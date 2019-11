Especial Ligier - Temporada de 1984 - Capitulo 9

Após o desastroso ano de 1983 onde a equipe não marcou nenhum ponto, a Ligier precisou mudar drasticamente, Acabou conseguindo manter o patrocinio da Gitanes e ganhando o patrocinador da Loto, em temos de motor saiu os ultrapassados motores Ford Cosworth aspirados para entrar os motores turbo da Renault, além de um novo chassi o JS23, mais convencional do que o modelo usado em 1983. Seu sistema de refrigeração foi totamente remodelado por Michel Beaujon ,Claude Gallopin e Henri Durand.

Na parte dos pilotos a equipe contratou o Italiano Andrea de Cesaris que tinha feito uma boa temporada pela Alfa Romeo, Mas era inconstante demais e propenso a batidas apesar da sua rapidez. Seu companheiro seria o francês François Hesnault, estreante na categoria.

Esperava que a Ligier melhorasse com esse conjunto técnico, Na abertura do campeonato não foi lá essas coisas no Grid de largada de Cesaris largou em 14º e abandonou por problemas de câmbio na 42ª volta e François Hesnault largou em 19º e abandonou na 25ª volta por Rodada.

Na África do Sul De Cesaris, tratou de encerrar o jejum de 18 corridas sem pontuação da Ligier, mas foi uma corrida difícil largando do 14ºl ugar, o italiano ficou a maior parte do tempo na parte de trás na corrida, contando com quebras de outros pilotos e acidentes. ACabou na 5ª posição, a 2 voltas do vencedor marcando os 2 primeiros pontos da equipe na temporada. François Hesnault que largou em 17ºlugar completou a corrida em 10ºlugar a 4 voltas do vencedor.

A confiança da equipe aumenta para a Ligier depois dos dois pontos ganhos na África do Sul, mas na Bélgica tudo foi por terra. De Cesaris larga em 13º e abandona a prova quando estava em 11º lugar devido a um acidente, Hesnault largando do 23º lugar acabou abandonando a corrida com problemas no Radiador na volta 15, Em San Marino sempre naquela época uma corrida assustadora para o consumo de combustível mesmo com um tanque para 220 litros. Hesnault largando de 17º acabou batendo, Mas De Cesaris fez uma corrida monumental e chegou na parte final da corrida a estar na 3ª posição que poderia significar uma retomada para o grupo das equipes grandes, Mas a 2 voltas do final tem pane seca e abandona a corrida chegando em 7º lugar. Mas acabou beneficiado pela desclassificação da Tyrrell de Stefan Bellof por infringir o regulamento da temporada que proibia o Lastro liquido nos carros. Com isso de Cesaris acabou conquistando mais um ponto para a Ligier.

Em Paul Ricard mais problemas, Hesnault que tinha se classificado em 14º acabou não largando e De Cesaris que ficou com o 27º tempo estaria de fora da corrida acabou substituindo Hesnault e até fez uma boa corrida de recuperação chegando na 10º posição. Em Mônaco De Cesaris largou numa excelente 7ª posição mas um acidente na primeira volta acabou com as pretensões da Ligier, Hesnault largou em 17º e deixou a corrida com problemas elétricos.

Na ida a América do Norte uma nova luta por pontos. No Canadá Hesnault largou em 13º e só deu 7 voltas na corrida até o turbo do seu motor Renault quebrar e De Cesaris vinha entre os 10 pimeiros até ter problemas de travamento do seu carro e deixar a prova na 40ª volta, Em Detroit de Cesaris largou em 12º e deixou a prova com problemas de Superaquecimento e Hesnault largando do 18º posto acabou batendo, Dessa forma só restava Dallas para concluir a temporada na América do Norte e como nas provas anteriores foi um fracasso na busca por pontos, Ambos os pilotos largaram lá atrás (de Cesaris em 16º e Hesnault em 19º) Bateram e deixaram a corrida e deixaram pontos escaparem das suas mãos.

