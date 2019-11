Porsche participará de três corridas neste fim de semana em Austin

A próxima etapa do Mundial de Endurance e do TUSC serão no próximo final de semana (19 e 20) no circuito de Austin no Texas. A Porsche vai estar alinhado seus carros nas duas corridas nas classes GTLM no TUSC e na LMP1 e GTE-PRO no WEC.

Na classe LMP1 os dois 919 Hybrid serão pilotados por Timo Bernhard, Brendon Hartley e Mark Webber com o #17. Já o #18 será comandado por Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb.

Para o diretor do programa Fritz Enzinger as próximas etapas irão ser cruciais para a definição do campeonato. “As próximas corridas em Austin, Fuji, Xangai e Bahrein são decisivas para o título.” Disse. Atualmente a Porsche lidera o campeonato com 184 pontos, contra 151 da Audi. “A corrida do ano passado se revelou extremamente difícil para nós. Agora estamos em posição de lutar pela vitória, mas nós não estamos esperando o domínio que tivemos em Nürburgring.” Comentou.

Já o Team Manthey que alinha dois Porsche 911 na classe GTE-PRO para os pilotos Michael Christensen e Richard Lietz com o #91, Frédéric Makowiecki e Patrick Pilet com o #92 na mesma classe. Richard Lietz lidera o campeonato de pilotos GT.

Além dos dois carros oficiais, duas equipes de clientes vão estar brigando pela vitória na classe GTE-AM. O 911 #77 Dempsey Proton Racing, dos pilotos Patrick Dempsey, Patrick Long e Marco Seefried. O segundo carro é o #88 da Abu Dhabi-Proton Racing dos pilotos Christian Ried, Khaled Al Qubaisi e Earl Bamber.

Pelo TUSC trabalho dobrado para Earl Bamber e Patrick Pilet

Já pelo TUSC, a Porsche alinha seus dois carros que participam do campeonato integral. Para Earl Bamber o trabalho será dobrado, já que vai estar se dividindo com o Porsche #88 no WEC e o #912 ao lado de Jorg Bergmeister.

O trabalho também será dobrado para Patrick Pilet que vai estar no WEC no Porsche #92 e no TUSC ao lado de Nick Tandy no #911. Tanto Tandy quanto Pilet, são os líderes da classe GTLM.

Para o chefe da Porsche Motorsports, Dr. Frank-Steffen Walliser o esforço da marca para estar em Austin, só aumenta a vontade pela vitória. “A Porsche traz uma grande trabalho para Austin este ano. É uma tremendo evento com todas as três equipes de fábrica competindo. Isto é perfeito para nós, porque estamos todos juntos na pista e vai ser ótimo para os muitos fãs da Porsche. Austin é um fantástico circuito, muito exigente e, portanto, representa um verdadeiro desafio para os nossos pilotos e equipes. Depois de um total de cinco vitórias consecutivas no TUSC e WEC estamos bem preparados e ansiosos para mais uma vez dar o melhor desempenho possível com o nossa 911 RSR.” Concluiu.