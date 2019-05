Nissan cancela participação no Mundial de Endurance em 2015

Já era esperado. A Nissan divulgou na última Sexta (02), um comunicado que reflete a atual situação da equipe no Mundial de Endurance.

“Estamos empenhados em competir no mais alto nível e não somos felizes quando não estamos vencendo”, disse o presidente da NISMO Shoichi Miyatani. “Não vamos esquecer que, embora não tenhamos feito progresso com nosso programa LMP1, ganhamos o título de pilotos no Blancpain Endurance Series com o Nissan GT-R NISMO GT3, além de várias vitórias na GT500 no Japão. Corridas são uma parte vital do nosso DNA e vamos trabalhar para obter este direito.”

Os adiamentos foram uma constante por parte da equipe que tem base em Indianápolis nos EUA. O carro nunca foi rápido e a equipe sempre foi acusada de investir mais em propaganda do que no desenvolvimento do GT-R LMP1 NISMO. O LMP chegou a competir em Le Mans, mas enfrentaram problemas de durabilidade sendo mais lentos que protótipos da classe LMP2.

Após a grande clássica a equipe decidiu se concentrar no desenvolvimento do carro, “pulando” as etapas, não dando um prazo para voltar a pista. Testes recentes no Circuito das Américas mostraram ganhos significativos em todas as partes do carro. Mesmo assim a direção da equipe tomou a decisão de voltar somente em 2016.

Além do cancelamento para 2015, a equipe anunciou a chegada de Michael Carcamo que irá se juntar aos engenheiros comandados por Ben Bowlby, desenhista dos GT-R. “Ben estava muito ocupado, gerenciando o projeto, construção e a operação de corrida e testes”, disse Carcamo. “Isso é muito para uma pessoa só, especialmente com um conceito que requer esse nível de desenvolvimento. O meu conhecimento em processos de engenharia da Nissan e experiência em planejamento do projeto vai ajudar Ben a se concentrar na equipe em fazer o carro cumprir a sua promessa.”

“O desafio que assumimos foi monumental. Nós temos que aprender tudo sobre a dinâmica deste novo carro e todo o ajuste de desempenho, vai levar um longo tempo para encontrarmos o ponto ideal de desempenho. Reconhecemos esse desafio e nós vamos adicionar toda a infra-estrutura para levar o carro a vitória.” Finalizou.