Chefe da Ferrari valoriza conquista do Mundial da F1: "Seria como ganhar na loteria"

Maurizio Arrivabene voltou à realidade após o GP do Japão, disputado no último Domingo (27), onde viu os dois carros da Mercedes dominarem a corrida e voltarem a suas posições normais. O dirigente da Ferrari acredita que tirar o título de Hamilton seria como ganhar na loteria. Porém o italiano afirmou que desde o GP de Silverstone a equipe melhorou muito e agradece o trabalho dos engenheiros em Maranello e já mira no GP da Rússia, onde acredita que o SF15-T não deve ter um ritmo tão bom.



Então, Maurizio Arrivabene deixou claro que as chances de Sebastian Vettel ganhar o Mundial deste ano são mínimas com a forma atual que Hamilton vem guiando. "Ganhar o mundial deste ano seria como ganhar na loteria. Se você ganhar na loteria você é millario mas você deve ser muito, muito sortudo", disse o italiano.



No entanto, o novo chefe da Ferrari adverte que sua equipe nunca acreditou que a vitória em Singapura foi algo definitivo. "Nós sempre soubemos que uma comparação real não podia ser feita em Singapura, mas pode ser em um circuito clássico como Silverstone", explicou. "O que importa para min é que a distância para Mercedes entre Silverstone e agora no Japão diminuiu, e isso me deixa orgulhoso pelo grande trabalho dos nossos engenheiros" concluiu Arrivabene.