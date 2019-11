Em treino com muita chuva e pouco carro, Carlos Sainz lidera no Japão

O fim de semana da F1 no Japão já começou debaixo de chuva, pois apenas 12 carros dos 20, chegaram a marcar tempos no primeiro treino livre para a corrida que acontece neste Domingo (27), porém tivemos uma grande surpresa com a primeira posição, isso porque não foi Mercedes, Ferrari ou Red Bull que cravou o melhor tempo do primeiro treino livre e sim a Toro Rosso de Carlos Sainz Jr que nunca havia corrido em Suzuka, bem diferente de seu companheiro de equipe Max Verstappen que já havia corrido em Suzuka o ano passado durante os treino livres, porém o jovem piloto teve que se contentar com a sexta posição.

Na segunda posição tivemos Daniil Kvyat que foi o único junto de Carlos Sainz Jr a vira na casa de 1m.49s , logo atrás do russo apareceu a Mercedes de Rosberg seguida pela Ferrari de seu compatriota Sebastian Vettel. O líder absoluto do campeonato, Lewis Hamilton fez apenas o quinto tempo.



Kimi Raikkonen conseguiu cravar o sétimo tempo e ficou isolado, já que ele foi o único do grid a ficar na casa de 1m51s. Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr fizeram apenas o 8º e 11º tempo, entre os dois brasileiros tivemos Marcus Ericsson com o 9º lugar seguido de Valtteri Bottas que foi o 10º colocado.

Jenson Button da Mclaren fez apenas o 12º tempo, ficando assim na última posição daqueles que foram para a pista.

Resultado do 1º Treino Livre do GP do Japão: