Novo Porsche 911 GT3-R estreará na VLN em outubro

A nova versão do Porsche 911 GT3-R fará sua corrida inaugural durante a nona etapa do VLN no circuito de Nurburgring na Alemanha no dia 17 de Outubro.

Nesta primeira corrida o carro irá competir com o motor antigo, da versão 997. O novo propulsor com injeção direta está passando por teste fábrica da marca em Weissach e em circuito americanos.

Mesmo com a versão antiga do motor o carro vai competir com nova suspensão e sistema de freios. A prova vai mostrar as equipes de clientes as inovações que estão presentes no carro. A equipe Manthey Racing será responsável pelo carro durante a prova.

“Nurburgring sempre se mostrou benéfica para um novo carro de corrida em um estágio inicial de desenvolvimento. As exigências do circuito de Nordschleife oferecem as melhores condições para isso“, diz chefe da Porsche Motorsport Dr. Frank-Steffen Walliser.“Embora o nosso novo motor esteja em testes nos EUA sob condições quentes, estamos também realizando ensaios sobre a suspensão e componentes em Nürburgring com sua topografia excepcionalmente irregular”.

O caro deve se apresentar completo durante as 24 horas de Daytona em Janeiro.

Porsche Cayman GT4 será lançado em Novembro

A Porsche também confirmou a versão de Cayman. A versão será apresentada ao público durante Los Angeles Auto Show no dia 18 de Novembro. O novo carro é esperado competir em diversos campeonatos regionais de GT ao redor do mndo em 2016.

Com base no recém-lançado Cayman GT4, o carro contará com 385 hp, um motor 3.8-litro "flat" e trocas de marcha no volante. Conta também com um diferencial mecânico de travamento do eixo traseiro.