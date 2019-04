Brasileiro Vitor Baptista fatura etapa de Monza e amplia liderança no Euroformula Opel

Mais um final de semana perfeito para o brasileiro Vitor Baptista, de 17 anos, na sétima e penúltima etapa da Euroformula Open, realizada no tradicional circuito de Monza, na Itália. Estreando no automobilismo europeu em 2015, o piloto paulista conquistou no sábado (dia 3) sua sexta vitória na temporada e, neste domingo (4), foi o segundo colocado, marcando também um ponto extra pela volta mais rápida.

Com a sorte ao seu lado, o brasileiro também contou neste domingo com o abandono do russo Konstantin Tereschenko, seu principal rival na temporada, e ampliou sua vantagem na liderança para 32 pontos (271 contra 239), restando agora apenas mais uma rodada, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Barcelona, na Espanha.

A vitória neste domingo ficou com o italiano Damiano Fioravanti, companheiro de Baptista na equipe RP Motorsport, que garantiu o pódio completo na prova, com o brasileiro em segundo e o polonês Igor Walilko em terceiro. Festa completa para o time em Monza.

A etapa contou com 20 carros na disputa e duas corridas bastante movimentadas. Na prova de sábado, Baptista largou da segunda posição e logo assumiu a ponta, mas foi ultrapassado em seguida. O piloto se manteve na briga pela ponta até retoma-la em definitivo na 10ª das 16 voltas. Na última volta, o russo Tereschenko chegou a pressionar o brasileiro, mas Baptista soube manter seu ritmo forte para chegar à sexta vitória no ano. No final da disputa, o rival ainda sofreu uma penalização de cinco segundos por ultrapassar os limites da pista algumas vezes, em um ponto proibido pela organização.

Neste domingo, partindo da sétima posição, Baptista fez uma corrida com ritmo forte, ganhando colocações a cada volta, até chegar em segundo. O piloto fecha a rodada com sua sexta vitória, doze pódios em 14 corridas e seis voltas mais rápidas.

"Foi a primeira vez que andei em Monza, então foi um pouco mais difícil para aprender a pista e os limites das curvas. Apesar de ser um circuito com várias retas, tem umas freadas com alguns 'truques', mas durante os treinos eu sempre fiquei entre os cinco primeiros. Aqui também é uma pista onde se pega muito vácuo, então se você não tiver um carro na frente, pra ter uma referência, você não consegue fazer o tempo entre os primeiros", explicou o piloto, que em 2014 faturou no Brasil o título da Fórmula 3 Light.

"Ontem, eu larguei em segundo e consegui me manter na frente durante toda a corrida. Fui pra primeiro faltando umas seis, sete voltas, consegui manter a distância para o segundo e também estava um pouco mais tranquilo, porque recebi no rádio a informação de que o Tereschenko estava com uma punição de cinco segundos, então eu não estava tão preocupado em segura-lo e acabei ganhando", contou.

"Hoje, na classificação, a pista estava molhada, mas começando a secar e fomos com pneu de chuva. Estava uma condição bem difícil, tinha pontos em que dava para forçar e outros não, então acabou sendo difícil e fiz o sétimo tempo. Mas fui tranquilo para a corrida, porque aqui se você tem um carro rápido você consegue chegar bem e vir pra frente. Larguei, tive um toque na primeira curva, quando já estava em quarto, acabei indo pra terra, voltei e cai um pouco pra trás. Na segunda curva, teve alguns outros toques, foi difícil, porque eu estava tentando segurar a posição e me manter lá na frente. Mas depois da primeira volta, foi só impor um ritmo bom, não errar e fui passando até chegar em segundo. Estou contente com os resultados e foi um final de semana muito bom, melhor do que eu esperava. Pontuei bastante, agora estou 32 pontos na frente do Tereschenko e foi muito bom para o campeonato", completou o paulista, que é o melhor brasileiro no automobilismo europeu de base em 2015.

Confira os resultados das provas em Monza (Top 6):

Corrida 1

1 Vitor Baptista (Bra) RP Motorsport 16 voltas em 28min59s126

2 Yu Kanamaru (Jap) RACE a 2s046

3 Konstantin Tereschenko (Rus) Campos Racing a 5s973

4 Diego Menchaca (Mex) Campos Racing a 15s046

5 William Barbosa (Col) BVM Racing a 15s240

6 Henrique Baptista (Bra) Campos Racing a 15s659

Corrida 2

1 Damiano Fioravanti (Ita) RP Motorsport 16 voltas em 28min51s136

2 Vitor Baptista (Bra) RP Motorsport a0s583

3 Igor Walilko (Pol) RP Motorsport a 1s878

4 Tanart Sathienthirakul (Tha) Motul Team West-Tec F3 a 6s011

5 Yu Kanamaru (Jap) RACE a 12s195

6 Diego Menchaca (Mex) Campos Racing a 13s060

Classificação da Euroformula Open (após sete de oito rodadas duplas - Top 5):

1 Vitor Baptista (Bra) 271 pontos

2 Konstantin Tereschenko (Rus) 239

3 Yu Kanamaru (Jap) 175

4 Tanart Sathienthirakul (Tha) 127

5 Yarin Stern (Isr) 103