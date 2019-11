Porsche vence etapa de Austin do Mundial de Endurance

Como era esperado a Porsche venceu de forma categórica as 6 horas de Austin na noite desde Sábado (19) no Texas. Com um rendimento que não pode ser alcançado pelos rivais diretos da Audi e Toyota, o Porsche #17 do trio formado por Timo Bernhard, Mark Webber e Brendon Harley liderou boa parte da prova, mas perdeu a primeira posição após receber uma punição por irregularidades durante o pitstop.

Com isso a liderança foi para o segundo carro da equipe o Porsche #18 de Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb. Mesmo com a punição o #17 se manteve na segunda posição, com uma confortável vantagem para os dois carros da Audi.

Resultado final.

Mas a sorte não estava ao lado do Porsche #18 que enfrentou problemas de superaquecimento e faltando pouco mais de 30 minutos para terminar aprova precisou ir para os boxes para tentar resfriar o sistema. Mesmo com todos os problemas a equipe conseguiu arrumar o carro que voltou faltando uma volta para terminar a prova. Assim o carro terminou na 12º posição.

Por conta dos problemas da Porsche, a Audi se beneficiou e levou seus dois carros ao pódio. Em segundo o #7 de Marcel Fassler, André Lotterer e Benoit Tréluyer e em terceiro o #8 de Lucas di Grassi, Loic Duval e Olivier Jarvis.

A Toyota levou o #1 de Anthony Davidson, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima para o quarto lugar, mesmo com uma punição nas primeiras horas da prova. O segundo carro da equipe o #2 de Alex Wurz, Stéphane Sarrazin e Mike Conway não completou a prova por conta de um acidente.

Entre as equipes privadas os dois carros da Rebellion Racing não terminaram a prova, deixando o caminho livre para o CLM P1/01 do Team By Kolles de Simon Trummer e Pierre Kaffer vencer.

Pela classe LMP2 a G-Drive venceu após uma bela disputa com a equipe KCMG. Sam Bird levou o #26 para o pódio com uma vantagem de 1 minuto e 21 segundos para o Oreca #47 da KCMG pilotado por Nicolas Lapierre, que também sofreu uma punição faltando poucos minutos para terminar a prova.

Mesmo que o carro da KCMG não tivesse sido punido, a vitória do #26 seria garantida pela confortável vantagem. Bird e seus companheiros Roman Rusinov e Julien Canal, conquistaram a segunda vitória na temporada.

A KCMG ficou com o segundo lugar após ter largado na última posição, já que sofreu uma punição durante o treino classificatório. Em terceiro o segundo Ligier da G-Drive o #28 de Gustavo Yacaman, Pipo Derani e Ricardo Gonzalez. O acidente mais grave da classe foi como o Ligier #31 da equipe ESM Racing que literalmente voou antes de entrar na reta dos boxes. O piloto Ed Brown não teve qualquer ferimento grave.

Se na P1 a Porsche mostrou superioridade, a equipe que compete na GTE-PRO também fez seu papel e com dobradinha. Ao contrário dos “irmãos” que perderam a vitória no TUSC na classe GTLM por conta do alto consumo, a Porsche aprendeu levou seus dois carros a vitória.

O #91 de Richard Lietz e Michael Christensen venceu na classe e foi seguido pelo #92 de Fréderic Makowiecki e Patrick Pilet. A decepção ficou por conta do Aston Matrtin #99 que fez a pole mas perdeu a liderança ainda nas primeiras voltas. Na terceira posição a Ferrari #71 de Davide Rigon e James Calado pela equipe AF Corse, enfrentaram problemas durante toda a prova mas conseguiram completar.

Em quarto o Aston Martin #99 de Fernando Rees, Alex MacDowall e Richie Stanaway. A Ferrari #51 de Toni Vilander e Gianmaria Bruni teve problemas com a porta do motorista que não conseguir ser fechada. O carro recebeu uma bandeira preta e laranja para ir aos boxes tentar arrumar o problema. Terminaram a prova em sétimo.

Na classe GTE-AM a prova foi mai disputada. A alternância pela primeira posição ficou com a Ferrari #72 da SMP Racing, Ferrari #83 da AF Corse e o Porsche #77 da Dempsey Racing.

Com muitas trocas de posição a vitória ficou com a Ferrari da SMP dos pilotos Andrea Bertolini, Victor Shaytar e Aleksey Basov. Vale destacar o bom começo de prova do Porsche #77 de Patrick Dempsey, Patrick Long e Marco Seefried, que terminaram em quarto lugar depois de fazer a pole.

Em segundo o Porsche #88 da Abu Dhabi-Proton Racing de Christian Ried, Khaled Al Qubaisi e Earl Bamber. Fechando o pódio a Ferrari #83 de Rui Águas, François Perrodo e Emmanuel Collard.

A próxima etapa do WEC será em Fuji no dia 11 de Outubro.