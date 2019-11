Porsche mantém programa de fábrica no Weathertech SportsCar em 2016

Na manha desta Quarta (07), a Porsche confirmou a manutenção do seu programa oficial para o Weathertech em 2016. Após a vitória no geral em Petit Le Mans, e os títulos de construtores e pilotos o fabricante Alemão vai alinhar seus dois 911 RSR no próximo ano. O calendário se inicia tradicionalmente com as 24 horas de Daytona entre os dias 30 e 31 de Janeiro.

“Os EUA são o mercado de carros esportivos mais importante para a Porsche”, diz o Dr. Frank-Steffen Walliser, chefe da Porsche Motorsports. “Assumimos o desafio de defender os títulos que ganhamos. Em 2016 vamos estar confiantes e realizando um ótimo trabalho.”

Ford GT testa em Daytona

Durante esta terça (06) a Ford testou o novo GT40 GTE no circuito de Daytona nos EUA. O teste não foi cronometrado (pelo menos para a imprensa) e nenhuma outra equipe dividiu a pista com o mítico modelo.

O diretor da Chip Ganassi, Mike Casco revelou por meio do twitter que o primeiro chassi foi entregue pela Multimatic na última semana. Scott Pruett e Joey Hand foram os escolhidos para dar as primeiras voltas no novo modelo que irá disputar tanto o WEC quanto o IMSA em 2016. Scott Maxwell e Billy Johson também testaram o GT em outras oportunidades.

A Ford não revelou seus pilotos, mas Pruett e Hand podem ser escolhidos, pelas sua experiência em provas de longa duração.