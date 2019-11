Timmy Hansen lidera dobradinha da Peugeot-Hansen na Noruega pelo Mundial de Rallycross

Novamente cruzando o Oceano Atlântico, os carros do Mundial de Rallycross voltam para a Europa e após uma estada um tanto turbulenta no Canadá, os monstros de 600 cavalos de potência desembarcam na cidade de Hell, na Noruega, e mesmo com o apoio de casa, Petter Solberg e Andreas Bakkerud nem puderam chegar perto do vencedor Timmy Hansen, que estava incrivelmente inspirado.

Na largada da primeira semifinal, boa largada dos carros da Peugeot-Hansen, mas Davy Jeanney se atrapalha ao guiar o grupo que foi ao coringa, perdendo posições. Enquanto isso, Hansen desaparece na frente, com Robin Larsson tomando o segundo lugar de Anton Marklund.

Exceto o primeiro lugar, o resto das posições foi uma completa loteria entre Jeanney, Marklund, Larsson e Reinis Nitiss até a última volta, quando Larsson foi finalmente para o coringa e Jeanney surgiu do nada para ficar atrás de Hansen na dobradinha da equipe franco-sueca. Robin Larsson, um dos independentes da competição, ainda conseguiu no meio da confusão o terceiro lugar que o garantiu na final.

Resultado da primeira semifinal:

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 21 TIMMY HANSEN SUE PEUGEOT-HANSEN 4:02.959 2 17 DAVY JEANNEY FRA PEUGEOT-HANSEN 4:06.170 3 4 ROBIN LARSSON SUE LARSSON-JERNEBERG RACING TEAM 4:09.131 4 15 REINIS NITISS LET OLSBERGS MSE 4:10.134 5 92 ANTON MARKLUND SUE EKS RX 4:10.814 6 88 HENNING SOLBERG NOR OLSBERGS MSE 4:19.988

Largam os pilotos da segunda semifinal e Petter Solberg perde terreno para Andreas Bakkerud e Alx Danielsson, que passam a travar uma batalha campal pela ponta. Quando ambos vão para o coringa, Per-Gunnar Andersson chega para a briga para assumir o primeiro lugar. Nesse meio tempo, Solberg fica para trás com um pneu furado e Bakkerud também ao ficar com uma roda torta.

Após toda a confusão, Andersson tomou o primeiro lugar com Danielsson em segundo, e do nada surgiu um batalhador Timur Timerzyanov, que após capotar, tirar a asa traseira do Audi S1 de Mattias Ekström e destruir a frente de seu Ford Fiesta, ainda acabou no terceiro lugar, garantindo a presença da Olsbergs MSE na final.

A equipe sueca ainda aproveitou o tempo de espera até a final e pegou a frente de um dos outros carros eliminados e colocou no carro de Tymerzyanov a base de muitas fitas.

Resultado da segunda semifinal:

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 45 PER-GUNNAR ANDERSSON SUE MARKLUND MOTORSPORT 4:06.216 2 55 ALX DANIELSSON SUE MÜNNICH MOTORSPORT 4:08.020 3 42 TIMUR TIMERZYANOV RUS OLSBERGS MSE 4:24.028 4 10 MATTIAS EKSTRÖM SUE EKS RX 4:42.039 5 1 PETTER SOLBERG NOR SDRX ABANDONOU 6 13 ANDREAS BAKKERUD NOR OLSBERGS MSE ABANDONOU

Na final, Hansen e Jeanney tomam a frente, com Tymerzyanov logo atrás, porém o carro do piloto russo acabou ficando pelo caminho e Robin Larsson tomou o seu lugar. Não demorou muito e Jeanney também teve problemas, graças a um pneu furado, mas mesmo assim ele segurou onde estava.

Os Peugeot 208 da Peugeot-Hansen mantiveram suas posições até a quadriculada, com Hansen vencendo tranquilamente e Jeanney vindo pouco depois. Robin Larsson ainda conseguiu o primeiro pódio de um time independente na temporada 2015.

A spotter do time franco-sueco, Susan Hansen, estava em êxtase com a vitória de Timmy, especialmente após os acontecimentos em Höljes, quando o sueco perdeu a vitória por conta de uma punição. Susan declarou a alegria pelo seu parente e piloto na entrevista logo após a corrida: “Tivemos um time dos sonhos e os melhores carros, e o fim de semana foi totalmente dele”.

Classificação da final da etapa da Noruega do Mundial de Rallycross:

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 21 TIMMY HANSEN SUE PEUGEOT-HANSEN 4:02.645 2 17 DAVY JEANNEY FRA PEUGEOT-HANSEN 4:06.320 3 4 ROBIN LARSSON SUE LARSSON-JERNBERG RACING TEAM 4:09.172 4 55 ALX DANIELSSON SUE MÜNNICH MOTORSPORT 4:10.427 5 45 PER-GUNNAR ANDERSSON SUE MARKLUND MOTORSPORT ABANDONOU 6 42 TIMUR TIMERZYANOV RUS OLSBERGS MSE ABANDONOU

Graças ao fim de semana praticamente perfeito, Timmy Hansen toma o segundo lugar na classificação, com 152 pontos, mas ainda está bem distante do líder Petter Solberg, com 193, que vem caminhando a passos largos rumo ao bi-campeonato.

A próxima etapa do Mundial de Rallycross será no dia 6 de Setembro, no circuito de Loheac, na França, e que contará com a presença do tetracampeão do WTCC Yvan Muller a bordo de um Peugeot 208.