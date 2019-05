Matthieu Lussiana fatura nova vitória e amplia a liderança na GP 1000 em Curitiba

Matthieu Lussiana, da BMW Motorrad Petronas Racing, faturou neste domingo (30) no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais sua quarta vitória na temporada 2015 do Moto 1000 GP - o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. O francês largou da pole position, anotou a volta mais rápida da prova com 1min19s998 e média de 166.279 km/h, estabelecendo o novo recorde da categoria na pista curitibana, para corridas, e ampliou sua vantagem na liderança da competição, agora com 128 pontos. O companheiro de equipe, Luciano Ribodino, tinha grandes chances de conquistar uma vaga no pódio, mas um erro no começo da prova lhe tirou as chances de brigar pelo top-3. O argentino cruzou em quinto lugar. A próxima etapa será no dia 27 de setembro, em Goiânia.

O francês e atual campeão da disputa conquistou uma nova vitória na temporada, a quarta dele em cinco corridas realizadas. Desta vez, o triunfo ocorreu de forma mais tranquila, já que Matthieu soube usar uma boa estratégia de arrancar no começo, abrir vantagem, para poupar o equipamento no fim, e assim não ser prejudicado pelo calor, que poderia complicar sua vida. O dono da BMW S 1000 RR #1 soube fazer uma corrida bem pensada, para sair de Curitiba com folga na liderança da tabela.

"Foi uma corrida muito top. E pudemos comemorar um fim de semana completo de festas para as equipes do Alex (Barros). Eu estava rápido desde os treinos, a moto estava muito boa e bem acertada. Na corrida, consegui escapar ainda no começo, e fazer um bom ritmo, sozinho lá na frente. O problema que tínhamos na moto, por causa do calor, já que o equipamento perdia um pouco de rendimento nessas condiçoes, foi solucionado e tudo ocorreu perfeitamente. Assim, depois de abrir na liderança da corrida e garantir uma boa vantagem, só administrei e fiz uma prova tranquila", comemorou o piloto da França, que está cada vez mais perto do seu segundo título no Moto 1000 GP.

Luciano Ribodino também estava animado para buscar um bom resultado, e acreditava que seria possível brigar pelo pódio, mas um pequeno erro ainda no começo da corrida, válida pela quinta etapa do campeonato, lhe tirou as chances de estar no top-3. Mesmo assim, o argentino pontuou e segue em bom ritmo na disputa.

"Fiz uma largada muito boa. Saí de quarto para segundo e vinha logo atrás do Matthieu. Ainda na primeira volta, eu tentei baixar o câmbio rápido, para entrar em uma curva, mas não consegui e acabei escapando. Com isso perdi muito tempo e caí para sexto. Tentei buscar, para alcançar o segundo pelotão, só que estava exigindo muito da moto. Então, consegui uma distância boa para o grupo que vinha atrás, preferi não forçar, cuidei do equipamento para terminar entre os cinco e marcar alguns pontos", disse o argentino que pilota o modelo BMW S 1000 RR #3, e que agora está em décimo na tabela, com 27 pontos.

GP Light

Na GP Light, o fim de semana não foi muito produtivo para o paulista Luciano Donato. Largando de 12º ele precisava fazer uma corrida de recuperação, mas sofreu uma queda ainda no começo da prova, na segunda volta. O tombo foi sem consequências e sem gravidade, mas impediu Donato de se manter na corrida, com isso ele precisou abandonar a quinta etapa da divisão de acesso na segunda volta. A vitória ficou com Rafael Nunes.

Resultados da GP 1000 em Curitiba (top-10):

1. Matthieu Lussiana (FRA/BMW Motorrad Petronas Racing), BMW, 18 voltas em 24min19s613

2. Wesley Gutierrez (PR/Motonil Motors-PDV Brasil), Kawasaki, a 8s074

3.Sebastiano Zerbo (ITA/Kawasaki), Target Race Superbike Team, a 10s162

4. Miguel Praia (POR/Center Moto Racing Team), Honda, a 10s389

5. Luciano Ribodino (ARG/BMW Motorrad Petronas Racing), BMW, a 22s981

6. Philippe Thiriet (MG/Kawasaki), Motonil Motors-PDV Brasil/Usatec BSB Team, a 1min10s264

7. Victor Moura (PR/Kawasaki), M2B Racing, a 1min10s295

8. Nick Iatauro (SP/Suzuki), Team Suzuki-PRT, 1min25s275

9. Diego Pierluigi (ARG/Kawasaki), JC Racing Team, a uma volta

10. Marcos Salles (PR/Honda), MS Racing Team,a uma volta

Melhor volta: #1 Matthieu Lussiana: 1:19.998 - 166,279 km/h na volta 2

Resultados da GP Light em Curitiba (top-10):

1. Rafael Nunes (PR/Suzuki), Team Suzuki-PRT, 16 voltas em 22min46s608

2. Marcelo Dahmer (RS/Honda), K Racing, a 6s375

3. Diogo Ramos (SC/Kawasaki), SBK Moto Racing, a 6s682

4. Jean Vieira (SC/Kawasaki), MS Racing Team, a 10s209

5. Márcio Pereira (SC/BMW), MS Racing Team, a 16s568

6. Henrique Castro (DF/Kawasaki), City Service BSB Motor Racing, a 22s589

7. Marcello Souza (SP/Kawasaki), JC Racing Team, a 29s371

8. Maurício Paludete (SP/BMW), Sport Plus Racing, a 40s500

9. Pablo Nunes (SC/Kawasaki), SBK Moto Racing, a 45s571

10. Alexandre Godói (PR/Kawasaki), Grinjets, a 49s032

Não completou

Luciano Donato (SP/BMW), BMW Motorrad Petronas Racing, a 15 voltas

Melhor volta: Helisson Chin - 1:23.138 - média de 158,346 km/h na volta 8

Classificação da GP 1000 após cinco etapas (Top-10):

1º) Matthieu Lussiana, 128

2º) Diego Pierluigi, 80

3º) Miguel Praia, 73

4º) Wesley Gutierrez, 71

5º) Sebastiano Zerbo, 53

6º) Danilo Lewis e Philippe Thiriet, 32

8º) Nick Iatauro, 31

9º) Sebastian Porto, 29

10º) Luciano Ribodino, 27

Classificação da GP Light - após cinco etapas (Top-12):

1º) Rafael Nunes, 114

2º) Marcelo Dahmer, 93

3º) Henrique Castro, 67

4º) Jean Vieira, 59

5º) Diogo Ramos, 43

6º) Ricardo Levy, 36

7º) Marcos Ramalho, 31

8º) Ricardo Negretto, 29

9º) Edson Luiz, 28

10º) Pedro Lins, 27

11º) Erlon Franco, 22

12º) Luciano Donato,