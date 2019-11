Wayne Taylor Racing e Larbre Competition desejam usar Corvette no Mundial de Endurance

Fiel cliente da Corvette, a Larbre Competition compete atualmente na classe GTE-AM no Mundial de Endurance. Com a chegada da Ford para o certame de 2016, uma manobra está se desenhando nos bastidores para que o ícone americano esteja presente na classe GTE-PRO.

Para isso a Wayne Taylor, equipe americana que corre no TUSC e a Larbre está em negociações para alinhar um carro para os irmãos Rick e Jordan Taylor el 2016. Em entrevista ao site Sportcar365, Taylor confirmou que entrou em contato com Jack Leconte, dono da Larbre para uma possível parceria. “Estamos tentando ver se podemos formular um plano para executar um carro GTE-Pro no WEC no próximo ano”, disse Taylor. “Seria com Ricky ou poderia ser com ambos. Há algumas coisas que têm que estar no lugar certo.”

A conversa foi no final de semana durante a etapa do WEC em Austin. Taylor deu como prazo o dia 31 de Outubro como limite para viabilizar a negociação. Não está descartado a participação de pilotos oficiais da Corvette.

Para que o projeto tome corpo, se faz necessário dinheiro. Taylor já entrou em contato com a Konica Minolta para viabilizar recursos para uma temporada inteira. Mesmo assim a equipe vai alinhar seu arcaico Corvette DP no Weathertech em 2016.

Ford apresenta programa de Endurance para 2016

A Ford apresentou na minhã desta Segunda (21) seu programa esportivo para a temporada 2016 do WES e TUSC. A companhia americana que volta as competições de forma oficial em parceria com a Chip Ganassi tem planos ambiciosos para a nova versão do GT40.

Em um vídeo de pouco mais de 1:20 a montadora ressalta a logística que vai precisar fazer para competir em um “mundial” e no campeonato regional nos EUA. Com provas em data próximas, serão construídos 4 Ford GT para atender a demanda.

Por meio da Multimatic, que tem instalações no Canadá e na Inglaterra a equipe comandada pela Chip Ganassi Racing, irá distribuir e coordenar a logística ao redor do mundo.

Segundo estimativas da Ford serão utilizados 2.006 pneus da Michellin, que irão percorrer uma aproximadamente 46.7890 km.