 540 kg

Transmissão: Hewland FGB – 5 Marchas

Combustível e Lubrificante: Elf

Tanque : 210 Litros

Freios : Freios a disco

Comprimento :

Distância entre eixos: 2630 mm

Eixo dianteira: 1800 mm

Eixo traseira: 1652 mm