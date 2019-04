Jenson Button testa carro do Mundial de Rallycross

Entre as corridas do mundial de Fórmula 1, é sabido que os pilotos da categoria máxima realizam algum outro tipo de atividade mais extrema, como no caso de Jenson Button, que costuma participar de competições de triatlo. Mas nesta semana, o piloto da McLaren somente mudou de um carro de corrida para o outro.

O campeão mundial de 2009 foi chamado pelo ex-piloto da McLaren David Coulthard para fazer parte de uma matéria sobre o Mundial de Rallycross para a emissora britânica BBC, e além dos comentários, ambos partiram também para a ação. Button pilotou o Mini Countryman RX da equipe JRM, o qual está no seu primeiro ano na categoria, enquanto Coulthard pilotou o Citroën DS3 RX que normalmente está com Liam Doran, companheiro do campeão mundial Petter Solberg, da SDRX.

Mas antes de pular para os supercarros de hoje em dia, Button pilotou um Fusca usado nos campeonatos de rallycross na Inglaterra nos anos 70, o que remeteu o piloto inglês a quando o seu pai, John Button, corrida no Campeonato Inglês da modalidade com o mesmo modelo, e em como isso teve efeito em Jenson para se tornar um fã de automobilismo. Jenson explicou: “Eu cresci com o rallycross - costuma olhar o meu pai nos anos 80 e adorava o som do carro. Eu não teria virado um campeão mundial da Fórmula 1 se não tivesse sido pelo meu pai e as raízes dele no rallycross - foi aí que me interessei por automobilismo.”

Coulthard não estava num carro de rallycross pela primeira vez, já que na Corrida dos Campeões do ano passado ele pilotou o Volkswagen Polo RX da Marklund Motorsport, e reiterou o quanto de habilidade é necessária nos carros que nem os que ele pilotou: “Rallycross exige muita habilidade, pois os pilotos tem que lidar com um misto de asfalto e terra que se altera volta a volta. Tenho muito respeito pelos pilotos, pois simplesmente há muitas variáveis em jogo.”

Button ainda finalizou comentando a experiência no Mini RX: “Hoje foi uma mega experiência, completamente diferente do que estou acostumado, e é necessária muita habilidade para pilotar estes carros. Por si só já é assustador o bastante, imagina contra outros quatro ou cinco pilotos!”

A próxima etapa do mundial, em Loheac, na França, costuma receber tantos convidados ou mais do que a etapa de Lydden Hill ou mesmo as outras etapas, com nomes do calibre de Tanner Foust, do Global Rallycross, Kris Meeke, do Mundial de Rally, Edward Sandström, piloto da Audi nos campeonatos de GT3, e o ex-piloto de F1 Jacques Villeneuve.