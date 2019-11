Patrick Pilet: “A Porsche é minha segunda família”

Quem acompanhou a última etapa do TUSC no último Sábado (04), foi testemunha de um dilúvio que encurtou a prova de 10 para 8 horas. Além das intempéries comuns em uma prova de carros com chuva forte, um fato que sempre será lembrado na história do campeonato é que um GTLM venceu no geral e superou os principais carros do campeonato os DP.

A vitória do Porsche #911 de Richard Lietz, Patrick Pilet, Nick Tandy, provou o bom momento do 911 e é claro de Pilet. O francês conquistou o maior sucesso e té agora mais importante de sua carreira, apenas cinco dias antes de seu 34º aniversário em 8 de Outubro; a primeira vitória geral para a Porsche na mais importante corrida norte-americana de longa duração ao lado de Daytona e Sebring. Além do título na classe GTLM, principal classe do TUSC, e com um nível de competitividade maior do que as classes PRO e AM do WEC.

“Em uma corrida, é importante que você esteja pronto para assumir a responsabilidade, mesmo sob condições extremamente difíceis. Isso é exatamente o que eu fiz hoje , disse ele após a cerimônia do pódio, encharcada da chuva e champanhe. “Este sucesso só foi possível porque todos na equipe foram ao seu limite. Estou muito feliz que o nosso grande esforço tenha sido recompensado desta forma.”

Nunca houve qualquer dúvida sobre o campeonato de pilotos , mesmo antes de Petit Le Mans de acordo com Frank-Steffen Walliser chefe da Porsche. “Sua vontade de vencer, sua precisão e sua capacidade de terminar uma corrida sem fazer o menor erro, me convenceu em todos os aspectos. Ele merece totalmente o título de campeão “, diz Walliser sobre o” piloto de corrida extraordinária “. Tanto quanto seu companheiro de equipe Nick Tandy “Pilet uma das pessoas mais rápidas que eu já compartilhei o cockpit do 911, que mesmo em condições adversas não comete erros.” Comenta.

Nas palavras que proferiu depois de sua vitória no sábado, Patrick Pilet expressa duas características que fazem dele um piloto de classe mundial, acima e além de seu talento excepcional e força mental. A primeira é que ele está sempre incrivelmente focado na tarefa em mãos, ele trabalha meticulosamente com grandes ambições e uma agressividade saudável. Ao mesmo tempo, quando o trabalho é feito, ele sabe como relaxar e sempre faz com que pareça fácil influenciar positivamente a equipe e deixar o trabalho correto. Para um desportista que precisa de uma boa equipe para ser capaz de ganhar, estes são os melhores pré-requisitos.

Patrick Pilet, é casado com o jornalista francesa Guenaelle Longy, que não aceita o fato de que a maioria das pessoas tem sobre o comportamento do povo francês. Para muitos, seus conterrâneos deixam as coisas seguirem o seu curso natural, e que não buscam a o seu melhor.

Ao contrário, ele não se desliga quando sai do carro, permanecendo atento e levando para a equipe informações e auxiliando na pilotagem de seus companheiros.

De acordo com o gerente de programa Steffen Höllwarth, a corrida em Watkins Glen foi um exemplo claro disso: “Tinha chovido lá e nós tivemos que começar no final do grid também. Ainda na primeira volta, Patrick tinha ultrapassado quase todos os carros, e quando disse a ele sua vantagem no rádio, ele disse que deveríamos deixa lo fazer seu trabalho sem tirar sua concentração. “

Pilet, ao lado do Porsche 911 RSR, é sem dúvida um dos pilotos mais populares no paddock. Seu sorriso e sua maneira descontraída são contagiosas, seus penetrantes olhos azuis inspirar confiança. Ele é o tipo de homem que uma mãe protetora permitiria levar sua filha adolescente para o cinema. De fato, em seu tempo livre, ele gosta de assistir filmes, e ele jogar golfe.

Na pequena cidade de Auch, no sudoeste da França, onde ele nasceu, vários esportivas alcançaram notoriedade. Sua cidade natal produziu talentosos jogadores de rugby, bem como o campeão mundial de pentatlo Joel Bouzou, e vários ciclistas profissionais. Um deles é Raymond Mastrotto, que venceu uma etapa do Tour de France. Mas não era isso que Patrick Pilet queria: “Eu sempre quis ser um piloto de corridas.”

