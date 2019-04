Alemão Scheider fará estreia no Mundial de Rallycross na etapa de Barcelona

Na metade final do mês de setembro, mais especificamente no dia 20, o Circuito da Catalunha, em Barcelona, normalmente destino certo por conta do GP da Espanha de Fórmula 1 e dos eventos de Endurance, receberá os carros do Mundial de Rallycross farão a décima etapa da temporada 2015, e o piloto alemão Timo Scheider fará sua estreia na competição.

O Mundial de Rallycross costuma receber alguns pilotos convidados durante cada uma das etapas, e algumas vezes pilotos ilustres aparecem na competição, seja de outras competições ou até de outras modalidades, como os casos de Jacques Villeneuve e Patrick Carpentier, além dos pilotos do Global Rallycross Tanner Foust e Ken Block, do atleta do bicicross Dave Mirra e o campeão do WTCC Yvan Muller.

O piloto da Audi na DTM foi chamado pela equipe Münnich Motorsport, uma das usuárias dos carros da marca de Ingolstadt na competição, e pilotará o Audi S3 que originalmente era do dono da equipe, René Münnich. A equipe alemã vem em boa fase nas últimas provas, no que o norueguês Tommy Rustad faturou um quarto lugar no Canadá, assim como o sueco Alx Danielsson, que chegou em quarto na etapa da Noruega, chegando a vencer a bateria semifinal em que participou.

Por mais que o traçado do circuito seja diferente, Barcelona traz boas memórias para Scheider, que venceu a última corrida do DTM, no circuito espanhol, em 2009, já como piloto da Audi após vários anos com a Opel.

Curiosamente, Scheider não é o único piloto a vir do turismo alemão para o rallycross, já que o líder da classificação da DTM e dono da equipe EKSRX, Mattias Ekström, está fazendo a temporada 2015 inteira a bordo de seu Audi S1, o que já está lhe trazendo frutos, visto que ganhou a controversa etapa sueca após penalidade imposta para Timmy Hansen.