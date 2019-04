Sueco Timmy Hansen vence na Turquia pelo Mundial de Rallycross

Um velho conhecido dos fãs da Fórmula 1, o circuito Istambul Park, na Turquia, onde Felipe Massa venceu de 2006 a 2008, recebeu os carros do Mundial de Rallycross neste fim de semana para a décima-primeira etapa da temporada 2015, com Timmy Hansen faturando mais uma etapa e se aproximando do líder e atual campeão mundial Petter Solberg.

A primeira semifinal começou com Andreas Bakkerud pulando na frente e Petter Solberg fazendo péssima largada, enquanto uma batalha campal acontece entre Mattias Ekström, Timur Timerzyanov e Tord Linnerud, com direito a muitos pedaços de carenagem voando.

Timerzyanov estava com problemas na roda traseira direita, e com Anton Marklund se aproximando, sua posição na final estava em risco. Na briga de Olsbergs MSE versus EKSRX, o trabalho de equipe de Ekström e Marklund prevaleceu em cima de Timerzyanov quando o russo foi para o coringa na última volta, mas Bakkerud estava longe demais para ser alcançado.

Para Solberg somente restou circular pela pista, visto o problema que teve na largada.

Resultado da semifinal 1:

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 13 ANDREAS BAKKERUD NOR OLSBERGS MSE 6:04.049 2 10 MATTIAS EKSTRÖM SUE EKSRX 6:05.137 3 92 ANTON MARKLUND SUE EKSRX 6:06.928 4 42 TIMUR TIMERZYANOV RUS OLSBERGS MSE 6:07.706 5 99 TORD LINNERUD NOR VOLKSWAGEN TEAM SWEDEN 6:14.875 6 1 PETTER SOLBERG NOR SDRX 6:39.405

Na segunda semifinal, Reinis Nitiss e Robin Larsson pularam na frente com movimentos audaciosos, enquanto Johan Kristoffersson segurava os pilotos do Team Peugeot-Hansen. Para Timmy Hansen, o cenário era desastroso para suas ambições no campeonato, visto que o quinto lugar o eliminaria. Mais tarde, Hansen conseguiu passar seu companheiro, Davy Jeanney, mas a situação continuava ruim para o sueco, visto que Nitiss, Larsson e Kristoffersson mantiveram suas posições.

Na quinta volta, Nitiss erra e deixa Hansen passar, mas depois fica claro que o piloto da Letônia tinha problemas em seu carro. Com todos com coringas feitos, começou a batalha pela vitória e pelas vagas na final. Hansen passou Kristoffersson, mas depois tomou um toque do sueco da Volkswagen Team Sweden, o tirando da rota e acertando ao acaso o Audi de Larsson, que rodou e ficou pelo caminho.

Na bandeirada, o cenário mais improvável aconteceu, no que Hansen ganhou com Jeanney em segundo e Kristoffersson logo atrás.

Resultado da semifinal 2:

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 21 TIMMY HANSEN SUE TEAM PEUGEOT-HANSEN 6:05.518 2 17 DAVY JEANNEY FRA TEAM PEUGEOT-HANSEN 6:06.105 3 3 JOHAN KRISTOFFERSSON SUE VOLKSWAGEN TEAM SWEDEN 6:07.218 4 15 REINIS NITISS LET OLSBERGS MSE 6:08.141 5 77 RENÉ MÜNNICH ALE MÜNNICH MOTORSPORT 6:12.390 6 4 ROBIN LARSSON SUE LARSSON-JERNBERG RACING TEAM 6:14.894

Após uma longa parada, começa a final e Hansen sai na frente com Bakkerud logo atrás, enquanto Kristoffersson passa Ekström. O piloto-patrão da EKSRX logo depois ficaria nas barreiras ao ser tocado por Jeanney. Com Bakkerud indo para o coringa, Kristoffersson assumiu o segundo posto, situação que se reverteu após o sueco ir para o coringa também.

Hansen atrasou o máximo que pode a entrada no coringa, e quando saiu dele na última volta, viu nos retrovisores o carro de Bakkerud vindo de maneira ameaçadora para cima do sueco. O norueguês da Olsbergs MSE tentou abrir espaço a cada curva na porção de cascalho do circuito, mas Hansen segurou até o fim para ganhar a terceira etapa na temporada, com poucos décimos de segundo de vantagem para Bakkerud.

POSIÇÃO NÚMERO PILOTO PAÍS EQUIPE TEMPO 1 21 TIMMY HANSEN SUE TEAM PEUGEOT-HANSEN 6:02.470 2 13 ANDREAS BAKKERUD NOR OLSBERGS MSE 6:02.747 3 3 JOHAN KRISTOFFERSSON SUE VOLKSWAGEN TEAM SWEDEN 6:04.940 4 10 MATTIAS EKSTRÖM SUE EKSRX 6:12.032 5 17 DAVY JEANNEY FRA TEAM PEUGEOT-HANSEN 6:12.457 6 92 ANTON MARKLUND SUE EKSRX ABANDONOU

Logo após a corrida, o chefe de equipe Kenneth Hansen comentou sobre a paridade entre seu piloto e Bakkerud: “Bakkerud e Timmy estavam em igualdade todo o tempo, era um décimo para lá, um décimo para cá. Foi por pouco, precisávamos acelerar o máximo possível, mas também nos mantermos no ritmo para não perder o carro”.

Sobre a disputa com Bakkerud, Timmy Hansen comentou na entrevista pós-corrida: “Eu vi ele vindo e pensei ‘tinha que pegá-lo na curva a direita’, mas eu não tinha meu retrovisor esquerdo, então não sabia onde ele estava, daí ele chegou perto, eu reduzi a velocidade e fechei por dentro, daí consegui me manter na frente.”

Na classificação de pilotos, Petter Solberg mantém a liderança com 256 pontos, mas dados os resultados do fim de semana, ele já passa a ver Timmy Hansen, com 237 pontos, como uma possível ameaça ao seu bi-campeonato. Johan Kristoffersson corre por fora, com 201 pontos, e não pode ser descartado da disputa. Entre as equipes, o Team Peugeot-Hansen lidera com sobras, com 417 pontos contra os 338 dos atuais campeões da Olsbergs MSE.

A próxima etapa acontece daqui a duas semanas, em Franciacorta, na Itália, que contará com a presença do novo Kia Rio RX, que será pilotado pelo italiano Gigi Galli.