Jota Sport vence disputa das 4 horas de Paul Ricard pelo European Le Mans Series

A equipe Britânica JOTA Sport venceu na manhã deste Domingo (06) a penúltima etapa do European Le Mans Series que se realizou no circuito Francês de Paul Ricard. Com uma pilotagem agressiva e uma boa estratégia o Gibson #38 do trio formado por Filipe Albuquerque, Simon Dolan e Harry Tincknell superou o bom desempenho dos dois BR01 da equipe AF Racing que fizeram uma boa largada e dominaram as primeiras horas da prova.

O pole o BR01 #21 da equipe AF Racing conseguiu manter a pole e abriu uma confortável vantagem. O pilotos Mikhail Aleshin, Kirill Ladygin e Anton Ladygin se valeram da boa aerodinâmica do BR01 que era mais rápido nas retas e abriram uma confortável vantagem na primeira hora de prova.

Resultado final da prova.

Na segunda posição o outro carro da equipe, o #20 dos pilotos Maurizio Mediani, David Markozov e Nicolas Minassian. A diferença dos dois líderes para o terceiro colocado o #38 da JOTA Sport chegou a mais de 24 segundos na primeira hora de prova. A partir dai e com as paradas a alternância da prova constante. Além da JOTA Sport, o Oreca 05 da TDS Racing também chegou a liderar, deixando a disputa totalmente aberta pelos primeiros lugares.

A partir dai os dois LMP2 da equipe AF Racing, que lideram e dominaram as primeiras horas começaram a perder rendimento dando a oportunidade da TDS Racing e as equipes com chassi Gibson (JOTA Sport e Greaves Motorsports) se sobressaíram na prova.

Com estratégias mais ousadas e pilotagem agressiva o Gibson #38 da JOTA tomou a liderança na terceira hora da prova e mesmo dando uma pequena rodada quando era pressionado pelo #41 da equipe Greaves Motorsports dos pilotos Gary Hirsch, Bjorn Wirdheim e Jon Lancaster conseguiu vencer a prova com pouco mais de 30 segundos para o #41.

Para o português Filipe Albuquerque a prova teve um início complicado. “O início foi complicado, Simon perdeu posições na largada mas felizmente consegui depois começar a recuperar posições até a primeira posição. Daí para a frente o Harry fez exatamente o que lhe competia, levar o carro até ao final na primeira posição. Aquela que parecia vir a ser a nossa pior corrida fica registada como uma das melhores. Estamos todos muito contentes pelo resultado, pelo trabalho que todos fizemos”, disse Albuquerque extasiado.

Agora, o caminho final para o título disputa-se no Circuito do Estoril: “Chegamos à última corrida mais descansados com uma margem confortável mas o título, mas azares acontecem a qualquer um. Temos de manter o foco e lutar por ele. Mas por agora, queremos festejar esta vitória que foi muito, muito suada”, rematou Filipe Albuquerque que soma 86 pontos contra os 68 dos pilotos da Greaves Motorsport.

Em terceiro o BR01 #21 completou o pódio. O #46 da equipe TDS Racing que chegou a liderar teve que fazer uma parada não programada no boxes, que lhe custou três minutos. Mesmo assim terminou na sexta posição.

O acidente mais sério da prova foi com o Oreca 03, #48 da Murphy Prototypes de Nathanael Berthon, Michael Lyons e Mark Patterson que acabou perdendo o controle e se chocando contra a barreira de pneus. Como o circuito de Paul Ricard tem grandes áreas de escape o piloto não sofreu nenhum ferimento a não ser um grande susto. Na quarta posição o BR01 #20.

Único brasileiro na prova, Oswaldo Negri chegou na quinta posição ao lado de Oliver Pla e Tracy Krohn com o Ligier #40 da equipe Krohn Racing. O trio fez uma corrida discreta, sempre figurando em posições secundárias.

Na classe GTE, a vitória ficou com a Ferrari #60 da equipe Fórmula Racing que dominou boa parte da prova. Os pilotos Johnny Laursen, Mikkel Mac e Andrea Rizzoll foram constantes e souberam administrar a primeira posição após boas batalhas com a Ferrari #56 da AT Racing de Alexander Talkanitsa, Alexander Talkansista Jr. e Alessandro Pier Guidi, que terminaram na quinta posição.

Em segundo o BMW Z4 GTE #52 da Team Marc VDS Racing dos pilotos Andy Priaulx, Henry Hassid e Jesse Krohn, que alcançaram a segunda posição na segunda hora de prova. Fechando os três primeiros a Ferrari #66 da JMW Motorsports de Jonny Cocker, Robert Smith e Rory Butcher.

Entre os protótipos da classe LMP3 a vitória foi para o Ginetta, #3 da equipe Team LNT de Chris Hoy e Charlie Robertson. Foram seguidos pelo Ginetta #5 da Vilorba Corse e o #15 da SVK By Speed Factory.

Na classe GTC o primeiro lugar ficou com o BMW Z4 GT3 #59 da equipe TDS Racing de Franck Perera, Dino Lunardi e Eric Dermont. Em segundo a Ferrari #62 da equipe AF Corse dos pilotos Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Stuart Hall, que chegaram a liderar a classe. Fechando o pódio o Aston Martin #68 da equipe Massive Motorsports de Simon Moller, Casper Elggard e Kristian Poulsen.

A próxima e última etapa do ELMS, será nos dias 17 e 18 de Outubro no circuito de Estoril em Portugal.

ELMS divulga calendário para 2016

Com seis etapas previstas o principal evento será SPA-Francorchamps, além de eventos com três dias de duração. Como tradição, os trabalhos começam em Silverstone em Abril entre os dias 15 e 16 em parceria com a primeira etapa do WEC.

Na sequência os protótipos rumam para a etapa de Imola entre 13 e 15 de Maio, último evento antes das 24 horas de Le Mans. Após a grande clássica, a categoria ruma Áustria para correr no Red Bul Ring e na sequência o circuito de SPA na Bélgica. A última etapa será no circuito de Estoril entre os dias 21 e 23 de Outubro.

Ao contrário dos últimos anos o evento passa a ter três dias de duração com sessão de treinos com duração de 90 minutos as Sextas, um aos Sábados pela manhã e o treino classificatório a tarde.

A única exceção para o formato do final de semana será Silverstone, devido ao projeto de lei compartilhado com o WEC. "O calendário de 2016 representa o próximo passo no crescimento da Le Mans Series Europeia", disse o presidente da ACO Pierre Fillon.

"Os 4 Horas de Spa-Francorchamps é um complemento importante para o ELMS, enquanto as outros cinco corridas, realizadas nas mesmas pistas, na mesma época do ano, estão bem estabelecidos e crescendo em popularidade."

Além disso, os fins de semana terão corridas de apoio da Fórmula Renault 2.0 Eurocup e Renault Sport RS01 Troféu. "A adição desses dois campeonatos, servem para aumentar a popularidade dos fins de semana do ELMS, e dar aos fãs mais duas razões para se juntar a nós para uma temporada emocionante", disse o CEO da ELMS Gerard Neveu.

29-30 março - Prologue (TBA)

15-16 abril - Silverstone

13-15 maio - Imola

15-17 Julho - Red Bull Ring

26-28 Agosto - Paul Ricard

23-25 Setembro ​​- Spa-Francorchamps *

21-23 Outubro - Estoril