Ele cumpriu este sonho. Após alguns anos de aprendendo no kart, ele venceu a Fórmula França em 2001 e a Fórmula Renault em 2004. Em 2007, ele marcou a vitória global no Porsche Carrera Cup France.

Sua primeira aparição nos EUA, foi o 2008 nas 24 Horas de Daytona. Quando ele encontrou pela primeira vez o famoso Daytona International Speedway, ainda um pouco intimidado com este novo mundo, ele foi convidado pelos dirigentes da Porsche Motorsport e teve que responder o por que de disputar a prova, “Porque eu quero ganhar” Com Porsche ele comemorou vitórias nas mais diferentes séries. Como no GT Open, American Le Mans Series.

No WEC, venceu a corrida de Xangai e conquistou o segundo lugar quatro vezes. Um de seus maiores sucessos foi a vitória de classe nas 24 Horas de Daytona em 2014. Mais uma vez, ele foi apoiado no cockpit por seu companheiro de equipe e amigo Nick Tandy.

Como um jogador, se ambientou facilmente na “equipe Porsche”. “A Porsche é a minha segunda família”, diz ele. “Eu não podia imaginar nada melhor do que correr pela Porsche.” E ele não está falando apenas da boca para fora. Além de seus deveres como um piloto de fábrica, ele também cuida de jovens talentosos do Carrera Cup France, aonde atua como mentor e modelo. Ele demonstrou o quanto se pode aprender na Porsche, bem como inspirar com talento e determinação necessária, podem ajudar na carreira de piloto.

Ele esperou por muito tempo por primeiro título em um importante carro esporte em uma serie como o TUSC. Quando ele então conseguiu esta façanha com uma vitória enfática no geral em Petit Le Mans, apenas uma pequena coisa estava faltando para a felicidade completa. “É uma pena que Nick não poderia ter se tornado campeão comigo. Nós somos uma equipe e eu teria gostado de compartilhar esse sucesso com ele “, disse ele. “Mas, infelizmente, ele perdeu duas corridas, mas ele tem uma boa desculpa:. Ele estava ocupado conquistando a 17º vitória da Porsche em Le Mans.”

Como foi a corrida.

Sob forte chuva, Patrick Pilet e Nick Tandy lutaram muito pela quarta vitória da temporada, depois de Bowmanville, Road America e Virginia. Estas foram as últimas conquistas, após vencer as duas primeiras etapas Daytona e Sebring. Tanto Tandy, quanto Pilet conquistaram até agora importantes títulos para a Porsche em 2015. O primeiro venceu em Le Mans, e o segundo no TUSC.

O início da 18ª edição do Petit Le Mans começou tensa a Porsche. Com a segunda posição no grid o #911, teve que começar nas últimas posições do grid, tudo por que o chassi do carro teve que ser trocado durante a noite.

Ainda Durante as verificações técnicas, a altura do #911 não estava de acordo com os regulamentos. Mesmo largando em último Earl Bamber começou 32º posição, mas depois de apenas uma volta estava correndo em 25º. Depois de duas voltas, o neozelandês já estava em sexto na classe.

Nick Tandy que pilotou o #912 que também largou nas últimas posições , depois de 16 voltas estava na liderança da classe e fazendo voltas mais rápidas do que os protótipos da classe P.

Antes disso, no entanto, a corrida foi interrompida após apenas duas voltas. A pista alagada causou enormes problemas para muitos carros, independentemente da classe. A direção da prova usou caminhões especiais para limpar a pista. Mesmo assim a chuva não parava de cair.

Depois de uma hora, Nick Tandy estava na liderança geral durante algumas voltas pela primeira vez. Enquanto isso, Earl Bamber teve que entrar para um pit stop não programado. A temperatura da água do radiador estava aumentando e reparos precisaram ser feitos. Sua segunda parada foi devido a um furo no pneu, depois de um toque em um carro da classe GTD. Mas por conta de entrar nos boxes fechados, recebeu uma punição de 60 segundos. Isso lhe custou quatro voltas lhe custando vitória, e terminando em oitavo na classe.

Enquanto isso, o #911 se beneficiou da tração traseira com Pilet ao volante. Liderou entre a volta 132 e a 152. Quando a chuva se tornou mais pesada, até mesmo os esforços dos fiscais, não foram suficientes para drenar a água da pista. Depois de cinco horas e 21 minutos, a corrida foi interrompida, e os ficaram parados em fila nos boxes.

