Porsche confirma participação no Mundial de Endurance até 2018

A Porsche confirmou na manhã desta Quinta (27) que vai alongar sua permanência no Mundial de Endurance até o ano de 2018.

A marca que voltou a competir de forma oficial em 2014, venceu a edição de 2015 este ano com dobradinha em Le Mans, busca neste final de semana (30), uma vitória em casa durante as 6 horas de Nurburgring.

“Foram os revolucionários LMP1 e seus regulamentos de eficiência que nos convenceram a voltar ao alto nível do desporto motorizado para a temporada de 2014″, disse Matthias Müller, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG.

“Assim conseguimos vencer a principal prova de endurance do mundo no nosso segundo ano, com dobradinha em Le Mans, com a nossa altamente inovador e complexo 919.”

“A competição dá frutos e vemos ainda potencial para futura sinergia entre os programas de carro de corrida e de estrada. É por isso que nós estendemos o programa “.

Com a confirmação da extensão do seu programa a Porsche vai desenvolver uma segunda versão do 919 para os novos regulamentos que entram em vigor a partir de 2017. Maiores detalhes técnicos além de nomes de pilotos serão revelados em outro momento.

“Voltando a 2012, quando começou em Weissach com poucas pessoas, e literalmente, uma folha de papel branco, grandes expectativas e uma forte dose de coragem”, disse o presidente do programa LMP1 da marca, Fritz Enzinger.

“Estou muito orgulhoso desta equipe de 230 colaboradores e estou satisfeito que cada um deles podemos planejar com segurança mais três temporadas do WEC.” Já sobre o programa GTE da equipe Manthey Porsche nada foi dito, mas não se descarta um cancelamento.

Black Swan Racing volta a IMSA com novo Porsche 911 GT3-R

A equipe Black Swan Racing que compete atualmente no Pirelli World Challenge anunciou a compra do novo Porsche 911 GT3-R para disputar o Weathertech SportsCar Championship (novo nome do TUSC) para a temporada 2016.

Em sua participação no PWC a equipe já correu com Mercedes SLS AMG GT3 e mais recentemente com um Viper GT3-R. O principal piloto da equipe Tim Pappas e Jens Walther presidente da Porsche Motorsport North América, se encontraram recentemente para acertar a compra do novo carro. Até o momento este é o terceiro 911 a ser vendido.

“Tenho o prazer de voltar para a família Porsche Motorsport, aonde a Black Swan teve o seu melhor sucesso e alcançou muitos dos marcos importantes na minha história de condução”, disse Pappas.

“Eu também estou muito animado para anunciar hoje que a Black Swan contratou os serviços de Nicky Catsburg, que eu acredito que é um dos melhores jovens pilotos no mundo”, finalizou.

Catsburg venceu recentemente as 24 horas de SPA, além de várias vitórias em campeonatos de GT pelo mundo. Já Pappas ganhou o campeonato na classe GTC na ALMS em 2010 e 2011 com um Porsche GT3 Cup ao lado de Jeroen Bleekemolen.