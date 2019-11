Rosberg lidera o 1º primeiro treino livre em Austin que tem dia marcada por fortes chuvas

E fim de semana em Austin começou com muita chuva, o que foi muito ruim para os pilotos e para as equipes que estão levando algumas novidades para este GP, além disso eles acabaram perdendo um bom tempo no TL1 devido a chuva. Entretanto quase o grid todo conseguiu marcar tempo, se não fosse o prolema de câmbio que Pastor Maldonado teve.

O alemão Nico Rosberg que tenta neste fim de semana atrasar o título de seu companheiro fez o melhor tempo da sexta-feira cravando 1m53,989s, enquanto Lewis Hamilton fez apenas o 5º melhor tempo da sessão. Entre os flechas de pratas tivemos três carros com motores Renault, algo que surpreendeu a todos porém já era previsto já que nestas mesmas condições vimos Carlos Sainz liderar um dos treinos livres no Japão. Daniil Kvyat fez o 2º tempo seguido de seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo, enquanto Carlos Sainz fez o 4º tempo ficando à frente de Hamilton.



Na 6ª posição tivemos o alemão Sebastian Vettel que ficou atrás de Hamilton por apenas 0,017s, o alemão que tem para este fim de semana um motor atualizado seguido de algumas modificações na parte aerodinâmica do seu SF15T, mas com a chuva não deu muito para tirar conclusões sobre essas novidades.

Max Verstappen cravou 7º melhor tempo ficando à frente da Ferrari de Kimi Raikkonen, que por sua vez foi seguido de perto por Fernando Alonso que fechou o dia num incrível 9º lugar, o espanhol que também é um dos pilotos que traz em seu carro uma versão nova do motor.



Valtteri Bottas fechou o top 10 enquanto Felipe Massa ficou de fora do top10 na 11ª posição apenas 0,2s atrás do finlandês, o que nos faz pensar que caso chova na corrida a Williams certamente não deverá ter um carro competitivo nestas condições.

O segundo treino livre acabou não ocorrendo devido a chuva forte, dessa maneira os pilotos terão apenas mais um treino livre que ocorrerá amanhã a partir das 13 horas, horário de Brasília.

Resultado do Primeiro Treino Livre do GP dos EUA: