Hamilton confirma favoritismo e larga na pole no GP da Itália

Lewis Hamilton confirmou todo o favoritismo sobre ele. O inglês, que havia liderado os três treinos livres, também dominou a classificação, e larga na pole-position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza. Hamilton foi o melhor em todas as partes do treino deste sábado (5), e fez a pole de número 49 na carreira. É a 11ª pole do piloto da Mercedes no ano, sétima seguida, a uma de igualar o recorde de Ayrton Senna, que entre os GP's da Espanha de 1988 e dos Estados Unidos de 1989 marcou oito poles em sequência.

A Ferrari foi o grande destaque positivo. Correndo em casa, com o apoio de sua fanática torcida, a Scuderia mostrou que pode brigar com as Mercedes. Kimi Räikkönen larga em 2º, e o alemão Sebastian Vettel foi o 3º. Nico Rosberg, da Mercedes, foi o destaque negativo, ficando apenas com o 4º lugar. A Williams também foi bem, com o brasileiro Felipe Massa em 5º e o finlandês Valtteri Bottas em 6º. Os dois carros da Force India foram ao Q3, com Sergio Pérez em 7º e Nico Hülkenberg em 9º. Romain Grosjean, da Lotus, foi o 8º, e Marcus Ericsson, da Sauber, fechou o top-ten. O seu companheiro, o brasileiro Felipe Nasr, foi eliminado no Q2 e larga em 12º.

O GP da Itália está marcado para este domingo (6), às 9h, hora de Brasília.

Com um piloto a menos no Q1, Hamilton domina sem dificuldades

A primeira parte da classificação começou com boas notícias para o grupo do fim do pelotão: com problemas no câmbio, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e o holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, teriam que torcer para um trabalho rápido de suas equipes se quisessem participar da classificação. Lewis Hamilton foi cedo para a pista, e logo cravou o melhor tempo, com 1min24s649.

Com todos indo marcar voltas rápidas logo no começo, o trânsito foi um problema, e atrapalhou alguns pilotos, como Nico Hülkenberg, que reclamou via rádio de uma possível interferência por parte de Marcus Ericsson. O sueco estava lento e aquecendo seus pneus, e acabou atrapalhando o alemão em sua volta rápida, enquanto ele fazia a tomada da curva Parabolica. O incidente será investigado pela direção de prova após a classificação.

Enquanto isso, Hamilton seguia voando. O inglês fez 1min24s251, abaixando seu tempo em quase 0s4, conseguindo abrir 0s5 para seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, e mais de 0s7 para o terceiro colocado, Valtteri Bottas. Rosberg ainda conseguiu abaixar seu próprio tempo, fazendo 1min24s609, mas não chegou perto da volta de Hamilton.

No fim, todos os pilotos (exceto os da Mercedes e da Ferrari) colocaram os pneus macios (amarelos), e os tempos começaram a melhorar. Fernando Alonso estava colocando a sua McLaren no Q2 até os últimos segundos, mas foi superado por Daniel Ricciardo (que conseguiu ter o carro inteiro a tempo), e pelo seu companheiro de equipe, Jenson Button. Ricciardo se classificou para o Q2, mas a dupla da McLaren ficou de fora.

Entre os brasileiros, Felipe Nasr, da Sauber, ficou em 8º, com 1min25s121, e Felipe Massa, da Williams, foi o 11º, com 1min25s184. No fim, ainda tivemos uma cena curiosa. Max Verstappen, que não teve tempo hábil para fazer uma volta, foi para a pista nos segundos finais apenas para testar o seu carro. Porém, uma parte da carenagem traseira que cobre o motor simplesmente se desintegrou em plena reta, mas não trouxe mais problemas em nenhuma parte do bólido do holandês.

Eliminados no Q1: Jenson Button (McLaren), Fernando Alonso (McLaren), Will Stevens (Manor), Roberto Merhi (Manor) e Max Verstappen (Toro Rosso – sem tempo).

*Button e Alonso perderam posições no grid por trocarem o motor.

Hamilton lidera Q2, e Rosberg é ameaçado pela dupla da Ferrari

Diferentemente do Q1, os pilotos não foram logo para a pista. Com 5min completados de sessão, apenas Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Valtteri Bottas fizeram volta rápida, com o inglês fazendo o melhor tempo do fim de semana até então: 1min23s383, mais de 0s7 à frente do alemão. Como Rosberg não foi tão bem, a dupla da Ferrari aproveitou para ganhar vantagem: Kimi Räikkönen fez o segundo tempo, e Sebastian Vettel, o terceiro, para delírio dos tifosi presentes nas arquibancadas de Monza.

Com 12 dos 15 pilotos tendo voltas cronometradas, todos foram para os pits, e começaram a voltar para a pista apenas quando faltavam 3min para o fim da segunda parte da classificação. Vários melhoraram seus tempos, mas Felipe Massa foi o primeiro a subir posições, indo para o 4º lugar, com 1min23s983. O outro brasileiro, Felipe Nasr, errou na Variante della Roggia, não conseguiu melhorar sua volta, acabou sendo eliminado com o 12º tempo, e viu seu companheiro, Marcus Ericsson, fazer o 8º tempo e se classificar para o Q3.

Lá na frente, Vettel tomou a segunda posição de Räikkönen, que manteve o terceiro lugar, deixando Rosberg em quarto, mesmo com o alemão melhorando o tempo. Daniel Ricciardo, que teve problemas no câmbio e só marcou tempo no Q1 com o cronômetro estourando, não conseguiu ir para a pista no Q2, e foi eliminado.

Eliminados no Q2: Pastor Maldonado (Lotus), Felipe Nasr (Sauber), Carlos Sainz Jr (Toro Rosso), Daniil Kvyat (Red Bull) e Daniel Ricciardo (Red Bull – sem tempo).

*Sainz Jr, Kvyat e Ricciardo perderam posições no grid por trocarem o motor.

Hamilton não dá chances e marca a pole, com a dupla da Ferrari logo atrás

Na parte decisiva da classificação, os principais pilotos foram logo para a pista. Lewis Hamilton marcou 1min23s397, enquanto os pilotos da Ferrari, para alegria da torcida, se estabeleceu entre os primeiros, com Sebastian Vettel em 2º e Kimi Räikkönen em 3º. Felipe Massa fez uma grande volta e ficou em 4º, apenas 0s002 à frente de Nico Rosberg, que ficou com um surpreendente 5º lugar. Enquanto todos eles voltavam para os boxes, com 7min completados no Q3, Nico Hülkenberg ficou sem potência em sua Force India e se arrastou até os boxes, parando seu carro na entrada do pit lane e tendo que ser empurrado para voltar à garagem.

Com 3min para o fim do treino classificatório, todos eles começaram a ser mandados para a pista, para suas últimas tentativas no dia. A dupla da Ferrari melhorou sua marca, mas Räikkönen superou Vettel e marcou o 2º tempo. Massa e Bottas não melhoraram seu tempo, e Rosberg se aproveitou dos problemas da dupla da Williams para tomar o 4º lugar. Sergio Pérez superou Nico Hülkenberg e foi a melhor Force India, largando em 7º (Hülk larga em 9º), com Romain Grosjean em 8º, e Marcus Ericsson em 10º, fechando o top-ten.

Confira o grid de largada para o Grande Prêmio da Itália de 2015 de Fórmula 1:

POS. # PILOTO PAÍS EQUIPE VOLTA 1º 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1min23s397 2º 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1min23s631 3º 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1min23s685 4º 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1min23s703 5º 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS 1min23s940 6º 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS 1min24s127 7º 11 SERGIO PÉREZ MÉX FORCE INDIA 1min24s626 8º 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS 1min25s054 9º 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA 1min25s317 10º 9 MARCUS ERICSSON SUÉ SAUBER 1min26s214 11º 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS 1min24s525 12º 12 FELIPE NASR BRA SAUBER 1min24s898 13º 28 WILL STEVENS ING MANOR 1min27s731 14º 98 ROBERTO MERHI ESP MANOR 1min27s912 15º 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO SEM TEMPO 16º 55 CARLOS SAINZ JR* ESP TORO ROSSO 1min25s618 17º 22 JENSON BUTTON* ING MCLAREN 1min26s058 18º 14 FERNANDO ALONSO* ESP MCLAREN 1min26s154 19º 26 DANIIL KVYAT* RÚS RED BULL 1min25s796 20º 3 DANIEL RICCIARDO* AUS RED BULL SEM TEMPO

*Por conta de trocas nos motores, Carlos Sainz Jr, Jenson Button, Fernando Alonso, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo foram punidos, e vão largar no fim do grid.