Voltando para a Europa, no GP da Inglaterra em Brands Hatch, finalmente a Ligier viu de novo a bandeirada de chegada, Após uma péssima Classificação Andrea de Cesaris chegou em 10ºl ugar após largar do 19º posto e frequentando a corrida na 7º posição. Já Hesnault largou em 20º e deixou a corrida na 44ª volta com problemas elétricos. Já na Alemanha na 11ª etapa foi bem melhor para o time Azul, com De Cesaris largando da 11ª posição e chegando em 7º e François Henault largando do 17ª para terminar a prova em 8º lugar brigando entre eles por posição por mais de 15 voltas, Só faltou conseguirem pontuar.

Motivados por essa boa corrida eles foram para Áustria par buscarem melhores resultado, mas o treino foi um balde de água fria com Andrea de Cesaris largando do 18º lugar e Hesnault com a 21ª posição, no dia seguinte o Italiano deixou a corrida com problemas de alimentação do seu Ligier. Já o francês sobreviveu a prova e ficou na 8ªposição a 2 voltas do vencedor. Aproveitando o bom momento, François Hesnault fez outra boa corrida e bateu na Trave em solo Holandês, Largando do 20º posto e chegando na 7ªposição, 6 posições na frente no grid de largada o Italiano Andrea de Cesaris não completou a prova com problemas no motor Renault.

Em Monza só problemas, Ambos deixaram a corrida após largaram atrás (De Cesaris em 16º e Hesnault em 18º), a equipe francesa resolveu fazer uma modificação no carro para as duas corridas finais da temporada, Assim surge o JS23B. Uma dessas modificações foi o bico que ficou mais largo em relação ao JS23 e ficou decidido que De Cesaris teria a preferência para usar esse carro, Hesnault ficaria com o desatualizado JS23.

Em Nurburgring nada de novo nos treinos, Ambos ficam na parte de trás com De Cesaris em 17º e Hesnault em 19º, Na corrida o italiano com o JS23B passa mais uma vez perto dos pontos ficando na 7ªposição e o Francês fica em 10º. Na Prova de encerramento em Estoril que estreava no calendário da Formula 1 mais um grid desesperançoso (De Cesaris 20º e Hesnault 21º) a corrida também não foi lá essas coisas, de Cesaris fecha a prova em 12º e Hesnault fecha com abandono.

Apesar de algumas boas apresentações o ano de 1984 não foi muito melhor do que o ano de 1983, Mas de positivo foram os 3 pontos marcados por de Cesaris no começo da temporada que colocaram o time francês na 10º posição no mundial de construtores (Se contar os pontos da Osella de Jo Gartner na Itália a Ligier ficava em 11ºlugar) o que serviu para se evitar o vexame da temporada anterior, Mas ainda foi um ano de poucos resultados positivos mesmo com os bons motores Renault Turbo e com bons projetistas, As esperanças ficavam para 1985 por um ano melhor.

Números da Ligier em 1984:

Gps: 32 (Largou em 31 Gps)

Vitórias: 0

Poles: 0

Pódios: 0

Pontos: 3

Motor: Renault EF4 V6 t

Motor de 6 Cílindros e V - Turbo

1492 cm3

Potência: 750 cavalos - 11500 RPM

Pneus: Michelin

Pilotos:

Hesnault François

Andrea de Cesaris

Número de Voltas completadas: 1.108

Chassis: Ligier JS23/JS23B

Projetistas:

Michel Beaujon (Diretor Técnico)

Claude Gallopin (Design)

Henri Durand (Aerodinâmica)

Chassi: Monocoque de Carbono

Peso: 540 kg

Transmissão: Ligier / Hewland - 5 Marchas

Combustível e Lubrificante: Elf

Tanque : 220 Litros

Amortecedores: Koni

Freios: Freios a Disco

Comprimento:

Distância entre eixos: 2810 mm

eixo dianteiro: 1800 mm

Via traseiro: 1652 mm

Texto: Deivison da Conceição da Silva

Fotos: Bestlap/Formel1mic

Informações: Portalsportszone/Stats F1