OAK Racing opta por priorizar clientes e não participará de competições em 2016

A OAK Racing, umas das mais tradicionais equipes que compete a vários anos nos campeonatos organizados pela ACO, revelou que não irá mais competir em 2016 e vai focar sues esforço e recursos para dar suporte as equipes de clientes.

Assim todos os integrantes estarão sendo remanejados para a Onroak Automotive, braço do grupo que construiu os Ligier JS P2 e dá assistência para os Morgan LMP2. O chefe da equipe Phillippe Dumas em entrevista ao site Sportscar365.com confirmou os futuros planos.

“Estamos focados na Onroak, com os novos P2 e P3,” disse Dumas. “Nós estamos realmente focados para aumentar nosso relacionamento com nossos bons clientes como Michael Shank, Krohn e ESM.”

“Como você sabe, a Pegasus Racing estará com um Ligier na etapa de Xangai e eles estão pensando em introduzir um Ligier para o ELMS na próxima temporada. Também temos que dar suporte para a Algarve Pro Racing.”

Em 2015 a equipe competiu somente em Le Mans, ao contrário de 2014 que teve equipes no WEC, TUSC e Asian LMS. Os pilotos estão correndo nos dois carros da equipe G-Drive Racing, e que não teve o programa confirmado para 2016.

A parte técnica da equipe também está sendo realocada. O engenheiro Matthieu Leroy esteve ao lado da equipe ESM no último final de semana em Austin. O principal motivo é ajudar a equipe na adaptação do chassi com os novos motores Honda.

“É definitivamente, o objetivo de melhorar esta relação e tão importante para ambos os lados para colocarmos a ESM no pódio ainda este ano.” Disse. Sobre sua volta para Daytona em 2016, Dumas foi enfático e falou que neste momento estará ajudando as equipes que competem nos EUA a vencer a prova."

“Eu adoraria vencer esta corrida, e para ser honesto, se mantivermos o mesmo equilíbrio de desempenho, com o pacote certo e pilotos profissionais, este carro pode ter uma boa chance de ganhar”, admitiu. “No momento, estamos focados em dar o apoio para ESM, Krohn e Michael Shank. Vamos vencer esta corrida com um deles. “

Na pista desde 2009 o time já venceu na classe LMP2 no WEC em 2013, além de terminar com uma dobradinha em Le Mans no mesmo ano. Também tem os títulos do Asian LMS em 2013 e 2014. A Onroak também foi selecionada para ser uma das fornecedores da classe LMP2 para 2017.

Ligier JS P3 faz primeiras voltas em Magny-Cours

Os pilotos David Cheng e Laurent Thomas testaram nesta Terça (22) em Magny-Cours o Ligier JS P3 que irá competir no Asian LMS no próximo mês em Fuji.

Este foi o primeiro shekedown do carro que terá as cores da DC Racing. Além da dupla que testou hoje. Ho-Pin Tung irá se juntar a equipe. Laurent Thomas tem apenas 17 anos e é apontado com a mais nova esperança francesa no automobilismo, já que foi campeão mundial de Kart.

A DC Racing tem o apoio do ator Jackie Chan, que é um declarado fã de corridas.“Jackie ama automobilismo e ele adora Le Mans. É com grande satisfação tê-lo do nosso lado”, disse Cheng ao site Endurance-Info.

Cheng gostou do que viu. “O JS P3 é um carro fantástico. É na verdade um pequeno LMP2, mas em alguns aspectos, é ainda melhor do que um LMP2.“ A equipe vai receber assistência técnica do Eurasia Motorsport.