Os carros voltaram a pista atrás do safety car. Patrick Pilet na liderança entregou o 911 para Nick Tandy sob bandeira amarela amarelo. Com o reinício da prova ele foi de quarto para terceiro antes da prova ser novamente interrompida pelo safety car nono. Na primeira volta após o reinício, o francês arrebatou a liderança na sua classe, e da prova depois de 190 voltas para não perder mais. Após 7:51 horas e 199 voltas completadas a prova foi cancelada.

Petit Le Mans marcou a última corrida para a equipe Falken Tire Porsche. Com Wolf Henzler e Sellers Bryan. A Falken Tire celebrou muitos sucessos na American Le Mans Series e na SportsCar Campeonato United, incluindo vitórias de classe em Petit Le Mans em 2013 e 2014 e nesta temporada nas seis Horas de Wartkins Glen. Na sua corrida de despedida, o #17 chegou estar na segunda posição, mas terminou a prova na sétima.

Na classe GTD, as equipes com carros Porsche, celebraram uma vitória dupla. A vitória foi para a norte-americanos Patrick Lindsey, Spencer Pumpelly e Madison Snow competindo pela Park Place Motorsports. Em segundo os pilotos da Magnus Racing John Potter e Andy Lally ambos dos EUA e Robert Renauer da Alemanha.

Para Frank-Steffen Walliser, chefe da Porsche Motorsport a prova foi histórica: “Nós escrevemos história hoje. A Porsche ganha Petit Le Mans pela primeira vez, nós conquistamos a primeira vitória no geral com um carro de GT. Ganhamos todos os três títulos de campeão, além da vitória na classe GTD. Nick e Patrick fizeram uma corrida absolutamente impecável, nenhum dos nossos concorrentes conseguiram isso. A forma como Nick agarrou a liderança geral durante o último stint depois de um desempenho fenomenal … me faltam palavras. Um grande obrigado a nossa equipe cliente Falken Tire para a fantástica colaboração ao longo dos últimos anos.”

Resultado nas classe GT.

GTLM

1. Pilet/Tandy/Lietz (F/GB/A), Porsche 911 RSR, 199 voltas

2. Edwards/Luhr/Klingmann (USA/D/D), BMW Z4 GTE, 199

3. Gavin/Milner/Briscoe (GB/USA/AUS), Chevrolet Corvette, 199

4. Auberlen/Werner/Farfus (USA/D/BRA), BMW Z4 GTE, 199

5. Kaffer/Fisichella/Vilander (D/I/SF), Ferrari F458 Italia, 199

6. Magnussen/Garcia/Briscoe (DK/E/AUS), Chevrolet Corvette, 198

7. Henzler/Sellers/Long (D/USA/USA), Porsche 911 RSR, 197

8. Bamber/Bergmeister/Makowiecki (NZ/D/F), Porsche 911 RSR, 196

GTD

1. Lindsey/Pumpelly/Snow (USA/USA/USA), Porsche 911 GT America, 192

2. Potter/Lally/Renauer (USA/USA/D), Porsche 911 GT America, 192

3. Goosens/Carter/Lawrence (B/USA/USA), Dodge Viper, 192

4. Segal/Sweedler/Bell (USA/USA/USA), Ferrari 458 Italia, 192

5. Cosmo/Thome/Thompson (USA/USA/USA), Audi R8, 192

6. Westphal/Serra/Cressoni (USA/BRA/I), Ferrari 458 Italia, 192

Classificação final da classe GTLM após 10 etapas. Pilotos.

1. Patrick Pilet, Porsche, 315 points

2. Bill Auberlen, Dirk Werner, BMW, 305

3. Jan Magnussen, Antonio Garcia, Chevrolet, 295

4. Pierre Kaffer, Giancarlo Fisichella, Ferrari, 293

5. John Edwards, Lucas Luhr, BMW, 291

6. Jörg Bergmeister, Porsche, 276

7. Wolf Henzler, Bryan Sellers, Porsche, 268

9. Nick Tandy, Porsche, 255

10. Earl Bamber, Porsche, 225

12. Frédéric Makowiecki, Porsche, 103

Construtores

1. Porsche, 325 points

2. BMW, 319

3. Chevrolet, 304

4. Ferrari, 302

Equipes

1. #911 Porsche North America, 315 points

2. #25 BMW Team RLL, 305

3. #3 Corvette Racing, 295

4. #62 Risi Competizione, 295

5. #24 BMW Team RLL, 291

6. #912 Porsche North America, 276

7. #17 Team Falken Tire, 268

8. #4 Corvette Racing, 261